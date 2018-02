Родина: цифровизация или смерть! • 63 • Аналитика Всё, что изложено ниже, относится не столько к безопасности

государства, сколько к его выживанию.



Глава I. Когда слепой ведёт незрячих…



Мы проспали переход развитых государств к третьему технологическому укладу. Проспали потому, что этот переход пришёлся аккурат на период 90-х, когда Россия лежала в руинах после перестроечного обморока и либеральных реформ. В ту пору шло «накопление первоначального капитала». Но мы не будем о нём. Отметим лишь, что результатом такого исторического «вывиха» явились следующие обстоятельства, прямо влияющие на безопасность государства.









• Операционные системы средств автоматизации находятся в собственности наших стратегических конкурентов. Мы их покупаем, а они следят за каждым нашим шагом.

• Технологии и производство технических средств автоматизации – там же. И та же слежка.

• Инфраструктура глобальных коммуникационных сетей – тоже там. Мы платим за пользование ею, о они отслеживают наше местоположение и соединения.

• Управление финансовыми потоками также в распоряжении наших западных «партнёров». А мы платим комиссионные зарубежным операторам платежей.



Сложившееся положение не создаёт комфортных условий для безопасности государства, поскольку наши естественные геополитические конкуренты, такие, как США и Китай могут при желании проникать в информационные системы наших исследовательских организаций, любых хозяйствующих субъектов – от банков до мелких предприятий, органов управления, в первую очередь должностных лиц, пользующихся смартфонами, планшетами и персональными компьютерами.



В текущий момент времени передовая часть человечества переходит к новому, четвёртому технологическому укладу. Те страны и союзы, которые сумеют внедрить новые программно-аппаратные системы в свою экономику и государственную инфраструктуру, станут безраздельно господствовать во всех сферах глобальных отношений – от экономики и политики до здравоохранения и образования. Почему? Отвечаю:



• Централизованное управление любого рода растворится в децентрализованных реестрах блокчейна: исчезнут банки, госреестры объектов собственности, службы кадастрового учёта, бухгалтерские службы предприятий, агенты и агентства недвижимости, крупные технологические компании, паспорта личности в их привычном виде, любые посредники в системе экономических отношений, коррупция, во всех её проявлениях, уйдёт в историю и т.д.

• Особо! Назойливая реклама и навязывание товаров и услуг сменится программами лояльности производителей, а магазины станут чем-то вроде шоу-румов (show-room), где требуемый товар можно только «пощупать»;

• Предметы и бытовая техника, средства транспорта приобретут статус «личности» и смогут общаться между собой в блокчейне для достижения целей своего полезного и безопасного существования без непосредственного и повседневного участия человека;

• Искусственный интеллект «похоронит» такие профессии, как водитель, пилот, штурман, судья, юрист и все другие, связанные с управлением, накоплением, регистрацией и обработкой больших массивов данных и принятием решений по результатам их анализа;

• Квантовые технологии в корне изменят подходы к безопасности всех, без исключения, систем управления, проектирования сложных сооружений и систем, хранения данных, финансов, медицинских исследований и создания препаратов под индивидуальный генетический код человека, прогнозирования с достоверностью, близкой к 100 процентам. Они обеспечат практически абсолютную защиту от хакеров, в то время как отсталые системы на современных машинах могут быть без труда взломаны с помощью квантовых систем.

• Постепенно станут отмирать государственные органы. В первую очередь, на выход попросят Росреестр, Роспатент, Росалкогольрегулирование, Федеральное агентство по управлению госимуществом, ФАНО, Счётную палату, ЦИК, МРЭО ГАИ, затем дойдёт очередь до МИФНС, функционал МЭР изменится, и станет напоминать Госплан СССР, только будет он под управлением искусственного интеллекта, а чиновников заменят технические сотрудники, обслуживающие этот феномен…. Наёмники для блага России. Часть 1

• Рабочий день постепенно сократится, возможно – до четырёх часов. Может быть, сократится и рабочая неделя – большую часть работы за людей будут исполнять системы автоматизации под управлением искусственного интеллекта.



Основная часть предстоящих событий произойдёт уже при жизни и активном участии выпускников школ текущих лет. А если этого не произойдёт в указанные сроки, то грош нам цена и вечное забвение, не будет больше России!



Разумеется, все эти изменения произойдут не сразу. Одни из них войдут в жизнь революционно, как например, ICO1, другие будут внедряться постепенно, эволюционно вытесняя существующие средства и комплексы, третьи будут ожидать появления условий внедрения.



Какова же диспозиция России относительно перехода к новому технологическому укладу?

Рассмотрим достижения нашей страны и её основных конкурентов.



На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил один из влиятельных канадских учёных Дон Тапскотт, автор книги ”Революция блокчейн” и эксперт технологии распределённого реестра. Он представил страны – лидеры по внедрению блокчейна.



В топ 14 стран вошли: 1.США, 2.Канада, 3.Бразилия, 4.Австралия, 5.Израиль, 6.Дубай, 7.Грузия, 8.Эстония, 9.Великобритания, 10.Франция, 11.Германия, 12.Швеция, 13.Китай, 14.Украина [1].



Не претендуя на истину в последней инстанции, отмечу, что стоит обратить внимание на Белоруссию, где создаются идеальные условия для внедрения новых технологий.



А что же Россия? В рейтинге e-Government Rankings 2016, составленном токийским университетом Waseda и Международной академией CIO, Россия заняла 30-е место, причём основные показатели, которые снизили общий балл, связаны не с уровнем цифровизации, а с низким качеством организации процессов управления, недостаточной прозрачностью и координацией деятельности правительства [2] (я бы добавил: «…и компетенцией управленческих кадров»). Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой



Действительно, Россия отличается непоследовательностью и противоречивыми позициями различных ведомств.

А. Президент РФ поставил задачу на цифровизацию экономики.

Б. Центробанк заявил, что криптовалюты являются денежными суррогатами и должны быть запрещены законом.

В. Центробанк дружно поддержали профильные силовые ведомства по основаниям возможной отмывки денег и использования криптовалют для финансирования терроризма.

Г. Минфин свою позицию медленно менял, и уже к текущей дате существует заявление замминистра А. Моисеева: «Правительство России рассчитывает легализовать в стране биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. Это будет сделано в рамках борьбы с незаконными переводами и отмыванием денег. В настоящий момент Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по этому вопросу». [3].



Следует отметить, что вопрос о необходимости внедрения блокчейна бурно обсуждался на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме [4], однако не все слова воплотились в дела. И даже выступление нашего гениального 20-летнего соотечественника Виталика Бутерина, автора блокчейн-платформы «Эфириум», на базе которого можно реализовать смарт-контракты2, присутствующую «элиту» не воодушевили: Центробанк продолжил заниматься разработкой собственной платформы «Мастерчейн», а Минфин определялся с позицией почти год (видимо, пока Администрация Президента РФ не додавила его).



Кроме того, основным препятствием для дальнейшего активного развития платформы Мастерчейн является отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей использование решений на базе блокчейна, а также неопределённый правовой статус криптовалют [5].



К Мастерчейну тоже есть вопросы. И главный из них – предусмотрено ли развитие этой отечественной платформы в соответствии с идеологией блокчейна, в которой для осуществления денежных переводов банки вообще не нужны? Так же там не нужны гарантии и аккредитивы – всё это реализуется смарт-контрактами. Евросоюз: через кризисы



Положительно то, что Мастерчейн присоединится к международной системе KYC3. Будем надеяться, что все финансовые мошенники попадут в базу данных и не смогут более обманывать граждан и организации.



Что касается интеграции с Мастерчейна с международным протоколом Interledger, то следует отметить, что этот протокол создан, как новый глобальный платёжный стандарт , как всемирная сеть, которая объединит не только различные блокчейны (соответственно, криптовалюты), но и обеспечит их связь с традиционными системами межбанковского обмена (прощай, SWIFT!). Поэтому потребуются усилия, чтобы присоединиться к этой системе, либо пользоваться ею, как сейчас мы пользуемся чужим SWIFTом. К сожалению, в открытом доступе нет новых данных о возможном присоединении Мастерчейна к Interledger.



Тем не менее, в России на всех проводимых форумах, а их в последнее время стало столько, что не успеваешь следить за организаторами – от острова Русский до Санкт-Петербурга и Сочи, бурно обсуждаются планы перехода страны к цифровой экономике. Однако, при ближайшем рассмотрении выступлений ораторов, оказывается, что они под цифровизацией в основном понимают автоматизацию. Это, конечно, похвально, но отношение к цифровизации имеет отдалённое. Поэтому форумы вряд ли продвигают прогресс.



Чтобы неискушённому читателю стало понятно, что людям даст истинная цифровизация на блокчейне, рассмотрим несколько примеров. Допустим, что мы уже живём во времена осуществлённой цифровизации.



Пример 1 . Вы – владелец объекта недвижимости и Вы хотите его продать. Для этого Вам надо войти в систему через любое устройство доступа, например, смартфон и сделать несколько кликов… Через 5-10 секунд объект будет продан, зарегистрирован на нового владельца, а на Ваш счёт поступят деньги.



Пример 2. Вы – композитор и создали новое произведение. Опять-таки, заходите в систему, публикуете произведение и автоматически получаете на него авторские права (если искусственный интеллект системы не обнаружит плагиата). Если Ваше произведение кому-либо понравится, и он захочет его транслировать в публичном доступе, то авторское вознаграждение будет поступать на Ваш счёт автоматически с каждой трансляции в соответствии с условиями Смарт-контракта, в котором Вы зарегистрированы как автор. Записки Колорадского Таракана. Раз уж на то пошло, то пойдёт и не на такое



Пример 3 . Вы стоите перед полкой супермаркета и выбираете куриные яйца. Достаёте смартфон и направляете камеру на QR-код. На экране Вы увидите портрет курицы, которая снесла яйцо, весь курятник, хозяина птицефермы, птичницу, сообщение об экологической обстановке в этой местности, использованный корм для птицы, когда яйцо покинуло курицу, когда упаковано и когда доставлено в магазин и т.п. Такая маркировка позволит исключить любую контрабанду и уклонения от уплаты налогов, а также фальсификат чего угодно – в сосиски не добавят крахмал, а в сметану – пальмовое масло и гипс, если это не предусмотрено технологией.



Пример 4. День выборов Президента РФ. Вам исполнилось 18 лет. Вы автоматически получили право голосовать на выборах. Голосуем: достаём смартфон или присаживаемся к своему ПК, или Смарт-телевизору, выбираем понравившегося кандидата и кликаем по его портрету. Ваш голос будет обязательно учтён правильно, протоколы будут сформированы автоматически с применением шифрования (вот, почему не годится ГОСТовская криптография!), результаты голосования будет невозможно ни подделать, ни изменить (никогда!), а окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение 3-5секунд после истечения времени, отведённого на голосование.

При этом не нужно будет регистрироваться на другом участке голосования (их не будет), если Вы находитесь в путешествии – Вы сможете проголосовать без каких-либо дополнительных действий из любого уголка планеты, и даже из космоса. Проект «ЗЗ». Ходорковский передумал быть президентом России, а иностранный Интернет передумал быть свободным



Пример 5 . Вы живёте рядом с парком. Инициативная группа жителей предложила проложить новую дорожку через этот парк, чтобы было удобнее ходить. Группа публикует своё предложение в блокчейне и получает одобрение требуемого по (будущему) закону процента жителей. Специальное приложение местного сегмента блокчейна запускает ICO и осуществляет эмиссию токена (криптовалюты). Токены покупают все желающие за фиатные деньги. Потенциальные подрядчики подают заявки на выполнение работ (теми же несколькими кликами), после чего Смарт-контракт автоматически выбирает подрядчика, тот выполняет работы, которые принимает инициативная группа (либо происходит голосование жителей по приёмке работ), после чего подрядчик получает токены за свою работу. Никаких откатов и взяток!



Вниманию будущих законодателей! Вы поняли, зачем нужны токены (криптовалюта) в Примере 5? А вот зачем: владельцы токенов обменяют их на списание обязательств по уплате налогов на сумму, потраченную на покупку токенов – каких именно налогов, а также в каких допустимых пределах – устанавливайте, вам виднее, какая часть налогов пошла бы на благоустройство в местное самоуправление. Добавим, что по завершению проекта все выпущенные токены «сжигаются».



Выходит так, что депутаты местного самоуправления в эпоху воплощённого блокчейна станут ненужным звеном! «Депутатом», в его цифровом понимании, может стать любой инициативный гражданин или группа граждан. И это – истинное самоуправление. Активный гражданин будет поступать ради общего блага, а не идти в депутаты, чтобы устроить собственную жизнь. К тому же можно снизить налоги, поскольку не потребуется содержать армию муниципальных депутатов и сопутствующую инфраструктуру.



Крамола? Поживём – увидим.



Попутно заметим, что в цифровом мире будет невозможно незаметно ни дать взятку, ни получить откат, в том числе, в криптовалюте. Поэтому новые рекомендации Минтруда о необязательности декларирования чиновниками принадлежащих им криптовалют [7] являются попросту проявлением неграмотности разработчиков, подставивших своего министра. Не хочется думать, что они уже готовятся к приёму откатов в криптовалюте от участников ICO. Кстати, налоги с приобретения криптовалюты простые граждане платить будут, т.е. будут и декларировать их, в отличие от чиновников. А где же Закон о противодействии коррупции? Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов



1ICO (Initial Coin Offering) – процедура привлечения финансирования в проект, связанный с использованием криптовалют (токенов), выпускаемых под данный проект. Цифровой аналог IPO ценных бумаг.

2Смарт-контракт - программный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания контрактов в технологии блокчейн и исполнения заключённых между любыми сторонами взаимных обязательств.

3KYC (know your customer) – знай своего клиента. Банки и любые финансовые организации должны удостовериться в личности клиента перед проведением финансовой операции.



Продолжение следует



