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Родила прямо в ванной: Внучку королевы Елизаветы не успели довезти до роддома
26 марта 2021, 14:20 • 117 • В мире
Раскрыты подробности появления на свет десятого правнука королевы Елизаветы II: её внучка Зара рожала не в больнице, а прямо у себя дома. У любимицы Её Величества так неожиданно начались схватки, что в роддом её отвезти не успели - наследник престола появился на свет в ванной.
После двух родов и двух выкидышей у четы Зары Тиндолл, единственной дочери принцессы Анны, и её мужа Майка были все основания волноваться за очередного малыша. Но, к счастью, малыш родился здоровым и очень крепким - теперь у пары есть ещё и сын, в дополнение к двум чудесным дочкам.
Но в воскресенье, когда начались роды, всё пошло не совсем по плану: у 39-летней Зары Тиндолл так быстро отошли воды, что было принято решение рожать дома - до больницы наследницу престола просто не довезли бы. На счастье, в поместье Глостершир в это время гостила подруга Долли - она быстро сориентировалась, велела принести мат из спортзала и позаботилась о полотенцах.
Когда в дом вошла экстренно вызванная акушерка, уже показалась головка ребёнка - об этом взволнованный отец рассказал в своём инстаграме. Дальнейший процесс проходил под контролем специалиста, и вскоре залы дворца огласил крик младенца.
Муж Зары Майк, который является профессиональным регбистом и тренером по регби, признался, что переволновался за жену и сына. "Сумасшедшие выходные", - написал он в соцсети.
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