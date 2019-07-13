Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"

Табличка, по данным "Комсомолки", провисела на доме пару дней. Правда, Георгий Габуния, который ранее из-за своих выходок (получивших известность в пределах только Грузии, пока он матом не высказался в эфире в адрес Владимира Путина) был вынужден нанять себе охранников, здесь не появляется.

А вот его родители, которые по-прежнему живут в многоэтажке (квартира сына - на два этажа ниже), почти не выходят на люди. Мать Габунии Джульетта давно не покидает квартиру. Иногда местные видят Габунию-старшего, но он избегает общения, ограничиваясь приветствием. "Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть", - полагает их сосед Ваха.

Сосед добавил, что Георгий - единственный журналист с телохранителями в стране. Раньше ведущий якобы был совершенно другим.

"После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще, семья такая закрытая у них. А потом - как понесло его! То одно, то другое", - считает Ваха.