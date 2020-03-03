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Родители верят легче: москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
03 марта 2020, 20:30 • 93 • В России
С конца февраля москвичи получают текстовые и аудиосообщения в соцсетях о том, что в столице коронавирусом заражены десятки тысяч человек. За пять дней количество сообщений и репостов превысило 12 тысяч. RT поговорил со специалистами о том, кто чаще всего становится жертвой фейковых сообщений, почему они могут привести к закрытию школ и больниц и кто может стоять за информационной атакой.
РИА Новости © Татьяна Меель
Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях. Эксперты зафиксировали первый вброс 27 февраля. Основными площадками для распространения дезинформации стали соцсеть «ВКонтакте» и мессенджеры.
«ВК» уже блокирует пользователей и ботов, чтобы прекратить поток фейковых новостей. Об этом сообщили RT представители соцсети. По их словам, речь идёт об аккаунтах, которые организуют массовые рассылки однотипной информации.
Как рассказали RT в компании Group-IB, информационная атака началась с аудиосообщения в вотсапе (запись есть в распоряжении RT), в котором женский голос рассказал о том, что власти столицы якобы скрывают информацию о «двадцати тысячах заболевших коронавирусом».
«Обычные пользователи стали пересылать это сообщение друг другу и в чаты. Потом появились и другие фейковые новости: например, пишут, что в некой московской больнице один заразившийся, которого слишком поздно выявили, заразил три палаты и практически весь медперсонал», — отметил представитель компании в беседе с RT.
Именно репосты обычных пользователей стали основным способом распространения фейков о болезни. В основном фейки распространяются во «ВКонтакте» и мессенджерах, в меньшей степени — в «Одноклассниках», Twitter и Facebook.
Основная аудитория, на которую направлены сообщения, — женщины с детьми. Фейковая рассылка активно распространяется в чатах и группах мам при детских садах, школах, спортивных секциях.
«Не только эта информационная атака, но и большинство всех фейков обычно направлены именно на родителей, потому что они очень болезненно воспринимают любую информацию о потенциальной опасности для своих детей», — пояснил собеседник RT.
По его словам, у таких информационных вбросов есть две основные цели. Первая — увеличить количество подписчиков и популярность аккаунта, с которого идёт рассылка. Вторая — вызвать панику среди людей и парализовать жизнь в городе.
«Если бы эксперты и СМИ не стали вовремя распространять информацию о фейках, то уже сегодня к вечеру в городе могла начаться реальная паника. В первую очередь карантин стали бы вводить платные учебные заведения — на всякий случай, а за ними уже и бюджетные учреждения. В таких ситуациях работает очень мощный эффект толпы», — добавил представитель компании.
На то, чтобы выяснить, кто стоит за фейковыми новостями, может уйти несколько месяцев. Пока вброс зафиксирован только в Москве, но специалисты не исключают, что фейки могут начать распространяться и среди жителей других российских городов.
1,5 млн за фейк
Распространение ложных сообщений о коронавирусе подпадает под действие административного закона о фейковых новостях, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Парламентарий считает, что именно этот закон позволил не допустить масштабного распространения лживой информации о коронавирусе среди жителей всей России.
«Такое уже случилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня в Кемерове — тогда в сети стали массово появляться сообщения о «сотнях жертв». После принятия закона о фейкньюс у государства появились достаточные механизмов для борьбы с этим явлением», — заявли RT депутат.
По словам Хинштейна, обычно такие информационные атаки происходят с территории других государства, в том числе, с Украины.
В Роскомнадзоре RT сообщили, что имеют право блокировать материалы и страницы с фейковыми новостями только на основании требования Генпрокуратуры РФ.
«По состоянию на текущий момент требований Генпрокуратуры в Роскомнадзор не поступало», — добавили в ведомстве.
Профессор-практик Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Леонид Смехов, который 2 марта также получил в WhatsApp аудиосообщение о «реальном» количестве заболевших в Москве, рассказал в соцсетях, как отличить фейковую информацию от настоящей.
По его словам, авторы фейков пытаются вызвать в пользователях сильные эмоции и никогда не раскрывают источник информации, хотя и говорят, что он «более, чем достоверный».
«…после тяжёлого вздоха обеспокоенный голос начинает раскачивать слушателя на беспокойство и страх — самые сильные чувства, напрочь отключающие критическое мышление. Как только вам пытаются «включить» сильные эмоции, знайте — вам стараются отрезать способность анализировать происходящее, так вами проще управлять», — пояснил RT Смехов.
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