Родительский контроль: в России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине

Правительство поручило ужесточить наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле в этот момент находился несовершеннолетний. В 2019 году число таких нарушений вновь начало расти. Новые меры должны быть предложены до 31 марта 2020 года. В Госдуме заявили о готовности присоединиться к проработке инициативы. По мнению экспертов, также стоит рассмотреть ужесточение наказания тех водителей, по чьей вине произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

В России будут ужесточены наказания за нарушения ПДД, допущенные в тот момент, когда в салоне автомобиля находились дети. С таким поручением к ряду министерств выступило правительство РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Срок исполнения поручения — до 31 марта 2020 года.

«Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в документе.

К такому решению в правительстве пришли по итогам заседания на тему защиты детей от ДТП, на котором отмечалось, что в России растёт число аварий с участием несовершеннолетних.

«Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации обратить внимание на рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, рекомендовать взять под личный контроль ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом и о результатах доложить на очередном заседании», — подчеркнули в кабмине.

Так, по данным МВД России, число ДТП с участием детей снизилось с 2012 по 2018 год на 4,5%, однако в 2019-м вновь показало рост на 1,2%. Выросло и число пострадавших несовершеннолетних — на 1,6%.

Подобная ситуация могла возникнуть в связи с тем, что дети в автомобилях ездят не в специальных креслах, отметил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

«В данном случае мне понятна обеспокоенность правительства в связи с тем, что у нас высокая детская смертность. Это может быть связано с нахождением детей вне детских кресел», — пояснил он RT.

Отметим, что, согласно официальной статистике, в России в 2017 году смертность на дороге составила 13 погибших на 100 тыс. человек. К 2024 году этот показатель должен упасть до 5 погибших в результате ДТП — об этом говорится в Стратегии безопасности дорожного движения.

Однако, по мнению Канаева, ужесточать наказания необходимости нет.

С ним не согласен руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Дело в том, что такое ужесточение действительно назрело. Это абсолютно правильная инициатива, давно надо было это сделать. Но здесь нужно проработать главный момент, который может возникнуть: огромное количество нарушений фиксируется видеокамерами, а камера не может как рентгеном просвечивать, есть ли в салоне несовершеннолетний ребёнок», — сказал он RT.

«Когда останавливает сотрудник и видит, что (при любом, даже малозначительном нарушении) в автомобиле присутствует несовершеннолетний ребёнок, я считаю, что кара для водителя должна быть тысячекратно страшнее», — подчеркнул эксперт.

Детское автокресло

© Wikimedia commons/Norio NAKAYAMA

«Эта мера необходима»

В Госдуме заявили о поддержке данной инициативы. Зампредседателя комитета нижней палаты по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что депутаты присоединятся к реализации этого поручения.

«Мы обязательно подключимся к его исполнению, будем прорабатывать меры действительно более строгого наказания водителей за нарушение правил дорожного движения, будем общаться с Министерством транспорта и с ГИБДД по этому вопросу. Я считаю, что эта мера необходима», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению Афонского, она обусловливается беззащитностью детей в возможных ДТП.

«Проблема заключается в том, что последствия нарушения правил дорожного движения в случае нахождения детей в автотранспортном средстве, к сожалению, бывают очень трагичны. Так как дети менее защищены», — пояснил депутат.

Однако ответственность должны нести и другие водители, отметил автоюрист Дмитрий Славнов. По его мнению, если нарушения ПДД привели к аварии с участием несовершеннолетних, то автомобилисты, их допустившие, тоже должны нести более строгую ответственность.

«Другой автовладелец, который едет без ребёнка, один, просто летит на красный, и ему всё равно, находится ли там, в другой машине, ребёнок, пристёгнут он или нет. Почему в случае совершения ДТП он не будет нести ответственность больше, чем отец того ребёнка, который находился в машине? ... Он является источником опасности», — подчеркнул эксперт.

Другие поручения правительства

Правительство приняло также ряд других решений, чтобы бороться с ДТП с участием детей. Так, Минпросвещения и МВД до 31 марта следующего года должны внести изменения в образовательные стандарты, чтобы улучшить безопасность дорожного движения.

Минкультуры должно будет совместно с МВД и Российским союзом автостраховщиков организовать показ социальной рекламы в кинотеатрах и киносетях. Срок этого поручения — последний квартал этого года, а затем такая реклама будет демонстрироваться на постоянной основе.

Минпромторг и Росстандарт до 31 марта 2020 года проработают внесение изменений в технический регламент Таможенного союза о продукции, предназначенной для детей и подростков. Речь идёт, например, о спортивной и туристической одежде, ранцах, сумках, рюкзаках и портфелях. Также Минпромторг должен будет 2 декабря представить предложение по субсидированию производителей «детских удерживающих устройств». Такой шаг должен сделать детские автокресла более доступными.

Минздрав совместно с МВД к 31 марта следующего года должен разработать механизм подтверждения права водителя управлять автомобилем. Предполагается, что это подтверждение будет основываться на медицинском заключении.