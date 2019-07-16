Родион Мирошник: Люди истосковались по свободе передвижения

Угроза Канады, а до того — представителей Евросоюза не пускать к себе жителей Донбасса, получивших российские паспорта, оказалась анекдотичной. Как пояснило МВД РФ, жители этого региона смогут получать загранпаспорта Российской Федерации вне зависимости от регистрации. То есть заветную книжицу могут выдать в любом подразделении Министерства внутренних дел по вопросам миграции. Хоть в Ростове, хоть в Мурманске. В наши загранпаспорта не вносят сведения о прежнем гражданстве ( в случае с Донбассом — украинском). В этих документах нет данных и о месте проживания за пределами РФ ( в Луганске или Донецке).

За комментариями «КП» обратилась к советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- Мы понимаем, что загранпаспорта в принципе одинаковы. Да, там не указано место регистрации. Но есть коды подразделений МВД, которые их выдают. По ним можно определить, что это, например, Ростовская область.

- Это может стать проблемой?

- Знаю, что жителям Крыма, например, получить шенгенскую визу довольно сложно. Нечто подобное может произойти и с жителями Донбасса, получающими российский общегражданский и загранпаспорта в Ростовской области.

- МВД РФ пояснило, что загранпаспорт российский гражданин может получить где угодно - хоть в Ростове с Брянском, хоть в Питере с Москвой...

- Это понятно. Но у нас доходы людей невелики. Средняя зарплата около 12 тысяч рулей. А госпошлина немаленькая. Если речь о семьи из четырех человек - это уже накладно. Упрощенные условия для получения гражданства, паспортов для жителей республик действуют именно на территории Ростовской области.

- Сколько человек подали заявление на получение российских паспортов к середине июля, по вашим данным?

- В ЛНР и ДНР более 25 тысяч человек подали заявления. Понятно, что миграционная служба не была заточена для этого. Мы выдавали республиканские паспорта. Не было задачи выдать их всем жителям. Обращались те, кто впервые получал паспорта. Достигшие 45 лет, утрачивающие украинское гражданство. Особого ажиотажа по получению республиканских паспортов не было — люди получали их по мере необходимости.

– Сейчас ажиотаж есть?

- После решения президента России о предоставлении российского гражданства ситуация изменилась. Прежде мы, жители Донбасса, были ущемлены в политических и гражданских правах. Украина нас лишила всего — от возможности выбирать власть до ограничений по перемещению, получению пенсий и страховых взносов и прочему.

Россия предложила восстановление людей в полноценном гражданстве, в полных правах. Сейчас люди пошли получать паспорта республиканские - и на этом основании получают паспорта граждан РФ. В связи с этим в ЛНР, например, количество пунктов увеличено в два раза.

- Пунктов, принимающих заявления?

- Да, принимающих документы на российское гражданство. Параллельно они выдают паспорта республиканские. С мая по июль количество людей увеличилось более, чем в два раза. И количество мест, где документы принимают и выдают — тоже. И всё-равно этого мало. 4 миллиона людей под давлением — и вот им дали возможность получить нормальные документы и гражданство. Тут ситуацию с Крымом не сравнить. Мы в состав России не вошли. Но сейчас созданы условия, когда человек может получить сразу два паспорта — российский общегражданский и российский заграничный. Разница в размере госпошлины. Очень многие из получающих российские паспорта сразу хотя получить и загранпаспорт. Появляется возможность свободного передвижения — люди по ней стосковались за 5 лет. На первом этапе спрос будет ажиотажный.