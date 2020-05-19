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Родина, спаси: Спят в поле, просятся домой - мигранты застряли на границе России

19 мая 2020, 08:55  •  37 • Политика
Застрявшим в России трудовым мигрантам из Узбекистана и Киргизии разрешат выехать домой. Их вывезут на автобусах через Казахстан. Сейчас они находятся в Оренбургской области и вынуждены ночевать в поле. Ранее оказавшиеся в "приграничной ловушке" мигранты записывали видеообращения к своим властям, взывая: "Родина, спаси".
Трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии, застрявшие в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, смогут вернуться домой. Об этом сообщают представители обоих государств.
Речь идёт о нескольких сотнях граждан Узбекистана, которые находятся на границе России и Казахстана в Оренбургской области, а также о киргизских мигрантах из Москвы, Оренбурга и Новосибирска.
Отмечается, что первых вывезут на родину в специальных автобусах через Казахстан. Подчёркивается, что это разовая акция. Поэтому это не означает, что "если завтра приедут другие, то их тоже пропустят", подчеркнул генконсул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев. Его слова приводит "Интерфакс".
Что касается киргизских трудовых мигрантов из Москвы, Оренбурга и Новосибирска, то их доставят домой по воздуху. До конца мая для них организуют чартерные авиарейсы в Киргизию. Об этом сообщает kabar.kg со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Напомним, с 11 мая на границу России и Казахстана в Оренбургской области начали прибывать граждане Узбекистана. Они приехали в регион в надежде, что 11 мая Казахстан откроет границу с Россией, так как в стране сняли режим ЧП. Однако открытия границы не произошло, так как в Казахстане продолжает действовать карантин. Из-за этого нескольким сотням трудовых мигрантов пришлось ночевать буквально в поле. Власти Оренбургской области помогли иностранцам, установив на поле 8 палаток с раскладушками на 240 мест и биотуалеты.
Сами мигранты, застрявшие на границе, записывали видеообращения к властям своих стран, призывая их помощь в возвращении домой.

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