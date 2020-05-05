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Родители возмущены учебниками истории для «селюков»: «Коммунисты развалили украинское село, построив клубы и газопроводы»

05 мая 2020, 16:10  •  27 • Украина

В украинском учебнике по истории, утвержденном министерством образования, детей учат, что к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод, которые построил и проложил коммунистический режим.

Первым об этом рассказал журналист Сергей Щербина, помогавший своей дочери-пятикласснице с уроками. Он выложил скрин страницы учебника, где дословно сказано, что разрушительные изменения во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась стереть границу между городом и селом.

«Так, в украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е годы с карты Украины исчезли тысячи деревень. Экономические неурядицы 1990-2000-х не прибавили жизненных сил украинской деревне», - написано в учебнике, автором которой является Ольга Гисем. Сам учебник издан в Харькове, издательство «Ранок».

Естественно, такие ошеломляющие повороты в истории, которую продолжают тщательно переписывать под руководством оккупационной администрации, являются продолжением политики декоммунизации и русофобии, которую практикуют украинские лидеры, начиная с Ющенко.

Кстати, сам Сергей Щербина, сегодня негодующий по поводу качества современного образования, долгое время работал в издании «Украинская правда» - легальном рупоре Госдепа в Украине. Он сам также признается, что далек от прокоммунистических настроений. «Но вот вы уверены, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда, что к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя? Это не считая прочего скрепоносья о «селе - душе народа». Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?», - возмущается он.

Вступил в полемику и нардеп от СН Макс Бужанский: «Я далеко не сторонник Союза, да и левые идеи кажутся мне абстрактно-утопическими, но тут опубликовали фрагмент современного украинского учебника и у меня возник один вопрос: то есть многоквартирные дома, централизованное газообеспечение и водопровод - это злое наследие «Совка» и попытка угнетать годный сельской люд? Так вот зачем в рамках декоммунизации отдельные товарищи мыться перестали?».

Одесский журналист Юрий Ткачев также высмеял волшебный мир украинского школьного образования: «оказывается, злые коммунисты, чтобы цинично уничтожить украинское село, подло проводили туда газ и водопровод, чего крестьяне, конечно, не могли пережить и уезжали в города. А лёгкие экономические трудности 90-х и двухтысячных всего лишь не позволили украинским сёлам в должной степени оправиться от этой бесчеловечной практики».

При этом некоторые пользователи соцсетей уже предлагают создать партии «Против Водопровода и канализации!» или «За сортиры с дыркой!», которые обязательно найдут поддержку у аутентичной части населения аграрной сверхдержавы.

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