«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм

Политики в России прокомментировали абсурдный план экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна по возврату Крыма, проявив высокую степень патриотизма.

Жители Крыма якобы захотят вернуться в состав Украины в том случае, если Киев сможет обеспечить высокие темпы экономического роста. Об этом заявил журналистам бывший украинский генеральный прокурор Святослав Пискун.

По словам политика, украинским властям стоит смириться с тем, что в ближайшие 10-20 лет Крымский полуостров будет находиться в составе Российской Федерации. Поэтому Киеву стоит подать в суд на Москву, отсудив «триллионы».

«Хотите Крым? Платите триллионы», - поведал он в эфире телеканала NewsOne, затруднившись ответить на вопрос о том, смогут ли украинцы рационально распорядиться «компенсацией».

На ситуацию уже отреагировал депутат Государственной Думы Виталий Милонов, озвучивший встречное предложение: приобрести половину территории Украины. Как считает депутат, этого ждут многие украинцы.

«Когда купил половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России», - иронично отметил парламентарий*.

Непосредственно вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский добавил, что крымчане не являются вещью, которую можно передавать за деньги.

«Родина не продается и не покупается. А наша родина - Россия», - подчеркнул он.**.

* Комсомольская правда

** РИА Новости