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Родителей в школу

08 июня 2018, 13:54  •  96 • Карикатуры

Источники в окружении президента США Дональда Трампа заявили, что он устал от "учительского" тона Мэй. Также сообщается, что Трампа раздражают слишком частые просьбы британского премьера.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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