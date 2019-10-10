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Робот-полицейский в США нагрубил женщине, обратившейся за помощью

10 октября 2019, 01:09  •  74 • В мире
Инновационный робот-полицейский в США нагрубил гражданке, которая обратилась к нему за помощью. В частности, машина посоветовала женщине убраться с дороги.
Робот-полицейский в США повел себя, как бездушная машина. В самом худшем смысле этого слова. Так, в Калифорнии женщина увидела драку на одной из парковок. Она тут же кинулась к роботу, чтобы нажать на тревожную кнопку.
Но робот никак не реагировал. А потом и вовсе нагрубил даме. Так, он посоветовал ей убраться с дороги. После чего укатил. Женщина вызвала полицию по телефону.
Позднее представитель компании-разработчика Knightscope пояснил, что это патрульный робот. Он также добавил, что кнопка реагирования пока не подключена к отделу полиции. Грубость робота он комментировать не стал.

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