Родион Мирошник: Киев жертвует бойцами на Донбассе, чтобы поднять градус конфликта «под заказ»

Глава МИДа незалежной Дмитрий Кулеба заявил о скором возврате Донбасса под полный контроль Киева. За которым последует ликвидация «оккупационных администраций». Ну, а в Минске представители официальных украинских властей сорвали работу всех четырех подгрупп Контактной групп по урегулированию на юго-востоке Украины.

Как связаны столь демонстративные действия разных представителей верховных властей самостийной республики — об этом «КП» спросила у советника главы ЛНР и представителя республики на переговорах в Минске Родиона Мирошника.

- Глава МИДа заявляет, что Киев не просто установит свою власть на Донбассе, но и уничтожит всех, причастных к ДНР и ЛНР...

- Ярко реагировать на такого рода заявления человека, который назначен главою МИДа, необходимости нет. Есть тренд. Который декларируется в офисе Зеленского. Он не только повторяет тренд Порошенко более чем годичной давности. Есть и попытки его углубления. Надо учитывать то, что глава МИДа Кулеба дистанцирован от процесса урегулирования по Донбассу. И его заявления — лишь попытка привлечь к себе внимания с позиционированием: да, я такой же радикальный.

- Министр говорит о недопустимости переговоров с руководством ДНР и ЛНР — это позиция и президента страны?

- В данном случае слова министра Кулебы — лишь стремление одного из украинского чиновников заявить свою радикальную позицию и привлечь внимание к тому, что он тоже такой же «буржуинский». Ничего более.

- Но к соглашениям по Донбассу в Киеве все же кто-то стремится — на фоне того, что квалификация переговорщиков подвергается сомнению?

- Мы переговоры 27 мая закончили вести после 10 вечера. И речь о квалификации переговорщиков от Киева не идет. Речь о задаче, которую они получили, направляясь на переговоры. Из всех четырех направлений можно делать вывод о том, что задача поставлена такая: ни при каких условиях ни о чем не договариваться.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.

- То есть проваливать переговоры?

- Это не провал переговоров. Это направленность по выполнению позиций, которую занимает офис президента Зеленского — и, скорее всего, он сам. Перед нынешними переговорами были заявления что Украина привезет альтернативных представителей Донбасса — так называемых «перемещенных лиц». Не привезли. Никого нового на этих переговорах не было.

- Они уходят от любых договоренностей?

- Украина полностью отказывается либо рассматривать, либо приходить к какому-то общему заключению. Либо выдвигает дополнительные требования. Некоторые звучат ультимативно. Что негативно влияет на процесс переговоров. Например, это касается вопросов безопасности.

- Сколько это может продолжаться?

- Меня этот вопрос интересует больше, чем вас. Киев не субъективен в данных переговорах. Он выполняет заказ. С учетом «условных затрат». Хотя жизни граждан нельзя называть затратами, это же разрушения и гибель людей. При том запад готов вести войну с Россией до последнего украинца — и тут есть заказ на повышение градуса в зоне напряжения.

- На Донбассе опять стреляют, опять гибнут люди.

- С начала мая пострадало беспрецедентное количество людей. Были предприняты ответные действия. Киев начинает манипулировать требованиями — отменить режим прекращения огня, ну и тогда мы о чем-то, может быть, начнем договариваться. Но ультиматумы не приемлемы. К достижению мира они не ведут. Пока очевидно, что у Украины нет ни малейшего желания понижать степень напряжения. Они не боятся вооруженного обострения. Наверное, считают, что от Донецка до Киева далеко - и они успеют добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!».

- Украинские ресурсы публикую фото и видео о том, как в разные города страны пошли борта с убитыми и раненными из Донбасса.

- Не вижу ничего в переговорном процессе, что бы говорило о том, что для Киева имеют значение эти погибшие и раненные. Ощущение, что это для них, повторюсь, расходный материал - для поднятия градуса напряжения. Киеву сделали такого рода «заявку» — и они ее выполняют. И своими погибшими бойцами ситуацию разжигают.

- Как ситуация будет развиваться?

- Проблема в том, что Киев не формулирует свои национальные, украинские интересы. Он лишь выполняет заказы. Он только инструмент — не самостоятельный субъект. Что и вызывает сложности. Потому они готовы идти на жертвы. Начали с банковской системы - заканчивают горячей точкой. Это кому-то нужно — и явно не Украине.

- Ваш прогноз не утешителен?

- Если сравнивать с заседанием контактной группы, например, 11 марта этого года, где были зафиксированы какие-то обязательства, подписаны протоколы — то сейчас все идет в сторону деградации. Полное неприятие любых инициатив — в офисе Зеленского все, исходящее из Минска воспринимают как токсичное. Они боятся радикалов, волнений. Прогнозировать дальнейшее сложно — это зависит не от украинских игроков.

- От США, Германии?

- Не могу комментировать. Мы видим, что Украина является инструментом, который управляется другими руками.

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