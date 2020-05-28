Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
Главная / В России

Родион Мирошник: Киев жертвует бойцами на Донбассе, чтобы поднять градус конфликта «под заказ»

28 мая 2020, 13:20  •  240 • В России

Глава МИДа незалежной Дмитрий Кулеба заявил о скором возврате Донбасса под полный контроль Киева. За которым последует ликвидация «оккупационных администраций». Ну, а в Минске представители официальных украинских властей сорвали работу всех четырех подгрупп Контактной групп по урегулированию на юго-востоке Украины.

Как связаны столь демонстративные действия разных представителей верховных властей самостийной республики — об этом «КП» спросила у советника главы ЛНР и представителя республики на переговорах в Минске Родиона Мирошника.

- Глава МИДа заявляет, что Киев не просто установит свою власть на Донбассе, но и уничтожит всех, причастных к ДНР и ЛНР...

- Ярко реагировать на такого рода заявления человека, который назначен главою МИДа, необходимости нет. Есть тренд. Который декларируется в офисе Зеленского. Он не только повторяет тренд Порошенко более чем годичной давности. Есть и попытки его углубления. Надо учитывать то, что глава МИДа Кулеба дистанцирован от процесса урегулирования по Донбассу. И его заявления — лишь попытка привлечь к себе внимания с позиционированием: да, я такой же радикальный.

- Министр говорит о недопустимости переговоров с руководством ДНР и ЛНР — это позиция и президента страны?

- В данном случае слова министра Кулебы — лишь стремление одного из украинского чиновников заявить свою радикальную позицию и привлечь внимание к тому, что он тоже такой же «буржуинский». Ничего более.

- Но к соглашениям по Донбассу в Киеве все же кто-то стремится — на фоне того, что квалификация переговорщиков подвергается сомнению?

- Мы переговоры 27 мая закончили вести после 10 вечера. И речь о квалификации переговорщиков от Киева не идет. Речь о задаче, которую они получили, направляясь на переговоры. Из всех четырех направлений можно делать вывод о том, что задача поставлена такая: ни при каких условиях ни о чем не договариваться.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.

- То есть проваливать переговоры?

- Это не провал переговоров. Это направленность по выполнению позиций, которую занимает офис президента Зеленского — и, скорее всего, он сам. Перед нынешними переговорами были заявления что Украина привезет альтернативных представителей Донбасса — так называемых «перемещенных лиц». Не привезли. Никого нового на этих переговорах не было.

- Они уходят от любых договоренностей?

- Украина полностью отказывается либо рассматривать, либо приходить к какому-то общему заключению. Либо выдвигает дополнительные требования. Некоторые звучат ультимативно. Что негативно влияет на процесс переговоров. Например, это касается вопросов безопасности.

- Сколько это может продолжаться?

- Меня этот вопрос интересует больше, чем вас. Киев не субъективен в данных переговорах. Он выполняет заказ. С учетом «условных затрат». Хотя жизни граждан нельзя называть затратами, это же разрушения и гибель людей. При том запад готов вести войну с Россией до последнего украинца — и тут есть заказ на повышение градуса в зоне напряжения.

- На Донбассе опять стреляют, опять гибнут люди.

- С начала мая пострадало беспрецедентное количество людей. Были предприняты ответные действия. Киев начинает манипулировать требованиями — отменить режим прекращения огня, ну и тогда мы о чем-то, может быть, начнем договариваться. Но ультиматумы не приемлемы. К достижению мира они не ведут. Пока очевидно, что у Украины нет ни малейшего желания понижать степень напряжения. Они не боятся вооруженного обострения. Наверное, считают, что от Донецка до Киева далеко - и они успеют добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!».

- Украинские ресурсы публикую фото и видео о том, как в разные города страны пошли борта с убитыми и раненными из Донбасса.

- Не вижу ничего в переговорном процессе, что бы говорило о том, что для Киева имеют значение эти погибшие и раненные. Ощущение, что это для них, повторюсь, расходный материал - для поднятия градуса напряжения. Киеву сделали такого рода «заявку» — и они ее выполняют. И своими погибшими бойцами ситуацию разжигают.

Рамзан Кадыров впервые после слухов о коронавирусе выступил с заявлением

Учения артиллеристов ДНР под Горловкой, май 2020 года.Фото: REUTERS

- Как ситуация будет развиваться?

- Проблема в том, что Киев не формулирует свои национальные, украинские интересы. Он лишь выполняет заказы. Он только инструмент — не самостоятельный субъект. Что и вызывает сложности. Потому они готовы идти на жертвы. Начали с банковской системы - заканчивают горячей точкой. Это кому-то нужно — и явно не Украине.

- Ваш прогноз не утешителен?

- Если сравнивать с заседанием контактной группы, например, 11 марта этого года, где были зафиксированы какие-то обязательства, подписаны протоколы — то сейчас все идет в сторону деградации. Полное неприятие любых инициатив — в офисе Зеленского все, исходящее из Минска воспринимают как токсичное. Они боятся радикалов, волнений. Прогнозировать дальнейшее сложно — это зависит не от украинских игроков.

- От США, Германии?

- Не могу комментировать. Мы видим, что Украина является инструментом, который управляется другими руками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



240
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
27 мая 2020, 20:20
"Показали, куда соваться не надо": Пилот оценил перехват американского самолёта российскими истребителями Су-35
28 мая 2020, 11:50
«Всё время плакала от боли»: врача из Ингушетии обвиняют в проведении женского обрезания ребёнку
28 мая 2020, 13:20
Родион Мирошник: Киев жертвует бойцами на Донбассе, чтобы поднять градус конфликта «под заказ»
27 мая 2020, 20:20
Рамзан Кадыров впервые после слухов о коронавирусе выступил с заявлением
27 мая 2020, 19:20
В Киеве признали символику дивизии «Галичина» нацистской. Но не запретили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.