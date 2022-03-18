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Родион Мирошник о судьбе Донбасса: "Нужно взять паузу"
18 марта 2022, 10:40 • 330 • Политика
Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал, что ждёт донбасские республики в ближайшее время. Он считает, что с определением статуса Донбасса не стоит спешить.
По мнению Родиона Мирошника, выживание республик Донбасса и само их существование будет связано с Россией. Тем не менее определять статус ЛНР и ДНР прямо сейчас ещё рано, полагает политик.
В беседе с Радио "КП" Родион Мирошник подчеркнул, что вопрос о статусе ЛДНР очень важен и стоит сегодня в повестке дня. "Выживание республик и их существование будет связано с русским миром", - заявил он.
Однако нужно дождаться окончания спецоперации России на Украине и лишь после этого определять статус Донбасса. Пока же, в краткосрочной перспективе, можно с уверенностью говорить только о выстраивании отношений не на основе совместной государственности, считает эксперт.
"Нужно взять паузу, посмотреть, что будет с украинской государственностью, а уже потом говорить о статусе ЛДНР", - заметил советник главы ЛНР.
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