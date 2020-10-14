|
Родители школьников подсказали альтернативу продлению каникул из-за COVID
14 октября 2020, 02:55 • 46 • Политика
Родители выступили против продления школьных каникул из-за COVID-19. Вместо этого в Национальной родительской ассоциации предлагают нормально организовать учебный процесс и усилить контроль за взрослыми.
Продление школьных каникул для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не нашло поддержки у родителей школьников. С соответствующим заявлением выступил глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.
Его слова связаны с решением мэра Москвы Сергея Собянина отправить всех московских школьников на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Обоснованием стал рост заболеваемости COVID-19 в столице России.
По мнению главы Национальной родительской ассоциации, нужно не продлевать каникулы, а нормально организовать учебный процесс. В частности, речь идёт об усилении контроля за взрослыми.
Напомним, что после плавного снижения заболеваемости COVID-19 этим летом, осенью число заражений коронавирусом вновь начало расти. Из-за этого в Москве поговаривают о возвращении жёстких карантинных мер, которые действовали в столице этой весной.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2020, 23:35
|
11 октября 2020, 18:05
|
12 октября 2020, 15:10
|
09 октября 2020, 00:05
|
09 октября 2020, 00:05
|
11 октября 2020, 19:55
|
08 октября 2020, 01:10