Роберт Мэлоун о запретах на лекарства от COVID и массовом психозе

Преступление против американского народа

31 декабря известный американский вирусолог и иммунолог доктор Роберт Мэлоун (Dr. Robert Malone) дал обширное интервью телеведущему Джо Рогану (Joe Rogan).

Роберт Мэлоун стоял у истоков разработки технологии мРНК, которая легла в основу сегодняшних прививочных препаратов Pfizer / BioNTech и Moderna. Он также специализировался на фармацевтике и исследованиях перепрофилирования лекарств. О Мэлоуне я писал неоднократно. Он лучше многих медиков знает, что представляют собой так называемые прививки от ковида (особенно с использованием мРНК препаратов). На сегодняшний день Мэлоун является одним из главных и наиболее авторитетных противников так называемой вакцинации от COVID. Соответственно, организаторы кампании «вакцинации» предпринимают постоянные попытки дискредитации Мэлоуна.

Одна из наиболее часто цитируемых оппонентами Мэлоуна статей была опубликована в августе 2021 года в The Atlantic. Она называется The Vaccine Scientist Spreading Vaccine Misinformation. Robert Malone claims to have invented mRNA technology. Why is he trying so hard to undermine its use? (Ученый в области вакцин, распространяющий дезинформацию о вакцинах. Роберт Мэлоун утверждает, что изобрел технологию мРНК. Почему он так старается помешать ее использованию?) The Atlantic финансируется компанией Facebook, а также фармацевтической компанией Johnson& Johnson.

Видео от 31 декабря с участием Мэлоуна моментально разлетелось по Интернету и социальным сетям. А уже в первый день нового года YouTube и Twitter удалили интервью известного медика. Кстати, накануне интервью, 30 декабря, его аккаунт в Twitter (более полумиллиона подписчиков) был заблокирован по причине того, что накануне Мэлоун сделал запись, которая ставила под сомнение эффективность вакцины Pfizer против Covid-19: «Данные Pfizer за 6 месяцев… показывают, что прививки от Covid-19 от Pfizer провоцируют больше болезней, чем предотвращают». Для организаторов «пандемии», локдаунов и так называемой вакцинации Роберт Мэлоун является одним из самых опасных противников.

Выделю три основные темы, которые звучат в предновогоднем интервью Мэлоуна: 1) неэффективность «вакцин от COVID» и даже их опасность для здоровья и жизни людей; 2) противодействие организаторов кампании «вакцинации» использованию эффективных препаратов для лечения людей, инфицированных вирусом; 3) превращение кампании по борьбе с ковидом в массовый психоз.

Отвечая на вопрос ведущего, почему Мелоун так открыто и смело выступает против вакцинаторов, рискуя своей карьерой и не получая за это никаких денег, он отвечает: «Для меня причина в том, что происходит что-то явно не то… Это разрушает медицинскую практику во всем мире, это разрушает здоровье населения…»

Мэлоун даёт очень жесткую оценку главному в Америке и в мире производителю прививочных препаратов – компании Pfizer: «Pfizer – одна из самых криминальных фармацевтических организаций в мире на основании их прошлой истории и штрафов». Ради денег она готова попирать любые этические принципы.

Главными виновниками происходящего Мэлоун считает власти страны: «Наше правительство вышло из-под контроля… Они беззаконники. Они полностью игнорируют биоэтику…. Они нарушили все известные мне правила, которые я усваивал годами, годами и годами».

О каких правилах говорит Мэлоун? Он называет Нюрнбергский кодекс и отчёт Бельмонта. Нюрнбергский кодекс был принят Нюрнбергским трибуналом после завершения процесса над нацистскими врачами в августе 1947 года. Этот документ содержит описание десяти принципов проведения медицинских экспериментов над людьми (крайне жестких ограничений и даже полных запретов). О Нюрнбергском кодексе я уже писал, обращая внимание, что сегодняшняя кампания массовой вакцинации людей с помощью «экспериментальных препаратов» грубейшим образом нарушает принципы указанного документа.

Отчет Бельмонта (Belmont Report) – документ 1978 года, разработанный и принятый американской Национальной комиссией по защите прав человека. Его полное название – «Отчет Бельмонта: этические принципы и рекомендации по защите людей в рамках исследований» (Belmont Report: Ethical Principles and Guidelinesf or the Protection of Human Subjects of Research). Выделяются три основных принципа: уважение к людям, милосердие, справедливость. Указаны три основных аспекта применения этих принципов: информированное согласие, оценка рисков и преимуществ, выбор субъектов.

Минздрав США на протяжении многих десятилетий при разработке своих документов и принятии решений руководствовался обоими сводами принципов – Нюрнбергским кодексом и Отчётом Бельмонта. И вот два года назад Минздрав США и входящие в его систему ведомства и организации (FDA, CDC, NHI и др.) внезапно забыли эти принципы.

Мэлоун обращает внимание на то, что производители прививочных препаратов до сих пор не раскрыли полностью их состава и не дали исчерпывающего перечня побочных эффектов. Это разительно контрастирует с любыми лекарствами, которые до сих пор выпускались на рынок. К любому лекарству, отмечает Мэлоун, прилагается листок бумаги, в котором перечислены все негативные эффекты. Такого листка по антиковидным «вакцинам» нет.

Мэлоун касается вопросов статистики последствий вакцинации. Он говорит, что американская система учета случаев осложнений после прививочных уколов VAERS крайне неточна, она отражает лишь небольшое количество случаев, но это лучше, чем ничего. Ибо она позволяет определять тенденции. А тенденции таковы, что на помесячной основе количество случаев осложнений, госпитализаций и смертных исходов, фиксируемых VAERS, растет. Говорит Мэлоун и о статистике смертности людей с диагнозом «ковид». Статистика завышает такую смертность. Человек может умереть после огнестрельного ранения или какой-то механической травмы, но если у него при этом будет положительный тест по ковиду, в заключении смерти будет записано: умер от коронавируса. Лечебные заведения сразу же хотят идентифицировать пациента как «больного ковидом», работает денежный стимул: за пациента с таким диагнозом страховщики платят несравненно больше, чем за больных с другими диагнозами.

Роган спрашивает Мэлоуна об эффективности вакцин. Медик говорит, что она постоянно сокращается. Согласно некоторым исследованиям (он, в частности, ссылается на одно исследование в Дании) уже наблюдается отрицательная эффективность при увеличении количества доз. Т.е. у многократно вакцинированных риск заражения явно выше, чем у непривитых.

Пожалуй, больше всего времени Мэлоун посвятил такому вопросу, как средства лечения людей, заболевших ковидом. Будучи специалистом по перепрофилированию медикаментов, Мэлоун участвовал в исследованиях по препаратам фемотидин и целекоксиб как возможных средствах лечения ковида. Результаты были опубликованы в середине 2020 года в статье Hospitalized COVID-19 Patients Treated With Celecoxib and High Dose Famotidine Adjuvant Therapy Show Significant Clinical Responses (Госпитализированные пациенты с COVID-19, получавшие целекоксиб и адъювантную терапию высокими дозами фамотидина, демонстрируют значительный клинический ответ). Однако Минздрав США продолжение исследований и проведение клинических испытаний упомянутых препаратов не поддержал.

Многие медики в 2020 году больше надежды возлагали на широко известные препараты гидроксихлорохин (ГКХ) и ивермектин. Они задолго до «пандемии» были зарегистрированы как соответственно противомалярийное и антипаразитарное средства. По сведениям Мелоуна, пионером использования ГКХ стал американский доктор Владимир Зеленко, в штате Нью-Йорк, он вылечил этим препаратом сотни своих пациентов. Мэлоун обращает внимание, что наилучшие результаты препарат даёт при применении на ранней стадии – после госпитализации он может оказаться бесполезным. Зеленко в 2020 году написал письмо тогдашнему президенту США Дональду Трампу с изложением методов лечения и важности этого препарата. И вроде бы президент поддержал инициативу Зеленко (особенно учитывая то, что Трамп сам был пациентом этого врача, который оперативно вылечил президента от ковида). Однако продвинуть препарат ГКХ в качестве средства лечения от ковида оказалось не под силу даже главе Белого дома. ГКХ был заблокирован чиновниками Минздрава США.

Позднее Зеленко сделал видеоклип, в котором описан (с демонстрацией соответствующих документов) сговор по поводу ГКХ. Его участники: Джанет Вудкок (Janet Woodcock), была главой FDA с января по ноябрь 2021 г.; Рик Брайт (Rick Bright), бывший директор Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (BARDA) при администрации Д. Трампа. Эти два чиновника, находясь под сильным прессом лоббистов американских производителей вакцинных препаратов (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson), договорились о полном запрете гидроксихлорохина как конкурента вакцин.

Мэлоун демонстрирует хорошее знание препарата ГКХ. Он рассказал, что, когда началась «пандемия», он, используя свои обширные научные связи, стал выяснять, чем лечат больных ковидом за рубежом. В частности, в Китае ключевым средством был гидроксихлорохин. В конце февраля 2020 года Мэлоун получил протоколы лечения с использованием ГКХ и передал эту информацию в Минздрав и спецслужбы США. Однако информация не была использована.

Та же история с ивермектином. Мэлоун говорит, что Управление США по безопасности лекарств и продуктов питания (FDA) «создало нам такие препятствия в использовании ивермектина, что нам пришлось от него отказаться». «Под «мы» я имею в виду… министерство обороны», – добавил он. Мэлоун заключает: «Налицо скоординированная попытка со стороны нескольких игроков в фармацевтической отрасли и федерального правительства убить ивермектин как потенциальное альтернативное средство лечения».

Некоторые врачи тайком прописывают своим ковид-пациентам «запрещенные» препараты, но они рискуют. В отношения между пациентом и врачом вклиниваются чиновники, которые знают лучше, что прописывать, а что не прописывать больному. Нарушаются складывавшиеся веками доверительные отношения между врачом и пациентом, принципы которых запечатлены в клятве Гиппократа (девять принципов).

Запрет на использование (и даже клинические исследования) ряда препаратов Роберт Мэлоун расценивает как преступление против американского народа. В начале декабря он в интервью телепрограмме Стива Бэннона (Steve Bannon) «Военная комната» (War Room) сказал, что, по его оценке, применение «запрещенных» препаратов позволило бы избежать более полумиллиона смертей. В интервью Джо Рогану Мэлоун вновь повторил: запрет на использование гидроксихлорохина и ивермектина в США стоил жизни как минимум 500 тысячам американцев.

В конце своего интервью Мэлоун отошел от чисто медицинских вопросов. Он заявил, что США сегодня похожи на нацистскую Германию 1930-х годов. Парадоксально: в Германии было очень умное, высокообразованное население, но с приходом к власти Гитлера большинство немцев оказалось под его гипнозом. Сегодня в таком же состоянии гипноза оказалась большая часть американцев. Они быстро вошли в состояние «массового психоза», слепо поверив в спасительность «вакцины». Тогдашний психоз в Германии закончился плачевно, причем не только для немцев. Сегодняшний вакцинный психоз в Америке может закончиться трагически, причем не только для американцев.