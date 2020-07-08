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Родители отдали их в цирк: Развлекавшие публику сиамские близнецы умерли в хосписе

08 июля 2020, 23:00  •  20 • В мире
В США в возрасте 68 лет умерли старейшие в мире сиамские близнецы, всю жизнь развлекавшие публику. В раннем детстве родители отдали их в цирк и долгие годы зарабатывали на врождённом уродстве родных сыновей.
Американские сиамские близнецы Ронни и Донни Гэйлоны, считавшиеся самыми старыми в мире, умерли в 68 лет. "Экспресс газета" рассказала, что в последние годы братья, у которых было фактически одно тело на двоих, страдали от тяжёлой болезни. К тому же долгие годы они вынуждены были служить развлечением для публики, работая в шоу World of Wonders, которое демонстрировало американцам людей с физическими патологиями и аномалиями.
Братья Гэйлоны появились на свет в многодетной семье в штате Огайо. Они родились соединёнными в области живота, то есть у них фактически было одно тело на двоих, но две головы. Родителям предлагали сделать операцию по разделению близнецов, но те отказались.
В возрасте всего трёх лет семья решила, что на страдании мальчиков можно и подзаработать. Близнецов отдали в шоу World of Wonders на потеху сытой избалованной публике, жаждущей необычных развлечений. Зрители подсматривали за братьями, которые жили в трейлере, и платили за это немалые деньги - доход шёл на содержание остальных девятерых детей и на оплату медицинских счетов.
Так продолжалось до 70-х годов, пока американцы наконец не поняли, что это шоу просто бесчеловечно. Но организаторы World of Wonders оказались не промах и подались в Южную Америку, где продолжили зарабатывать на больных людях.
Последние несколько лет тяжело больные Гэйлоны уже не могли выступать, но в семью их не приняли - они жили в хосписе в своём родном городе, где и скончались. Раньше старейшими сиамскими близнецами считались братья Чанг и Энг Банкеры из Китая, умершие в 62 года.

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