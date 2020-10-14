Родители школьников подсказали альтернативу продлению каникул из-за COVID

Продление школьных каникул для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не нашло поддержки у родителей школьников. С соответствующим заявлением выступил глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Его слова связаны с решением мэра Москвы Сергея Собянина отправить всех московских школьников на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Обоснованием стал рост заболеваемости COVID-19 в столице России.

По мнению главы Национальной родительской ассоциации, нужно не продлевать каникулы, а нормально организовать учебный процесс. В частности, речь идёт об усилении контроля за взрослыми.

"Больше ограничений вводить относительно взрослого населения, на улицах, в метро и так далее. Больше контроля за соблюдением всех норм, уже принятых", - сказал Алексей Гусев в беседе с РИА Новости.

Напомним, что после плавного снижения заболеваемости COVID-19 этим летом, осенью число заражений коронавирусом вновь начало расти. Из-за этого в Москве поговаривают о возвращении жёстких карантинных мер, которые действовали в столице этой весной.