Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запре...
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Главная / Политика

Родион Мирошник о судьбе Донбасса: "Нужно взять паузу"

18 марта 2022, 10:40  •  330 • Политика
Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал, что ждёт донбасские республики в ближайшее время. Он считает, что с определением статуса Донбасса не стоит спешить.
По мнению Родиона Мирошника, выживание республик Донбасса и само их существование будет связано с Россией. Тем не менее определять статус ЛНР и ДНР прямо сейчас ещё рано, полагает политик.
В беседе с Радио "КП" Родион Мирошник подчеркнул, что вопрос о статусе ЛДНР очень важен и стоит сегодня в повестке дня. "Выживание республик и их существование будет связано с русским миром", - заявил он.
Однако нужно дождаться окончания спецоперации России на Украине и лишь после этого определять статус Донбасса. Пока же, в краткосрочной перспективе, можно с уверенностью говорить только о выстраивании отношений не на основе совместной государственности, считает эксперт.
"Нужно взять паузу, посмотреть, что будет с украинской государственностью, а уже потом говорить о статусе ЛДНР", - заметил советник главы ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


330
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
17 марта 2022, 04:55
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
13 марта 2022, 18:40
Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
13 марта 2022, 07:30
Власти Румынии потрясены: Жители панически скупают масло
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.