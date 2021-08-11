«Родился русским и горжусь этим»: как усыновлённый в США россиянин решил вернуться на родину и найти мать

Житель США Алекс Пик обратился к RT и рассказал о своём решении вернуться в Россию. Его настоящее имя — Александр Тимофеев. Он родился в Санкт-Петербурге в 1986 году, но из-за семейных проблем оказался в детдоме, а в 1997-м его усыновила супружеская пара из Америки. Спустя 24 года он решил вернуться на родину, отыскать мать и вернуть себе русское имя.

Алекс Пик, он же Александр Тимофеев, родился в октябре 1986 года в Санкт-Петербурге. Кроме него, в семье росли ещё двое детей: сестра Карина и брат Максим. Однако в 1994-м мать Алекса Светлану Тимофееву и отчима Рустама Саттарова лишили родительских прав, а детей определили в детский дом №31.

Поскольку в детдоме братьев и сестру никто не навещал, директор учреждения, по словам Алекса, дала согласие на их усыновление семейной парой из США по фамилии Прайор. Новые родители начали процесс оформления всех документов, но по каким-то причинам приостановили его. В итоге в 1997 году детей усыновила американская чета Пик.

Фото из личного архива

RT

Своё детство в России Алекс помнит урывками: Московский проспект в Питере, где жила семья, двор, в котором гулял, мама готовит ужин. Но тот момент, когда его забрали у матери, он запомнил отчётливо.

«Помню перекрёсток. Я играл на улице, а когда шёл домой к ужину, увидел милицейскую машину. Милиционер сказал: «Эй, иди сюда, тут радио, я тебе поиграть с ним дам!» Я, конечно, был маленьким и наивным: «Ух ты! Как здорово!» Залез в машину, потянулся к радио — и тут вижу: сзади сидит мама... Нас отвезли в отделение, и последними словами, которые я от неё слышал, были: «Надеюсь, скоро опять увидимся! Я сейчас домой», — вспоминает он.

По словам Алекса, он помнит, что мама была творческим человеком, много работала и была очень доброй, но «жить ей выпало в очень трудные для России времена».

«Спасибо, Америка, но я возвращаюсь домой»

В США Алекс окончил среднюю школу в Техасе, затем — колледж изобразительных искусств. Мужчина говорит, что всегда учился с усердием и много времени проводил в библиотеке. Однако в 2008-м, после года учёбы в Техасском университете искусств и гуманитарных наук, он прошёл подготовку танкиста в армии. Потом работал менеджером в гостиничном бизнесе, продавцом в мебельном салоне, супервайзером в системе здравоохранения, авиационным техником.

Фото из личного архива

RT

Однако, по словам Алекса, в отличие от младших брата и сестры, которых увезли в США совсем маленькими, он всегда хотел вернуться в Россию и отыскать свою мать.

«Я родился русским, считал и считаю себя русским и горжусь этим», — говорит он.

Вдобавок ко всему, после того как Алекс твёрдо решил вернуться на родину, выяснилось, что в документе об усыновлении была допущена ошибка. Он был подписан обычным судьёй штата, а не федеральным, поэтому молодой человек не является гражданином США.

«Мне сказали: «Не имеет значения, как долго ты здесь, — клерк допустил ошибку 24 года назад». Хотя в нашем документе об усыновлении и говорилось, что я гражданин Америки, и он был подписан судьёй, это ничего не значило. Всё, что я могу сказать: «Спасибо, Америка, но я возвращаюсь домой, в Россию, где люди имеют значение», — говорит Алекс.

Молодой человек отмечает, что в России хотел бы вернуться к своим православным корням и продолжить работу в аэрокосмической отрасли.

«Я переучился читать и писать по-русски и знаю, что смогу за несколько месяцев вспомнить язык», — говорит Тимофеев. А ещё он надеется, что всё-таки сможет найти свою мать.

Путь домой

В начале этого года Алекс решил обратиться в генконсульство РФ в Хьюстоне, чтобы понять, может ли он претендовать на российское гражданство по месту рождения.

И так совпало, поясняет Тимофеев, что в тот период он общался на YouTube с гражданином России, который порекомендовал ему написать письмо в редакцию RT и помог сделать это.

«Я смотрел RT с тех пор, как вы открылись, следил за новостями, и я доверяю вашему каналу больше, чем любому другому. Поэтому ни при каких обстоятельствах я бы не связывался с кем-либо ещё. К RT я обратился только затем, чтобы просто сказать: «Я очень рад, что вы есть, ребята, и представляете зрителям российскую точку зрения на английском языке, рассказываете о России — это здорово, за это я прежде всего и люблю RT». Я не намеревался таким образом получить какую-либо помощь. Всё это я собирался сделать сам. Просто так получилось», — говорит Алекс.

В благодарность за интерес к его судьбе мужчина специально для RT нарисовал небоскрёбы Москва-Сити на фоне российского флага.

Фото из личного архива

RT

Генконсульство России провело проверку, по итогам которой подтвердило принадлежность Алекса Пика к российскому гражданству.

«В апреле с. г. Пик Александр Блейк обратился в генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне с заявлением о проведении проверки наличия у него российского гражданства, так как не имел при себе действующих российских документов, удостоверяющих личность. Наше загранучреждение в рамках установленных российским законодательством полномочий провело соответствующую процедуру, в том числе направив запросы в компетентные органы Российской Федерации. По результатам проверки генконсульство оформило мотивированное заключение о принадлежности Пика Александра Блейка к российскому гражданству», — прокомментировала в беседе с RT ситуацию Мария Зимина, третий секретарь генконсульства РФ в Хьюстоне.

2 августа Алекс подал в генконсульство пакет необходимых документов, и теперь он ждёт выдачи паспорта. Тимофеев признаётся, что хотел бы жить в Москве. На вопрос, что он будет делать, если выяснится, что родной матери уже нет в живых, отвечает: «Мне будет очень жаль, потому что я сильно скучал. Я почту её память, но останусь в России всё равно, потому что это моя родина».