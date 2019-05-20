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Родион Мирошник: Надеюсь, 22 мая в Минске украинская делегация вспомнит слова Зеленского про диалог

20 мая 2019, 15:39  •  40 • В России

- Молодой украинский лидер обратился к тем, кого считает согражданами в Донецке и Луганске, на русском. Про диалог говорил...

- Спустя пять лет определенной риторики Киева позиция нового лидера без подкрепления конкретными действиями вряд ли будет серьезно воспринята на территории Донбасса. Но когда все-таки звучит слово «диалог» и говорится о решимости прекратить войну — это хорошее начало для нового президента. Мы же пять лет настаивали на диалоге. Только в диалоге можно найти решение, которое обе стороны конфликта устраивало бы. Там не совсем корректно было сказано «наша главная задача — прекратить огонь». Мол, это первый шаг к достижению мира. Мир требует комплекса мер. Которые должны обеими сторонами предприниматься на добровольной основе. Если слова Зеленского все-таки получат в продолжение конкретные действия — тогда это положительно примут. Декларация символичная, пока не детальная.

- Говоря про прекращение войны, он сказал, что готов на все - даже потерять свой рейтинг и пост президента, подчеркнув, что войну начал не он…

- Война была начата из Киева после госпереворота в феврале 2014-го. Говоря «не мы войну начали» не знаю, кого Зеленский имеет ввиду. В окончании братоубийственной войны заинтересованы как минимум шесть миллионов людей, которые живут и в наших республиках, и в областях Украины по ту линию соприкосновения. Заинтересованы в прекращении блокады и санкций. Мы продолжаем находиться в состоянии немеждународного вооруженного конфликта.

- Слова Зеленского про диалог должны быть подтверждены действиями в Минске, прежде всего?

- Детализации должна быть в скором времени. 22 мая в Минске — заседание контактной группы. Часть людей, назначенных в нее еще Петром Порошенко, уже заявили о своей отставке. Посмотрим, что сделает сам Зеленский и его администрация для того, чтобы новый раунд переговоров прошел с новыми людьми. И будут ли Зеленским даны конкретные указания к ведению диалога. Порошенко давал указания однозначные — ни о чем не договариваться и ничего не согласовывать.

Инаугурация Владимира Зеленского: полная версия!

"КП" вела прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Зеленского.

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