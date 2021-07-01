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Роберт Кочарян возглавит оппозицию в новом парламенте Армении

01 июля 2021, 14:00  •  154 • Украина
«Прошедшие выборы не смогли разрешить внутриполитический кризис в Армении»
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками рассказал о планах политического блока «Армения», который стал парламентской оппозицией, и о грядущих выборах.
«Мы стали парламентской оппозицией и имеем достаточно голосов для реализации части наших целей. Во всяком случае, у нас есть достаточно сил для ограничения беспредела властей. Прошедшие выборы не смогли разрешить внутриполитический кризис в Армении, ведь та команда, которая и стала причиной кризиса, всё равно осталась у власти», – отметил в своём выступлении Роберт Кочарян.
Он пообещал своим сторонникам, что его политическая сила не оставит в покое власть, которая «стала причиной поражения Армении в этой войне», однако так ничего и не поняла и не признала свою вину. Блок «Армения», став оппозицией, будет использовать для борьбы все возможности, которые существуют, разумеется, в рамках законодательства страны, для того, чтобы вернуть веру народа в парламентскую оппозицию. А для этого придётся совмещать работу в законодательном органе, уличную борьбу и борьбу информационную, отметил экс-президент Армении.
По его мнению, Никол Пашинян, не изменив свой стиль работы и не поменяв свою команду, не сможет решить накопившиеся проблемы.
«Они так и не поняли, что причиной этих проблем стали стиль их работы и их мировоззрение. Они озлоблены, продолжат новые преследования, и – я уверен – всё это неизбежно приведёт к новым внеочередным выборам. Внеочередные выборы состоялись спустя 2,5 года после «бархатной революции» 2018 года, и поскольку эта власть не решает, а создаёт проблемы, мой прогноз – следующие внеочередные выборы состоятся приблизительно через полтора года», – заявил Кочарян.
Также он рассказал, что сомневается в подлинности итогов прошедших выборов, поскольку опросы накануне голосования показывали совершенно другую картину. Кроме того, необходимо понять – почему часть граждан Армении всё равно проголосовали за правящую команду, которая привела страну к катастрофе.
Выступил на встрече и юрист Арам Вардеванян, представитель блока «Армения», который рассказал, что рассмотрение иска в Конституционном суде по нарушениям во время выборов начнётся в ближайшие дни.
По мнению политолога Карена Кочаряна, сегодня соотношение сил в парламенте – правящая фракция и оппозиция – остаётся приблизительно таким же, как и при прошлом созыве, однако в новом составе парламента оппозиция качественно отличается от прежней.
«Я считаю, что эта оппозиция создаст достаточно интересные моменты для власти», – уверен политолог.
Соб. корр. ФСК

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