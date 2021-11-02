Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / В России

«Родители не могут лишить ребёнка права на семью»: как реформировать систему для «отказных» детей в России

02 ноября 2021, 16:55  •  32 • В России
В соцсетях идёт бурное обсуждение прав детей-отказников. Насколько родители, отказавшиеся от ребёнка, имеют право на сохранение семейной тайны и как это совместимо с правом ребёнка на сохранение контакта с родственниками? Может ли решить проблему отказа от больных детей увеличение пособий? Что такое — настоящая инклюзивная среда? Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова разбиралась, есть ли альтернатива интернатам для детей-инвалидов и как она может выглядеть.
 
© Sergey Voronin
 

Есть женщина, она беременна. Приходит время рожать. Ребёнок появляется на свет, но не один, а с тяжёлым диагнозом, и шансов его исправить мало. Женщина оставляет ребёнка в роддоме и пишет бумагу о согласии на его усыновление третьими лицами.

Что ожидает такого ребёнка в нынешней системе? Он попадает в детский дом-интернат (ДДИ) для инвалидов, закрытое учреждение со строго регламентированной жизнью, а потом, после осмотра комиссией в 18 лет, если та не решит, что подросток может жить и обеспечивать себя самостоятельно, его переводят в психоневрологический интернат для взрослых (ПНИ), где пройдёт вся его жизнь.

По своей общественной деятельности мне приходилось бывать и в ДДИ, и в ПНИ, последний раз это было в 2019 году, так как из-за пандемии доступ туда для посторонних сейчас фактически закрыт.

Никакого частного пространства у людей там не существует: комнаты — всегда на несколько человек, воспитатели имеют право трогать и брать любые вещи, всё идёт по чёткому графику. Единственное место, где я видела в таких учреждениях улыбки — это живой уголок, где человек может покормить кролика или птичку, но на самом деле — побыть наедине с самим собой.

Когда посторонний заходит в такое учреждение, его все стараются потрогать и обнять, настолько эти люди голодны до тактильных ощущений, да и вообще до любого контакта с ярким, новым, чужим, с другой планеты.

Самый страшный этаж — это «Отделение милосердия». Там — лежачие. Часто очень худые, с выпирающими тазовыми костями, часто в одних памперсах и трусах. Они лежат так целыми днями, но, когда заходишь к ним, со всех кроватей к тебе снова тянутся руки, похожие на птичьи лапки, хватают за одежду, тянут к себе, чтобы только пощупать, посмотреть, услышать и, может быть, получить в ответ ласковое прикосновение. Так там живут годами.

В последние годы усилиями волонтеров и благотворительных фондов активно поднимается тема реформы системы ПНИ и ДДИ, и один из таких фондов — это московский детский хоспис «Дом с маяком». Его учредитель Лидия Мониава некоторое время назад стала опекуном 13-летнего Коли, которого она забрала как раз из одного такого интерната для детей-инвалидов. У Коли множественные нарушения развития, он не ходит, не говорит, почти не видит. Мониава регулярно публикует фотографии Коли и рассказы об их совместных прогулках, поездках в отпуск, недавно она отдала его в обычную школу.

  • Фото из личного архива Лиды Мониавы

Часто рассказы Мониавы вызывают серьёзную общественную дискуссию с аргументами как за, так и против подобного подхода, так как, к примеру, далеко не все поняли, когда она проколола Коле ухо и повесила серьгу, так как неизвестно, хотел ли бы этого сам Коля или же как может ходить в школу человек, который, скорее всего, не может осознать, в каком именно месте он находится.

Последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают её новый пост с дискуссией о правах и обязанностях биологических родителей и других родственников детей, которые оказались в интернатах.

«…Я уже рассказывала, как нашла кровную семью Коли. Сейчас мы можно сказать дружим, я каждые несколько дней шлю маме Коли его фото, каждые 2 недели мама приезжает провести время с ним, я могу на полдня отдать ей Колю и быть спокойна, они вместе ходят гулять, в бассейн и тп. Колина мама — человек, с которым мы больше всех разделяем переживания в момент Колиных ухудшений. И с которым вместе празднуем Колин день рождения…

Сейчас няня из «Дома с маяком» оформила опеку над ещё одним паллиативным ребёнком из интерната. Нам стало интересно — кто его родители, живы ли они, как они выглядят? Одна ночь в социальных сетях, и я нашла всех — маму, папу, братьев, сестёр, даже тайных внебрачных детей папы, родственников, друзей. Их фотографии, их интересы, их друзей и многих родственников...

Я узнала, что родители уже умерли. В интернат они отдали ребёнка ещё при рождении. Родители — творческие, интересные люди, известные в своей сфере, с хорошей карьерой и кучей поклонников. Вот в соцсетях братья и сёстры этого ребёнка, их родственники, друзья родителей. Я написала всем, кроме детей (хотя их я тоже нашла в соцсетях) сообщение, что мы забрали из интерната такого-то ребёнка и хотели бы наладить связь с его родственниками, братьями и сёстрами, помогите пожалуйста.

Сказать, что все эти люди были в шоке — ничего не сказать. Оказалось, что они не знали, что этот ребёнок вообще существует, или что он жив, а не умер в роддоме (эту версию врачи видимо массово советуют родителям, которые отдают детей в интернат — «а вы скажите всем, что он умер»)…

Невозможно запросто родить ребёнка и от него отказаться, отдать его в интернат. Это поступок, который никогда не пройдёт легко для родителей (вина будет много лет потом разрушать изнутри). Это невозможно скрыть, даже если прилагать много усилий и скрывать всю жизнь, потом вот так случайно получится, что найдутся люди, которые даже после твоей смерти начнут распутывать историю, и вся твоя неправда станет явью.

Чтобы это как-то исправить, мне хочется, чтобы была профессиональная система родовспоможения и прекратился бы огромный поток в хоспис и интернаты детей, которых повредили при родах. Раннее — на этапе беременности и родов и реанимации — включение паллиативной помощи. Хочется, чтобы появилась ранняя помощь для семей, где родился ребёнок с инвалидностью. Няни и ассистенты от государства, которые позволят родителям не сидеть дома всю жизнь, а продолжать работать. Чтобы была сделана доступная среда, которая не будет разделять общество на ходячих и не очень. Чтобы инвалидов начали принимать на очное обучение в школы и ВУЗы, чтобы появилось сопровождаемое проживание, рабочие места для тяжёлых инвалидов и дневные центры.

Если мы — общество — всё это сделаем, меньше будет детей в интернатах и искалеченных судеб детей-сирот и их несчастных кровных родителей», — написала Мониава на своей странице в Facebook.

У других пользователей соцсети, в том числе, журналистов и сотрудников других благотворительных фондов возникли вопросы к посту Мониавы. Во-первых, люди задались вопросом о законности её действий, так как она собирала информацию и связывалась с родственниками в интересах другого ребёнка, не того, который находится под её опекой. Во-вторых, многие пользователи не знали, что по российскому законодательству отказ от ребёнка без юридических последствий невозможен в принципе.

Где проходит граница тайны частной жизни?

Адвокат Сталина Гуревич поясняет: «отказ» от ребёнка — то есть, согласие на усыновление другими людьми и помещение такого ребёнка в государственное учреждение не освобождает родителей от уплаты на него алиментов.

«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, даже если они лишены родительских прав. Если ребёнок проживает с другим родителем или даже в государственном учреждении, алименты надо выплачивать, также у ребёнка сохраняется право на наследство. Это прекращается в одном случае: при усыновлении ребенка другими людьми. Если же родители умерли, то с брата, сестры, бабушки или дедушки можно также взыскать алименты, но уже не в безусловном порядке. Должно совпасть два фактора: нуждаемость ребёнка и наличие у таких родственников возможности. То есть, к примеру, если у ребёнка огромное наследство, а его брат и сестра живут за чертой бедности, то с них алименты уже не взыщут», — поясняет Гуревич.

«Серьёзным образом ужесточит контроль»: глава СК предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов

При этом Гуревич считает, что Мониава нарушила законодательство в сфере защиты частной жизни.

«Опекун действительно должен обеспечивать права опекаемого ребёнка, то есть, выполнять действия по договору опеки, в том числе, взыскания в случае необходимости алиментов с родителей такого ребёнка. Но опекун не может давать информацию о родителях и родственниках третьим лицам. Мониава не является опекуном ребёнка, о котором она собирала и потом распространяла информацию опять же, не только родственникам, но и третьим лицам, то есть, знакомым, соседям и так далее. При этом возбудить дело можно только, если люди, чья семейная тайна была распространена, решат обратиться с заявлением в полицию. Единственный законный путь для реализации права ребёнка на поддерживание семейных связей — это обратиться в органы опеки», — говорит адвокат.

Можно ли отказаться от ребёнка «насовсем»?

Второй вопрос, который обсуждают в соцсетях — это имеет ли право человек отказаться от ребёнка без юридических, а потом, если тайна выплывет наружу, то и социальных последствий. На эту тему дискуссия идёт не первый год, как правило, между сторонниками и противниками, так называемых, бэби-боксов. Бэби-бокс — это «окно» для анонимного отказа от ребёнка. В некоторых городах России они есть. Главный аргумент сторонников бэби-боксов в том, что это даёт возможность избежать инфантицида (убийства ребёнка) родителем в сложной ситуации, когда ребёнок рождается нежеланным, а нести юридические обязательства всю жизнь человек не хочет.

При этом, как уже говорилось, официально отказаться от ребёнка по российскому законодательству нельзя.

Глава фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская признаётся, что у неё «нет консенсуса по этому вопросу даже с самой собой». «Я думаю, что могут быть ситуации, в которых от ребёнка можно отказаться без последствий — например, если этот ребёнок появился на свет в результате изнасилования. Сейчас возможен только отказ от воспитания ребёнка, который остаётся при этом наследником со всеми правами. При этом ситуация с обязательными алиментами порождает иные проблемы. Например, мы столкнулись с ситуацией, когда женщина была лишена родительских прав, но потом она социально реабилитировалась и хочет забрать своего ребёнка из детдома, но у неё накопились чудовищные долги по алиментам, которые она не в состоянии отдать. Или бывают ситуации, когда родители сперва пишут отказ на воспитание ребёнка-инвалида, он попадает в ДДИ, потом родители, чтобы не платить алименты, забирают его оттуда, отзывают согласие на усыновление, начинают получать уже сами пособие на его воспитание, но при этом помещают его в тот же ДДИ, при этом в жизни ребёнка не меняется ничего, кроме того, что он теряет право на семейное устройство. Более того, я знаю один случай, где такие родители препятствовали лечению и реабилитации ребёнка. Мне кажется, что отказ от ребёнка без последствий может быть, но только в очень ограниченном количестве ситуаций. При этом надо принимать решения и в отношении детей, помещённых в ДДИ. Фактически, таких детей просто лишают права на то, чтобы у них появилась новая семья. Я уверена, такого не должно быть, у ребёнка должно быть право расти в семье своей или приёмной и никто, включая его родителей, не должен его этого права лишать», — говорит Альшанская, при этом выступая за реализацию права «отказных» детей на сохранение или восстановление информации о своём происхождении.

Решается ли проблема деньгами?

Первый субъект в РФ: Новгородская область объявила о продлении режима нерабочих дней

Третий вопрос, который оказался вольно или невольно поднят Мониавой — это вопрос, который касается общественного давления даже не на родителей, а на родственников «отказного» ребёнка, потому что, фактически, единственный этичный путь, который согласуется с общественным мнением для них в такой ситуации — это забрать тяжелобольного родственника из интерната.

Специальный корреспондент «Русфонда» Светлана Машистова говорит, что отказ от воспитания ребёнка с тяжёлыми патологиями в семье может иметь разные причины, и дело часто не просто в личном эгоизме.

«Возможности, которые есть у среднего класса в Москве и возможности для женщин из социально незащищённых слоев населения в глубинке — это два разных мира. Часто на женщин с идеей отказа от такого ребёнка начинает давить их окружение, нередко определённую роль играет свекровь. Если женщина не соглашается, то окружение может начать ей манипулировать — мол, ты «некачественная», раз родила «некачественного» ребёнка, как веками до этого женщин могли обвинять в рождении ребёнка «не того пола». Специфика нынешней ситуации в России в том, что женщина чувствует себя ответственной и виноватой за такую ситуацию, а вся ответственность лежит только на ней. Механическим увеличением пособий по уходу за такими детьми ситуация опять же не решается. Например, в такой ситуации люди могут не отказаться от такого ребёнка ради пособия, но и не заниматься его реабилитацией и воспитанием. Грубо говоря, положить такого ребёнка в сарай и забыть о нем, и в такой ситуации, как ни странно, будет оправдано изъятие. Кроме того, к сожалению, есть ситуации, когда родители используют тяжёлые патологии ребёнка для заработка на них. Например, несколько лет назад мы увидели сбор на операцию в Германии для ребёнка, который ещё не был рожден. Мы посмотрели медицинские документы и увидели, что у будущего ребёнка диагностирован синдром Эдвардса. Это — тяжелейшая патология, которая является показанием для прерывания беременности даже после 22 недели, и никаких операций, которые могут совершить чудо, не существует ни в России, ни в Германии, нигде (60% детей с синдромом Эдвардса не доживают до 3 месяцев, до года доживают 5-10% таких детей — RT.). Деньги собирались, ребёнок родился и умер через месяц. Родители просто обвинили во всём плохих врачей, куда они дели собранные деньги — неизвестно. Также бывают ситуации, когда при беременности у плода диагностируют такие патологии, что ребёнок родится и проживёт всего несколько часов, и на женщину начинают давить, мол, роди, посмотри на него и похорони. Женщина может на это согласиться, а потом ребёнок с тяжелейшими патологиями выживает, а она не была готова к такой ситуации. В любом случае, проблема не решается раздачей денег семьям», — рассказывает Машистова.

Как совместить два мира?

Очевидно, что нынешняя система ДДИ и ПНИ нуждается в реформировании. Сейчас в ней находятся люди, которые всю жизнь в лучшем случае живут на закрытой для посторонних территории и не имеющие возможности даже самостоятельно сходить в магазин и купить себе пакет молока, выбрать, что они хотят надеть, что будут есть на завтрак, не имеющие права ни на какие мечты или реализацию и для которых высшее счастье — это показать «внешнему» человеку любимого кролика в живом уголке. В худшем случае эти люди всю жизнь лежат штабелями на чистом или, как правило, не очень, белье, они часто не учатся даже разговаривать и высшее счастье для них — это прикосновение к человеку, который не ответит им грубостью.

Что может прийти на альтернативу системе ПНИ/ДДИ? С 2015 года в Госдуме обсуждается законопроект о распределённой опеке, то есть, создании системы, при которой за недееспособного человека отвечает не одна организация, а несколько, в том числе, благотворительные фонды, кроме того, родители таких детей смогут оставить распоряжение об опекуне на случай своей смерти. Как только в ДДИ и ПНИ получат доступ внешние люди, они перестанут быть местом полной изоляции, люди смогут покидать их под присмотром опекуна, работать со специалистами по реабилитации, а семьи будут реже отказываться от воспитания таких детей, потому что им будет с кем разделить ответственность и нагрузку.

  • "Дом с маяком"
  • Facebook
«Мю» и «лямбда»: в России выявили случаи заболевания двумя разновидностями коронавируса

При этом очевидно, что для исчезновения ПНИ необходимо создание настоящей инклюзивной среды, причём не только технической (пандусы, дверные проемы и так далее). Представитель профильного благотворительного фонда на условиях анонимности объясняет: инклюзивная среда — это не механическое совмещение миров людей с физическими и ментальными особенностями и людей без них, а концепция их взаимного безопасного сосуществования. Для каждого такого ребёнка определяются цели, которых будут достигать с помощью реабилитаций, причём для всех — индивидуальных. Для какого-то ребёнка будет победой к 20 годам научиться заваривать себе сухое пюре, для какого-то — это получение рабочей специальности, а для какого-то — окончание обычной школы или вуза. Далее начинается взаимная подготовительная работа, как по наращиванию технической базы, так и по психологическим и поведенческим аспектам.

«Грубо говоря, идеология нормальной инклюзии — дать реализовать человеку максимум прав, исходя из его возможностей. К сожалению, если человек недееспособен, то его ограничивают в правах для его же собственной безопасности, и некоторые права возвращаются только когда человек способен ими пользоваться без ущерба для себя и окружающих», — поясняет в беседе с RT благотворитель, пожелавший остаться анонимным.

Лидия Мониава в разговоре с RT отметила, что обсуждаемый пост — не первый и не последний в её соцсетях на данную тему.

«Я стараюсь всё время информировать людей о том, что происходит в интернатах, почему люди попадают в эту систему, в каких условиях они живут. Я очень хочу, чтобы интернаты перестали существовать в принципе, и люди, которые сейчас находятся в ДДИ и ПНИ, жили бы или у себя дома, или в местах, приближённых к домашнему типу. Чтобы у людей была жизнь и дом, а не содержание и существование», — говорит Мониава.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 21:40
«Невозможно описать, что я испытала»: в Сергиевом Посаде опека забрала из семьи дочь из-за неосторожного фото
01 ноября 2021, 07:40
Плата за денежные переводы и новый сертификат о вакцинации: что изменится в жизни россиян в ноябре
01 ноября 2021, 15:15
«Не могу спать и есть»: жительница Ульяновска больше года пытается восстановиться после коронавируса
01 ноября 2021, 18:10
«Приём сигналов с любого направления»: как совершенствуется акустическая артиллерийская разведка российской армии
01 ноября 2021, 13:30
«Мю» и «лямбда»: в России выявили случаи заболевания двумя разновидностями коронавируса
01 ноября 2021, 15:15
«Серьёзным образом ужесточит контроль»: глава СК предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите...
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.