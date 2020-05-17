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Родион Мирошник: Зеленский на смартфоне ищет кнопку «закончить конфликт»

17 мая 2020, 20:20  •  121 • В России

Депутат «президентской» фракции «Слуга народа» в Верховной раде Мария Бардина завила, что лидер страны Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию по урегулированию на Донбассе.

А почувствовали ли на юго-востоке Украины это самое «изменение стратегии»? За комментарием "КП" обратилась к советнику руководителя ЛНР и члену контактной группы на переговорах в Минске Родиону Мирошнику.

- Так что меняется в переговорах и в стратегии?

- Не моя задача додумывать за президента Зеленского — что он там изменил в своей стратегии по Донбассу. Я могу судить по конкретным шагам как член контактной группы на переговорах в Минске.

- И что вы видите?

- По факту есть замена состава участников с украинской стороны.

- Процесс оживился?

- Это привело не к интенсификации процесса, а к его замедлению. Потому что приехали люди, которые не находились долго в процессе. Они приехали относительно неготовыми к переговорам по целому ряду вопросов. Ну не могли они за 5 дней изучить всю матчасть.

- И как вы с ними работали?

- Значительная часть вопросов осталась за бортом. По просьбе Украины мы их просто не рассматривали.

Второй момент. Руководитель администрации Зеленского, Андрей Ермак на фоне откровенного провала нормандского формата на уровне министров 30 апреля, явно получил сигнал, что Германия и Франция не будут терпеть и покрывать Киев. И начал процесс имитации.

- То есть?

- Замена представителей контактной группы — это часть процесса имитации. Высказываемые в последнее время инициативы, которые, скорее всего, принадлежат перу вице-премьера Резникова, ведут к виртуализации процесса переговоров в Минском формате. К чему толкает его офис президента. Например, идея про перемещенных лиц, которые могли бы выступать от лица Донбасса. Ну это какая то имитация третьего уровня.

- Почему?

- Потому что доводит переговоры до абсурда. Ведь конкретные переговоры всегда ведутся между точками силы. Между структурами, которые контролируют одну часть и другую часть. А если брать не имеющих ни власти, ни влияния персонажей — ну так страна может имитировать что угодно и с кем угодно. И вот эту виртуализацию переговоров они потом возможно попытаются предъявить в нормандском формате Берлину или Парижу. Потому что в России точно не поведутся на эту глупость.

- Цель Зеленского — мир?

- Если для Зеленского стратегическим проектом является государство в смартфоне, то он, наверное, ищет кнопку «закончить конфликт». К практическим вещам это не имеет никакого отношения. Например, последнее заседание контактных групп в среду-четверг не привело к разрешению ни одного вопроса. В курсе того, что происходит, на переговорах был лишь Резников, остальные были статистами.

Происходит имитация "переговорного процесса" со стратегией доведения до абсурда.

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