Робот Федя как объединительная сила для россиян • 92 • Аналитика









Робот Федя – вот реальный персонаж, который смог объединить людей разных политических взглядов.







И да, пожалуй, к уровню интеллекта объединяемых это тоже относится.



Сегодня над вакханалией, которая происходит на орбите, издеваются все. Ну кроме самых оголтелых и упертых ура-патриотов, но этой категории хоть кол на голове теши, а все идет по плану, который ХПП.



Остальные ржут.



Начиная от либералов, которым сам бог велел, и заканчивая патриотами. Здоровый такой смех сквозь слезы.



А что еще остается делать, коль в очередной раз мы перед всем миром посажены в лужу, да еще и в глупой позе? Только здоровый смех и юмор и остается. «Смеются все!»



«То, что корабль с Федором не смог пристыковаться к МКС, вызвало подозрения, что Федор совсем не тот, за кого его выдавали».



«Мне кажется, что робот Фёдор - нацпредатель, пятая колонна и наймит запада, так как в День Независимости Украины он отказался стыковаться с МКС».



«Этот робот Федор - кукла довольно дорогая и бессмысленная. Конечно, лучше затопить под благовидным предлогом, чем и дальше играть в этот позор».



И все в таком вот духе. Либералы тонко издеваются, патриоты злобно матерятся в адрес Рогозина.



Кстати, нутром понимаю, что на 70% дело как раз в личности ответственного за все, то есть, господина Рогозина. И ведь не из вредности, реально Рогозин не изменник, не шпион, не продавшийся агентам Запада, вот в этом я уверен на 146%. Просто он не на своём месте. Увы и ах.





Но ведь не только на Рогозине свет клином сошелся, правда? У нас в кого не ткни в правительстве, результат будет примерно тот же самый. Просто Рогозин «на острие атаки», что вытворяют другие, например, руководители того же злосчастного здравоохранения и образования, даже говорить не хочется.



Это, простите, тренд: уничтожение всего, что было накоплено за годы советской власти под бравурные марши и красивую картинку.



Красивая картинка – в особенности.



То, что эта штуковина Федя была отправлена то ли со второй, то ли с третьей попытки в космос с российским флагом в руке – это всего-навсего показатель того, как бездарно у нас относятся к деньгам налогоплательщиков.







Складывается впечатление, что оплата «хотелок» власть имущих – вот это и есть основная задача бюджета, а не реальная работа на результат во благо России. И что там хирурги, устраивающие акции протеста с увольнениями, это дело местных властей. А дело высших российских управленцев – потратить миллиарды рублей на запуск манипулятора с дистанционным управлением в космос. Вместо человека, который мог бы там реально что-то полезное сделать, зато с российским флагом в руке.



А с остальным как? В плане затрат? Понятно, что перед плебсом, в смысле, электоратом, никто особо расшаркиваться не станет. Особо одаренным достаточно будет магических слов «Это же на благо государства, это демонстрация нашего флага».



Хорошо, флаг в руке робота продемонстрировали. Дальше что?



Дальше становится понятно, что в «Роскосмосе» явно в куколки не наигрался кто-то в детстве. И отправил куколку, вообще не способную ни на что, в космос. За наш счет.



Ну да, вообще что-то этот Федя умеет. Стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью. Все, кроме последнего очень полезно. Дрель на МКС – ну это проходили, да.



На самом деле, так называемый «робот» не умеет ничего. Не знаю, почему манипулятор, которому придали облик андроида, так упорно называют роботом. Робот - это все-таки механизм, способный на самостоятельные действия в рамках заложенных в него программ.



А манипулятор - это не робот. Он только повторяет движения за оператором. Увы, но факт. Не будет уметь оператор стрелять – и Федя все пули отправит за молоком. Не будет уметь рисовать – и выйдет исключительно мазня.







Да, флажок или отвертку зажать в пальцах, наверное, сможет. Хотя как ему засунули флаг, тоже сомнения берут. Но все равно.



Интересно, а сколько в рублях стоила перестановка кораблей в космосе? Сколько стоит один килограмм горючего для двигателей, сколько стоит доставка и сколько этого горючего бездарно потратили для того, чтобы Федю пришвартовать? Хорошо, наш космонавт так хорошо это сделал, так экономично, новый рекорд расхода топлива для этой операции установил...



Вот если бы топливо вообще не надо было расходовать - вот то дело было бы. Но ведь давайте будем справедливы, и не станем обвинять Федю в том, в чем он не виноват. Манипулятор совершенно не при делах, его вины в том, что корабль не смогли пристыковать к станции, нет совершенно. Это проблемы на станции, но никак не с Федей.



А ведь топить вполне собирались. В океане. То есть, налетели бы на стоимость корабля.



Вообще то, что происходит сегодня в руководящих структурах, напоминает просто какой-то безумный карнавал. Кто может, тот творит то, что хочет. Главное, конечно, чтобы до Самого не дошло, а то может как со здравоохранением тем же получиться. Рапортовали-рапортовали, а на деле оказалось, что все-таки дела хуже некуда.



В космос потащили манипулятор, который для этого совершенно не приспособлен. На МКС уже работают нормальные манипуляторы, кому не лень - посмотрите, как они выглядят.











И этот несчастный Федя с руками-крюками... Ну ведь смех. Смех сквозь слезы.



Владимир Владимирович, у нас, если что, в «Роскосмосе» вашей волей (да, Рогозина не мы назначили) все как в здравоохранении. На всех уровнях. Только дороже.



Причем, куда не посмотри, везде карнавал безумия. И за примерами ходить не надо.



Сколько щеки надували с этой системой "ЭРА_ГЛОНАСС"? Сколько понтов было исколочено в щепки? "Мы на каждую машину все обяжем поставить, всех спасем...". Позорище показывалось в интернете, ролики исчислялись тысячами, система оказалась ни на что не годна и не жизнеспособна.



И что? И ничего. Ее просто взяли... и отключили! Деньги, понятное дело, никто из разработчиков в бюджет не вернет. Он, бюджет, у нас типа диода - все в одну сторону. Назад невозможно.



А теперь, оказывается, что мы и спутники ГЛОНАСС делать не можем. Нет комплектующих. Да, ГЛОНАСС-М типа был с импортными частями, ГЛОНАСС-К полностью типа заместили, в итоге спутников не будет. Не смогли. И Китай нам не поможет, у КНР свои проблемы и задачи. Так что ГЛОНАСС скоро уйдет в небытие, потому что спутники строить нам не по силам. Да и не из чего.



И совсем уже фантастикой выглядит клоунада с так называемой "Сферой". Госкорпорация «Роскосмос» утвердила в Военно-промышленной комиссии программу создания системы «Сфера», которая подразумевает запуск более чем 600 космических аппаратов двойного назначения, включая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.



Вам не смешно? Мне тоже. Какие 600 "аппаратов двойного назначения"? Вы о чем, господа? Ах, об очередном распиле... Об очередной показухе. Ну понятно. Снова нужно "немножко миллиардов" на поддержание штанишек? Мы не в состоянии обеспечить группировку из 64 навигационных спутников, а тут 600... Бюджет с секретом. Зачем он России?



В общем, очередная красивая сказочка. Вопрос только - для кого.



Дальше. Интересно, во сколько миллиардов рублей обойдется "Роскосмосу", то есть нам, налогоплательщикам, внезапно так ставшее необходимым слияние ВМЗ и КБХА, двух производителей ракетной двигательной техники?



Да, все сольют воедино. И дай бог, чтобы не "слили", как это у нас обычно происходит. АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения» соединит в себе что осталось от двух космических гигантов, естественно, все будет оптимизировано, а на освободившихся территориях почти в центре города построят очередные жилые комплексы. Ну не зря же там с "Роскосмосом" администрация города в пляс пустилась...



Наши "достижения" в области космоса столь впечатляют, что господину президенту давно пора обратить свой взгляд туда. В недостижимые пока космические дали. Иначе, судя по всему, они так и останутся недостижимыми.



Пора, наверное, прекращать это позорище, творимое "Роскосмосом". Престиж государства все-таки…



Владимир Владимирович, пора... Наверное, звучать будет с одной стороны ехидно, с другой - с нотками скорби, но сегодня даже не Путин является объединяющим фактором для россиян.Робот Федя – вот реальный персонаж, который смог объединить людей разных политических взглядов.И да, пожалуй, к уровню интеллекта объединяемых это тоже относится.Сегодня над вакханалией, которая происходит на орбите, издеваются все. Ну кроме самых оголтелых и упертых ура-патриотов, но этой категории хоть кол на голове теши, а все идет по плану, который ХПП.Остальные ржут.Начиная от либералов, которым сам бог велел, и заканчивая патриотами. Здоровый такой смех сквозь слезы.А что еще остается делать, коль в очередной раз мы перед всем миром посажены в лужу, да еще и в глупой позе? Только здоровый смех и юмор и остается. «Смеются все!»И все в таком вот духе. Либералы тонко издеваются, патриоты злобно матерятся в адрес Рогозина.Кстати, нутром понимаю, что на 70% дело как раз в личности ответственного за все, то есть, господина Рогозина. И ведь не из вредности, реально Рогозин не изменник, не шпион, не продавшийся агентам Запада, вот в этом я уверен на 146%. Просто он не на своём месте. Увы и ах.Но ведь не только на Рогозине свет клином сошелся, правда? У нас в кого не ткни в правительстве, результат будет примерно тот же самый. Просто Рогозин «на острие атаки», что вытворяют другие, например, руководители того же злосчастного здравоохранения и образования, даже говорить не хочется.Это, простите, тренд: уничтожение всего, что было накоплено за годы советской власти под бравурные марши и красивую картинку.Красивая картинка – в особенности.То, что эта штуковина Федя была отправлена то ли со второй, то ли с третьей попытки в космос с российским флагом в руке – это всего-навсего показатель того, как бездарно у нас относятся к деньгам налогоплательщиков.Складывается впечатление, что оплата «хотелок» власть имущих – вот это и есть основная задача бюджета, а не реальная работа на результат во благо России. И что там хирурги, устраивающие акции протеста с увольнениями, это дело местных властей. А дело высших российских управленцев – потратить миллиарды рублей на запуск манипулятора с дистанционным управлением в космос. Вместо человека, который мог бы там реально что-то полезное сделать, зато с российским флагом в руке.А с остальным как? В плане затрат? Понятно, что перед плебсом, в смысле, электоратом, никто особо расшаркиваться не станет. Особо одаренным достаточно будет магических слов «Это же на благо государства, это демонстрация нашего флага».Хорошо, флаг в руке робота продемонстрировали. Дальше что?Дальше становится понятно, что в «Роскосмосе» явно в куколки не наигрался кто-то в детстве. И отправил куколку, вообще не способную ни на что, в космос. За наш счет.Ну да, вообще что-то этот Федя умеет. Стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью. Все, кроме последнего очень полезно. Дрель на МКС – ну это проходили, да.На самом деле, так называемый «робот» не умеет ничего. Не знаю, почему манипулятор, которому придали облик андроида, так упорно называют роботом. Робот - это все-таки механизм, способный на самостоятельные действия в рамках заложенных в него программ.А манипулятор - это не робот. Он только повторяет движения за оператором. Увы, но факт. Не будет уметь оператор стрелять – и Федя все пули отправит за молоком. Не будет уметь рисовать – и выйдет исключительно мазня.Да, флажок или отвертку зажать в пальцах, наверное, сможет. Хотя как ему засунули флаг, тоже сомнения берут. Но все равно.Интересно, а сколько в рублях стоила перестановка кораблей в космосе? Сколько стоит один килограмм горючего для двигателей, сколько стоит доставка и сколько этого горючего бездарно потратили для того, чтобы Федю пришвартовать? Хорошо, наш космонавт так хорошо это сделал, так экономично, новый рекорд расхода топлива для этой операции установил...Вот если бы топливо вообще не надо было расходовать - вот то дело было бы. Но ведь давайте будем справедливы, и не станем обвинять Федю в том, в чем он не виноват. Манипулятор совершенно не при делах, его вины в том, что корабль не смогли пристыковать к станции, нет совершенно. Это проблемы на станции, но никак не с Федей.А ведь топить вполне собирались. В океане. То есть, налетели бы на стоимость корабля.Вообще то, что происходит сегодня в руководящих структурах, напоминает просто какой-то безумный карнавал. Кто может, тот творит то, что хочет. Главное, конечно, чтобы до Самого не дошло, а то может как со здравоохранением тем же получиться. Рапортовали-рапортовали, а на деле оказалось, что все-таки дела хуже некуда.В космос потащили манипулятор, который для этого совершенно не приспособлен. На МКС уже работают нормальные манипуляторы, кому не лень - посмотрите, как они выглядят.И этот несчастный Федя с руками-крюками... Ну ведь смех. Смех сквозь слезы.Владимир Владимирович, у нас, если что, в «Роскосмосе» вашей волей (да, Рогозина не мы назначили) все как в здравоохранении. На всех уровнях. Только дороже.Причем, куда не посмотри, везде карнавал безумия. И за примерами ходить не надо.Сколько щеки надували с этой системой "ЭРА_ГЛОНАСС"? Сколько понтов было исколочено в щепки? "Мы на каждую машину все обяжем поставить, всех спасем...". Позорище показывалось в интернете, ролики исчислялись тысячами, система оказалась ни на что не годна и не жизнеспособна.И что? И ничего. Ее просто взяли... и отключили! Деньги, понятное дело, никто из разработчиков в бюджет не вернет. Он, бюджет, у нас типа диода - все в одну сторону. Назад невозможно.А теперь, оказывается, что мы и спутники ГЛОНАСС делать не можем. Нет комплектующих. Да, ГЛОНАСС-М типа был с импортными частями, ГЛОНАСС-К полностью типа заместили, в итоге спутников не будет. Не смогли. И Китай нам не поможет, у КНР свои проблемы и задачи. Так что ГЛОНАСС скоро уйдет в небытие, потому что спутники строить нам не по силам. Да и не из чего.И совсем уже фантастикой выглядит клоунада с так называемой "Сферой". Госкорпорация «Роскосмос» утвердила в Военно-промышленной комиссии программу создания системы «Сфера», которая подразумевает запуск более чем 600 космических аппаратов двойного назначения, включая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.Вам не смешно? Мне тоже. Какие 600 "аппаратов двойного назначения"? Вы о чем, господа? Ах, об очередном распиле... Об очередной показухе. Ну понятно. Снова нужно "немножко миллиардов" на поддержание штанишек? Мы не в состоянии обеспечить группировку из 64 навигационных спутников, а тут 600...В общем, очередная красивая сказочка. Вопрос только - для кого.Дальше. Интересно, во сколько миллиардов рублей обойдется "Роскосмосу", то есть нам, налогоплательщикам, внезапно так ставшее необходимым слияние ВМЗ и КБХА, двух производителей ракетной двигательной техники?Да, все сольют воедино. И дай бог, чтобы не "слили", как это у нас обычно происходит. АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения» соединит в себе что осталось от двух космических гигантов, естественно, все будет оптимизировано, а на освободившихся территориях почти в центре города построят очередные жилые комплексы. Ну не зря же там с "Роскосмосом" администрация города в пляс пустилась...Наши "достижения" в области космоса столь впечатляют, что господину президенту давно пора обратить свой взгляд туда. В недостижимые пока космические дали. Иначе, судя по всему, они так и останутся недостижимыми.Пора, наверное, прекращать это позорище, творимое "Роскосмосом". Престиж государства все-таки…Владимир Владимирович, пора... Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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