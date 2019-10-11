«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование. Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Почти двое суток её искали около 2 тыс. волонтёров и сотни полицейских. Тело Лизы обнаружили в одном из гаражей ночью 11 октября. Вскоре задержали подозреваемого. Разъярённая толпа хотела устроить над ним самосуд — люди окружили полицейскую машину и требовали выдать им предполагаемого преступника.

Ночью 11 октября полицейские обнаружили в одном из гаражей в Саратове тело пропавшей девятилетней Лизы Киселёвой. Исчезновение Лизы всколыхнуло весь город. Девочка вышла из дома на улице Высокой утром 9 октября, но в школе так и не появилась. Как сообщил RT источник, близкий к следствию, Лиза из полной, хорошей, благополучной и любящей семьи, поэтому мама очень скоро забила тревогу, не застав дочь и дома. В тот же день МВД и волонтёры из отряда «Лиза Алерт» начали поиски. Вечером было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Поиски

Как рассказал RT куратор поискового отряда «Лиза Алерт» Саратовской области Константин Костырин, всего на поиски собралось около 2 тыс. человек. Искали по всему Саратову и Энгельсу (он находится на другом берегу реки).

«Отрабатывали весь город, каждый подвал и каждый подъезд, везде расклеивали объявления, чтобы как можно больше людей узнали о пропавшей и помогли её найти, — говорит Костырин. — Нам сообщали, что видели похожую девочку в том или ином районе. Наши отряды сразу же обращали внимание на указанные места».

Правоохранительные органы и поисковики также обратились к жителям с просьбой присылать видеозаписи, сделанные в районе, где могла быть девочка. В частности, на одном из роликов видно, как неизвестный мужчина тащит большой и, судя по всему, тяжёлый светлый мешок, кладёт его на лавочку автобусной остановки у старого аэропорта и выбрасывает что-то в урну. На этой остановке позже был найден рюкзачок со сменной обувью Лизы.

10 октября полицейские начали вскрывать гаражные боксы, мимо которых, предположительно, пролегал маршрут школьницы. В одном из них около часа ночи 11 октября и было обнаружено тело убитой девочки.

Новость о страшной находке молниеносно разлетелась по всему Саратову. К гаражам стали съезжаться местные жители: на прилегающей улице среди ночи образовались пробки. Более сотни человек устроили стихийный митинг, требуя выдать им подозреваемого в убийстве, которого отвезли к месту преступления. На ролике, распространённом в соцсетях, видно, как горожане окружили и начали толкать полицейскую машину, где, как они считали, находился задержанный. Из толпы слышались крики «Открывай!» и «Убить его!». Собравшиеся также предполагали, что подозреваемого могли переодеть в форму ОМОН, чтобы его не растерзали на месте.

Мужчину увезли в отдел полиции Кировского района Саратова, часть горожан собралась под окнами здания. Люди не расходились до утра. Они также начали вламываться в соседние гаражи, как сообщал портал «Регион 64».

Врал о судимостях

По данным СМИ, подозреваемого в убийстве задержали, когда он ответил полицейским, что даже не слышал о пропаже Лизы Киселёвой, которую к тому моменту искал, без преувеличения, весь город: это и насторожило правоохранителей.

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Личность мужчины, который может быть причастен к убийству девочки, установлена. Сообщается, что это 35-летний Михаил Туватин. Он был женат, у него есть дочь — ей около 15 лет. В последнее время мужчина нигде не работал, время от времени «шабашил» на стройке. На днях собирался купить новый автомобиль Daewoo Nexia.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчина дал признательные показания по обстоятельствам преступления.

«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство», — рассказали в ведомстве.

Эта версия будет проверена следствием наряду с иными возможными.

Туватин был ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. По данным уголовных дел, с 2008 по 2010 год он отбывал наказание в колонии за кражу. Освободился он 31 декабря 2010 года. Выпив несколько банок пива, мужчина сошёл с поезда в Энгельсе, напал на незнакомую девушку, изнасиловал её и забрал телефон, кошелёк и фотоаппарат. В тот же день его задержали. За разбой и изнасилование он был осуждён в апреле 2011 года на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

Однако друзьям и знакомым Туватин объяснял своё длительное отсутствие совершенно по-другому.

«Он рассказывал, что заступился за свою бывшую жену. К ней какой-то мужик приставал. И убил его. За это и отсидел. Врал, наверное», — рассказал RT родственник бывшей девушки подозреваемого.

Собеседник RT также сообщил, что семье Туватина сейчас угрожают: мол, «связались с уродом». И на стихийном митинге у отдела полиции, куда доставили Туватина, родственнику пришлось толпе из 100 человек объяснять, что семья сейчас к нему не имеет никакого отношения.

«Маме незачем это видеть»

Утром 11 октября местные жители начали приносить цветы и мягкие игрушки к подъезду дома, где жила Лиза. В связи с этим детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя попросила не тревожить семью и перенести всё к месту гибели девочки.

«Мама попросила отнести все цветы и игрушки к тем гаражам, где она пропала, — написала уполномоченный по правам ребёнка в своём Facebook. — Пожалуйста, не несите ничего к подъезду! Просьба мамы Лизы! И к ним пока не заходите. Родители держатся из последних сил. Лучше к школе нести игрушки, цветы. Там вроде фото поставили, маленький мемориал. Маме незачем это видеть».

Мэрия Саратова окажет всю необходимую помощь семье убитой девятилетней Лизы Киселёвой, сообщил в своём Instagram глава города Михаил Исаев. Он выразил соболезнования родным и близким девочки и добавил, что виновный будет наказан по всей строгости закона.

В связи со смертью школьницы свои соболезнования выразили председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

К расследованию дела об убийстве привлечены следователи центрального аппарата СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных на то, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребёнка, ответил за содеянное по всей строгости закона», — подчеркнула она.