Робот-полицейский в США нагрубил женщине, обратившейся за помощью

Робот-полицейский в США повел себя, как бездушная машина. В самом худшем смысле этого слова. Так, в Калифорнии женщина увидела драку на одной из парковок. Она тут же кинулась к роботу, чтобы нажать на тревожную кнопку.

Но робот никак не реагировал. А потом и вовсе нагрубил даме. Так, он посоветовал ей убраться с дороги. После чего укатил. Женщина вызвала полицию по телефону.

Позднее представитель компании-разработчика Knightscope пояснил, что это патрульный робот. Он также добавил, что кнопка реагирования пока не подключена к отделу полиции. Грубость робота он комментировать не стал.