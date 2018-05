«Родина для него имеет цвет доллара»: что может стоять за кампанией Сороса в поддержку нового референдума по брекситу

Американский миллиардер Джордж Сорос намерен развернуть активную кампанию в поддержку второго референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Об этом он сообщил, выступая на конференции Европейского совета по международным отношениям. По данным The Times, Сорос уже направил противникам брексита более £700 тыс. При этом, по словам экспертов, дело не в политических убеждениях — миллиардер преследует исключительно коммерческие цели.

Американский миллиардер Джордж Сорос собирается начать кампанию в пользу нового референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

О своих намерениях известный филантроп рассказал в ходе выступления на конференции, организованной в Париже Европейским советом по международным отношениям. Сорос считает, что решение Лондона покинуть ЕС сильно вредит обеим сторонам.

«Наибольший ущерб ощущается уже сейчас, когда в разгар своего экзистенциального кризиса Евросоюз занят переговорами о разрыве с Великобританией. Эта инициатива проигрышна для всех, но её ещё можно превратить в обоюдовыгодную ситуацию. Развод займёт много времени, возможно, более пяти лет. Пять лет — это вечность для политики, особенно в такие стремительно меняющиеся времена, как сегодня», — цитирует Сороса The Times.

Напомним, референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% голосующих высказались за выход из ЕС. После референдума власти страны запустили процесс брексита, начав переговоры с Брюсселем. Однако Сорос не считает, что жители страны определились со своим выбором.

Миллиардер отметил, что поддерживает движение Best for Britain, которое выступает за проведение второго референдума. На его поддержку Сорос уже инвестировал более £700 тыс., пишет The Times.

«Игра на британских рынках»

Великобритания для американца является традиционным источником спекулятивных доходов, заявил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«В своё время Сорос создал свой спекулятивный капитал за счёт того, что он играл на курсах валют, на организации искусственных финансовых кризисов, и, в частности, благодаря Соросу был обрушен английский фунт. Основные свои деньги Сорос заработал на спекулятивной игре на британских финансовых рынках», — заметил Манойло.

Он отметил, что брексит для Сороса является хорошей возможностью для спекулятивной игры, так как в этом случае меняется конфигурация политической системы и разрушаются сложившиеся связи.

«Он заработал на брексите, когда втайне его поддерживал, поскольку прекрасно понимал, что в результате принятия решения очень сильно изменятся котировки по основным пунктам. Теперь он точно также собирается качнуть маятник в обратную сторону, рассчитывает собрать взносы с тех сил, политиков, которые заинтересованы в том, чтобы Британия качнулась назад», — добавил эксперт.

Выход Великобритании из Евросоюза противоречит интересам глобалистской финансовой элиты, частью которой является Сорос, считает профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин. Он напомнил, что ранее миллиардер пытался повлиять на результаты президентских выборов в США. По данным Bloomberg, Сорос пожертвовал на кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон $11,8.

«Тогда он поставил, в том числе свои финансы, на Хиллари Клинтон — представительницу спекулятивной глобалистской финансовой элиты, у которой нет такого понятия, как родина. Родина для подобных персонажей имеет зелёный цвет — цвет доллара», — отметил Домрин.

По его словам, национальная идентичность является угрозой для мира, который пытается выстроить Сорос и его единомышленники.

«Для них любые движения любых этнических государств, включая Венгрию, — крушение всего, что они пытались создать на протяжении всей своей жизни», — заключил Домрин.

В середине мая фонд выходца из Венгрии Джорджа Сороса «Открытое общество» объявил о переносе своего представительства из Будапешта в Берлин. Решение объяснили давлением со стороны венгерских властей.

Официальный Будапешт считает, что общественные организации, получающие деньги от Сороса, способствуют притоку нелегальных мигрантов в Европу, в связи с чем было предложено обложить подобные структуры высокими налогами, а также обязать их проходить государственную регистрацию и отчитываться о своей работе.

Не любят Сороса и власти Израиля, которые также пытаются отстаивать свои национальные интересы. Там филантропа обвиняют в том, что финансируемые им НПО «клевещут на еврейское государство и подрывают его право на существование» — с такой критикой выступал представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.