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Родители школьников подсказали альтернативу продлению каникул из-за COVID

14 октября 2020, 02:55  •  46 • Политика
Родители выступили против продления школьных каникул из-за COVID-19. Вместо этого в Национальной родительской ассоциации предлагают нормально организовать учебный процесс и усилить контроль за взрослыми.
Продление школьных каникул для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не нашло поддержки у родителей школьников. С соответствующим заявлением выступил глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.
Его слова связаны с решением мэра Москвы Сергея Собянина отправить всех московских школьников на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Обоснованием стал рост заболеваемости COVID-19 в столице России.
По мнению главы Национальной родительской ассоциации, нужно не продлевать каникулы, а нормально организовать учебный процесс. В частности, речь идёт об усилении контроля за взрослыми.
"Больше ограничений вводить относительно взрослого населения, на улицах, в метро и так далее. Больше контроля за соблюдением всех норм, уже принятых", - сказал Алексей Гусев в беседе с РИА Новости.
Напомним, что после плавного снижения заболеваемости COVID-19 этим летом, осенью число заражений коронавирусом вновь начало расти. Из-за этого в Москве поговаривают о возвращении жёстких карантинных мер, которые действовали в столице этой весной.

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