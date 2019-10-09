«Родник мира»: Турция начала военную операцию на севере Сирии

В среду, 9 октября, Анкара начала военную операцию на севере Сирии. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот шаг направлен на уничтожение боевиков ИГ*, а также членов курдских формирований, признанных Анкарой террористическими. Турецкая сторона проинформировала страны — члены Совбеза ООН об операции, получившей название «Родник мира», при этом Эрдоган лично позвонил Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер призвал своего коллегу тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале третьей по счёту военной операции республики на северных территориях Сирии. По его словам, цель Анкары — уничтожение боевиков «Исламского государства» (ИГ)*, а также представителей курдских объединений Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны», признанных турецкой стороной террористическими.

«Вооружённые силы Турции совместно с Сирийской национальной армией только что начали операцию «Родник мира», направленную против террористов из РПК/СНС и ИГ в Северной Сирии. Цель нашей миссии — предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и принести в регион мир», — написал Эрдоган в Twitter.

Глава государства также рассказал, какие задачи стоят перед турецкими военными и поддерживаемыми ими сирийскими формированиями.

«В ходе операции «Родник мира» будут нейтрализованы стоящие перед Турцией террористические угрозы, а по её итогам будет создана зона безопасности, что поспособствует возвращению сирийских беженцев домой. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим местные сообщества от террористов», — заключил глава Турецкой Республики.

Как добавил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, уничтожение террористов к востоку от реки Евфрат внесёт важный вклад в обеспечение целостности САР. Также стало известно, что МИД Турции пригласил к себе послов стран — членов Совбеза ООН для информирования об операции. Вдобавок дипломатическая нота была направлена в сирийское консульство в Стамбуле.

Согласно данным турецкого портала A Haber, турецкая артиллерия обстреляла позиции террористов в районе населённых пунктов Рас-Эль-Айн и Телль-Абьяд. В ответ арабо-курдское формирование «Сирийские демократические силы» (СДС) подожгли несколько нефтяных вышек, передаёт агентство SANA. Ранее представитель СДС Мустафа Бали пригрозил Анкаре «полноценной войной» в случае начала военной операции.

При этом Эрдоган лично оповестил о «Роднике мира» президента России Владимира Путина. Как отметили в пресс-службе Кремля, в состоявшемся по инициативе турецкой стороны телефонном разговоре главы государств обсудили предстоящую военную операцию.

«Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета», — говорится в сообщении.

По данным Anadolu, президент Турции также передал информацию о готовящихся боевых действиях председателям основных турецких партий.

«Операция Турции может оказать позитивное влияние на Сирию»

Турция продолжает свою борьбу с курдскими формированиями на территориях сопредельных государств, заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Эрдоган не говорит о том, что должен взять под свой контроль часть Сирии, он говорит о наведении порядка на своих границах. Курды за последнее время во многом игнорировали процесс внутрисирийского диалога, прохладно относились к попыткам работы Конституционного совета», — отметил эксперт. — Чувствуя за собой руку Вашингтона, курды пытались играть в самостоятельность. Сейчас действия Эрдогана заставляют курдов определиться: они сами по себе, или всё-таки часть единой Сирии. В этом отношении для мирного процесса в Сирии данная операция может иметь позитивное влияние», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что решение курдского вопроса имеет большое значение для Анкары.

«Очевидно, что Эрдоган хочет зачистить от различных военизированных курдских формирований север Сирии, поэтому проведение операции, в рамках которой они попытаются максимально эффективно нанести удар по инфраструктуре курдов, по логистическим цепочкам, по транспорту, — логичный шаг. Это важный для Эрдогана внутриполитический аспект», — отметил он в беседе с RT.

«Не должны подорвать достижения в борьбе с ИГ»

Объявление о начале Турцией военной операции на севере Сирии вызвало неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Так, в Совбезе ООН призвали все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданских лиц. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг также рассчитывает, что принимаемые Анкарой меры будут носить «пропорциональный и взвешенный» характер.

«Мы не должны подорвать достижения, достигнутые в борьбе с нашим общим врагом — ИГ», — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Djordje Kojadinovic/Reuters

Аналогичную точку зрения высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, разрешение сирийского кризиса возможно только посредством политического диалога.

«Если цель Турции — создать некую зону безопасности, не ожидайте, что ЕС будет платить за это», — подчеркнул председатель ЕК.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон не поддерживает «вторжение в Сирию». Глава Белого дома считает плохой идеей проведение Анкарой военной операции «Родник мира».

«В этом районе нет американских солдат. С первого дня, когда я появился на политической арене, я дал понять, что не хочу вести эти бесконечные бессмысленные войны, особенно те, которые не приносят пользу Соединённым Штатам», — добавил Трамп.

Он также ожидает, что Турция выполнит взятые на себя обязательства по защите гражданских лиц, религиозных меньшинств, недопущению гуманитарного кризиса и пресечёт любые попытки воссоздания «Исламского государства» в тех или иных формах.

Вместе с тем в ближайшее время должно появиться совместное заявление Франции, Великобритании и Германии с осуждением военной операции Турции. Эти страны намерены созвать заседание Совбеза ООН.

«Франция, Германия и Великобритания завершают составление совместного заявления, в котором будет предельно ясно указано, что мы решительно осуждаем действия, о которых сообщается», — цитирует Reuters госсекретаря при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

Кроме того, в Австрии предрекают, что в Европу хлынет новая волна беженцев в связи с операцией «Родник мира».

«Это угрожающая ситуация для Европы. Мы стоим перед лицом угрозы новой волны беженцев. Федеральное правительство должно начать подготовку к защите границ», — сказал председатель Австрийской партии свободы Норберт Хофер.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.