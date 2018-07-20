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Родился. Потерпел. Умер!

20 июля 2018, 11:39  •  215 • Аналитика
Госдума в первом чтении все-таки одобрила предложенную правительством реформу. Не без некоторых оговорок, конечно, но на то оно и первое чтение.

Это событие поставило крест на разговорах о том, что власть якобы просто зондирует ситуацию, и наше решительное неприятие сможет заставить реформаторов отступиться от своих планов. Нет, они не зондируют. Они протаскивают проект, невзирая на репутационные издержки, падающие рейтинги, глухое недовольство людей и даже некоторые протестные акции, которые все-таки удалось провести или хотя бы согласовать.




Как известно, из всей «Единой России» против проголосовала только Наталья Владимировна Поклонская. И это вопреки решению фракции «голосовать солидарно». Трусы, думающие о своих местах в Думе, предпочли «заболеть» и не явиться на голосование. Мужик в «партии власти» оказался всего один.

Ни к чему противоправному вас не призываю. Просто голосуйте за них так же, как они голосуют за вас. Вероятно, это будет самым лучшим решением. И законным.

Разговоры о том, что нынешнее правительство для того и назначили, чтобы продавить непопулярную реформу, возложить на него ответственность, а потом, ко всеобщему облегчению, отправить его в отставку, кажутся все более и более правдоподобными. И иногда начинаешь думать, что нам, наверное, стоит согласиться на такую рокировку: это правительство так уже всем надоело своей некомпетентностью и амебообразностью, что избавиться от него хочется любой ценой. Даже ценой повышения пенсионного возраста.

Только вот никаких гарантий, что гарант наконец-то разгонит этих клерков, нам никто не дает. В конце концов, этого ждут уже несколько лет, а Дмитрий Анатольевич как спал на заседаниях правительства, так и продолжает подремывать.

Самое удивительное, что претензии к предложенному правительством варианту оказались даже у Кудрина!

Нет, конечно, «концептуальных противоречий нет» (да и кто бы стал сомневаться!). Но отмечается, что реформа плохо просчитана, до конца не ясны источники финансирования обещанного повышения пенсий, да и с ожидаемым количеством пенсионеров к 2024 году не все ясно. То есть цифры у правительства есть, но они как-то вообще не учитывают нового «майского указа» президента, в значительной степени направленного на улучшение социальной и демографической ситуации в стране.



Путин требует, чтобы пенсионеры жили дольше, а мужчины чаще доживали до пенсии. А правительство как-то об этом забыло…

Вообще, обвинения в плохой просчитанности грядущей реформы как-то резко девальвируют аргументы правительства. Ребята, а вы там вообще уверены, что реформа нужна? Или опять только «опыт всех развитых государств» предъявить можете? А с ростом пенсий, наполняемостью бюджета Пенсионного фонда никаких сюрпризов не будет?

Или вы действительно уже присмотрели себе кресла в банках и госмонополиях, а на саму пенсионную реформу и пенсионеров вам наплевать? Ваше дело принять, а отдуваться другие будут?

Ну хорошо, хорошо… Мы, общем, и не сомневались особо.

Возможно, в нашей стабильной стране меня сочтут настоящим экстремистом, но очень бы хотелось, чтобы итоги этого смелого эксперимента по навязыванию населению сырых, плохо мотивированных и несвоевременных законопроектов отразились и на той «машине для голосования», которая сейчас имеет большинство в Госдуме.
Автор: Виктор Кузовков

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