Родители отдали их в цирк: Развлекавшие публику сиамские близнецы умерли в хосписе

Американские сиамские близнецы Ронни и Донни Гэйлоны, считавшиеся самыми старыми в мире, умерли в 68 лет. "Экспресс газета" рассказала, что в последние годы братья, у которых было фактически одно тело на двоих, страдали от тяжёлой болезни. К тому же долгие годы они вынуждены были служить развлечением для публики, работая в шоу World of Wonders, которое демонстрировало американцам людей с физическими патологиями и аномалиями.

Братья Гэйлоны появились на свет в многодетной семье в штате Огайо. Они родились соединёнными в области живота, то есть у них фактически было одно тело на двоих, но две головы. Родителям предлагали сделать операцию по разделению близнецов, но те отказались.

В возрасте всего трёх лет семья решила, что на страдании мальчиков можно и подзаработать. Близнецов отдали в шоу World of Wonders на потеху сытой избалованной публике, жаждущей необычных развлечений. Зрители подсматривали за братьями, которые жили в трейлере, и платили за это немалые деньги - доход шёл на содержание остальных девятерых детей и на оплату медицинских счетов.

Так продолжалось до 70-х годов, пока американцы наконец не поняли, что это шоу просто бесчеловечно. Но организаторы World of Wonders оказались не промах и подались в Южную Америку, где продолжили зарабатывать на больных людях.

Последние несколько лет тяжело больные Гэйлоны уже не могли выступать, но в семью их не приняли - они жили в хосписе в своём родном городе, где и скончались. Раньше старейшими сиамскими близнецами считались братья Чанг и Энг Банкеры из Китая, умершие в 62 года.