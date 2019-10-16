Родителям, спасшим закопанную заживо малышку, придётся пройти ещё одно испытание

Семейная пара, которая потеряла свою новорождённую дочь, но удивительным образом спасла на кладбище закопанную заживо чужую девочку, должна будет пройти через очередное испытание. Чтобы усыновить ребёнка, правоохранители должны найти биологических отца и мать выжившей малышки.

Напомним, что удивительная история спасения произошла на одном из деревенских кладбищ на северо-востоке страны. Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи и его жена Вайшали в тот день пришли на кладбище, чтобы проститься со своей дочкой, но внезапно из-под земли услышали детский плач.

Как оказалось, неизвестные закопали новорождённую девочку в горшке. Ребёнок, несмотря на то что три дня пробыл под землёй, сумел выжить. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей. Известно, что девочка выжила только благодаря тому, что горшок был неплотно закрыт.

Спасителям ребёнка остаётся только уповать, что биологические отец или мать малышки найдутся, только после этого они смогут получить разрешение на усыновление.