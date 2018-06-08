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Родителей в школу
08 июня 2018, 13:54 • 96 • Карикатуры
Источники в окружении президента США Дональда Трампа заявили, что он устал от "учительского" тона Мэй. Также сообщается, что Трампа раздражают слишком частые просьбы британского премьера.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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