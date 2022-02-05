RMF FM: Венгрия раскалывает не только ЕС, но и НАТО

В Польше Виктора Орбана считают предателем

«Пентагон решил дополнительно перевести в Польшу 1 700 американских военных, в Германию – 300 человек, а ещё одну тысячу перебросить из Германии в Румынию. В Польше приветствуют подобное решение, отмечая, что это не стало сюрпризом, о подобном решении говорили в последние недели. В то же время в России увеличение численности американских военных на территории Евросоюза могут посчитать действиями, направленными на укрепление сил альянса в Восточной Европе»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте первой польской частной радиостанции «RMF FM», вещающей с 1990 года.

По мнению бывшего заместителя главы разведки НАТО польского генерала Ярослава Стружика (Jarosław Stróżyk), хотя увеличение количества военных и направлено на укрепление безопасности восточного фланга альянса, но может провоцировать Москву на нежелательные действия. Он напомнил, что Россия требовала вывода всех американских сил из стран Восточной Европы, в частности и из Польши, тогда как вместо вывода контингент военных будет увеличен. Однако генерал уверен: в штаб-квартире НАТО всё делают правильно, он считает, что эскалация всё равно случится в любом случае. Особенно это понятно на фоне визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, пресс-конференция которого показала Европе – венгерский премьер теперь решил расколоть и НАТО, отмечает RMF FM.

Польский генерал негодует, ведь Орбан отправился в Москву после встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким (Mateusz Morawiecki), что означает – он рассказал русским обо всём, что обсуждалось не только в Варшаве, но и накануне в Мадриде.

«В дипломатии есть такое правило, что встречи, которые следуют за важными переговорами, некоторым образом из них проистекают. После поездки в Мадрид и других встреч Орбан отправился в Москву и появился там вместе с Путиным, который заявляет, что расширение Североатлантического альянса на восток в 1999 году, включение в его состав Польши, было ошибкой. Это совершенно скандально, ведь в марте 1999 года Орбан стоял в Брюсселе рядом с премьером Бузеком (Jerzy Buzek), когда поднимали флаги трёх новых членов НАТО»,

– возмущается генерал и жалеет, что Венгрию никак не удаётся наказать, нет для этого официально предусмотренных процедур, хотя эта страна сначала пыталась расколоть Евросоюз, теперь то же самое пытается сделать с альянсом. И это в то время, когда альянсу необходимы согласие и сплочённость всех его членов.

Каким образом Орбан пытается расколоть Североатлантический альянс, Стружик не поясняет, вероятно тем, что поехал в Москву обсудить поставки российского газа в свою страну, что в глазах польского генерала выглядит прямым доказательством предательства.

Что радует экс-заместителя главы разведки НАТО, так это военная помощь, которая самолётами свозится в Киев, это демонстрирует Украине поддержку Запада. Плохо то, что вряд ли в случае начала войны хотя бы одна из западных стран решится воевать за Украину, поставки оружия – это всё, что они могут, говорит генерал, однако не спешит звать поляков воевать за соседнюю страну. Наоборот, он надеется, что США пришлют в Польшу ещё хотя бы пару тысяч своих военных – «на всякий случай».

Что же касается вероятности «нападения» России на Украину, то Стружик считает, что в Кремле уже совсем скоро примут решение – может быть, через десять дней, а может быть и через двадцать дней – то ли нападать на Украину, то ли не нападать.