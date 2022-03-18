Родион Мирошник о судьбе Донбасса: "Нужно взять паузу"

Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал, что ждёт донбасские республики в ближайшее время. Он считает, что с определением статуса Донбасса не стоит спешить.

По мнению Родиона Мирошника, выживание республик Донбасса и само их существование будет связано с Россией. Тем не менее определять статус ЛНР и ДНР прямо сейчас ещё рано, полагает политик.

В беседе с Радио "КП" Родион Мирошник подчеркнул, что вопрос о статусе ЛДНР очень важен и стоит сегодня в повестке дня. "Выживание республик и их существование будет связано с русским миром", - заявил он.

Однако нужно дождаться окончания спецоперации России на Украине и лишь после этого определять статус Донбасса. Пока же, в краткосрочной перспективе, можно с уверенностью говорить только о выстраивании отношений не на основе совместной государственности, считает эксперт.

"Нужно взять паузу, посмотреть, что будет с украинской государственностью, а уже потом говорить о статусе ЛДНР", - заметил советник главы ЛНР.