Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт рассказал, зачем Порошенко обвинил Россию в планах захватить Бердянск и ...
«Втянуть в войну с Россией»: в ФРГ рассказали о планах Киева
"Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России": Чавушоглу объяснил ...
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
Главная / В России

Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США

02 декабря 2018, 16:54  •  235 • В России

- Почему сейчас такое заявление прозвучало от украинского лидера?

- 30 дней военного положения — это не так много. Петр Порошенко считает дни и постоянно стремится к оправданию тех действий, которые он уже предпринял. Ему важно хоть как-то и хоть чем-то наполнять то военное положение, которое он объявил. Угрозами и любым содержанием.

- Он вынужден подогревать информационную повестку в ежедневном режиме?

- Естественно. Ведь введение военного положение наделяет его полномочиями как военного диктатора — но под это нужно обоснование! Ведь фактических, объективных причин для введения такого положения не было и близко! Если сравнить ситуацию с Иловайским или Дебальцевским котлами, например. И сейчас ему для того, чтобы через 30 дней военное положение продлить, нужно хоть что-то бросать в топку. И после уже достичь целей, которые он перед собой ставит — и перенести выборы, и получить дополнительные полномочия, и в конечном счете, выйти на второй срок. И тут же он выполнил задачу, которую перед ним ставили определенные круги США. Прецедент, который был создан вокруг конфликта у Керченского пролива с последующей отменой встречи Путина и Трампа - эта задача поступила ему из-за океана, и эту повестку Порошенко выполнил. Четко отработал заказ на обострение.

- А мобилизация населения внутри Украины?

- Это тоже одна из задач, разумеется. Ведь цена потери власти для Порошенко слишком высока. Это скамья подсудимых.

- Так почему названы приазовские Мариуполь и Бердянск?

- Это одна из фантазий, возникших в Киеве. У ДНР выход к Азовскому морю, вообще- то, есть. «Пробитие» такого коридора не имеет каких-то видимых оснований. Это, возможно, один из первых вбросов в цепи тех десятков панических сообщений, которые последуют в ближайшие три недели. Властям в Киеве же надо оправдываться за мобилизацию студентов и блок-посты, запрет на митинги и все остальное. Все то, что существенно урезает гражданские права населения Украины. Лучший вариант — исходящая со всех сторон опасность.

- Порошенко упомянул про «флирт европейских лидеров с Путиным» — но фамилий и даже стран он не называет.

- Размытость его формулировки — она двоякая. Явно виден тренд негативный по отношению к Западной Европе. Данный тренд накручивает США, а Порошенко лишь его ретранслятор. Европа ему дает деньги только после транша от МВФ, который зависим от США. Порошенко приходится выбирать — и по большому счету это не его решение. Это стремление определенных кругов США воздействовать на Европу - и им предъявлять претензии. Порошенко вынужден играть не в свою игру. Люфт его личных действий очень маленький. И он им задействован полностью для сохранения власти на его территории. А власть он может сохранить, лишь четко выполняя задачи, которые перед ним ставит США.

Европа ведь сдержанно отреагировала на конфликт у Керчи, а США отказалась от встречи президентов. Из этого можно сделать выводы - чью политику проповедует Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
235
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 21:24
Порошенко застращал российскими военными свои войска и гражданское население
02 декабря 2018, 16:54
Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США
02 декабря 2018, 00:39
Кто призывает Россию жить "по понятиям"?

02 декабря 2018, 03:54
Владимир Путин: Пока на Украине у власти «партия войны», война будет продолжаться
02 декабря 2018, 16:54
Сергей Цеков: Кто сказал что судов в Азов проходит меньше — там рост во всех портах!
01 декабря 2018, 18:09
Украина ищет «зеркало» для ответных мер против России после своей провокации в Керченском проливе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.