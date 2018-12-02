Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США

- Почему сейчас такое заявление прозвучало от украинского лидера?

- 30 дней военного положения — это не так много. Петр Порошенко считает дни и постоянно стремится к оправданию тех действий, которые он уже предпринял. Ему важно хоть как-то и хоть чем-то наполнять то военное положение, которое он объявил. Угрозами и любым содержанием.

- Он вынужден подогревать информационную повестку в ежедневном режиме?

- Естественно. Ведь введение военного положение наделяет его полномочиями как военного диктатора — но под это нужно обоснование! Ведь фактических, объективных причин для введения такого положения не было и близко! Если сравнить ситуацию с Иловайским или Дебальцевским котлами, например. И сейчас ему для того, чтобы через 30 дней военное положение продлить, нужно хоть что-то бросать в топку. И после уже достичь целей, которые он перед собой ставит — и перенести выборы, и получить дополнительные полномочия, и в конечном счете, выйти на второй срок. И тут же он выполнил задачу, которую перед ним ставили определенные круги США. Прецедент, который был создан вокруг конфликта у Керченского пролива с последующей отменой встречи Путина и Трампа - эта задача поступила ему из-за океана, и эту повестку Порошенко выполнил. Четко отработал заказ на обострение.

- А мобилизация населения внутри Украины?

- Это тоже одна из задач, разумеется. Ведь цена потери власти для Порошенко слишком высока. Это скамья подсудимых.

- Так почему названы приазовские Мариуполь и Бердянск?

- Это одна из фантазий, возникших в Киеве. У ДНР выход к Азовскому морю, вообще- то, есть. «Пробитие» такого коридора не имеет каких-то видимых оснований. Это, возможно, один из первых вбросов в цепи тех десятков панических сообщений, которые последуют в ближайшие три недели. Властям в Киеве же надо оправдываться за мобилизацию студентов и блок-посты, запрет на митинги и все остальное. Все то, что существенно урезает гражданские права населения Украины. Лучший вариант — исходящая со всех сторон опасность.

- Порошенко упомянул про «флирт европейских лидеров с Путиным» — но фамилий и даже стран он не называет.

- Размытость его формулировки — она двоякая. Явно виден тренд негативный по отношению к Западной Европе. Данный тренд накручивает США, а Порошенко лишь его ретранслятор. Европа ему дает деньги только после транша от МВФ, который зависим от США. Порошенко приходится выбирать — и по большому счету это не его решение. Это стремление определенных кругов США воздействовать на Европу - и им предъявлять претензии. Порошенко вынужден играть не в свою игру. Люфт его личных действий очень маленький. И он им задействован полностью для сохранения власти на его территории. А власть он может сохранить, лишь четко выполняя задачи, которые перед ним ставит США.

Европа ведь сдержанно отреагировала на конфликт у Керчи, а США отказалась от встречи президентов. Из этого можно сделать выводы - чью политику проповедует Порошенко.