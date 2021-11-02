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Ритуальное убийство не избавит Францию от вины за преступления
02 ноября 2021, 10:00 • 195 • Аналитика
Быть зарезанной в собственной квартире, избежав во время нацистской оккупации депортации в лагерь уничтожения: трагическая судьба Мирей Кнолль, 85-летней французской еврейки, которую убили два молодых подонка, — центральная тема судебного разбирательства, начавшегося в Париже и рассматриваемого судом присяжных.
На скамье подсудимых трое: Яссин Минуб, сын соседки мадам Кнолль (к моменту совершения преступления он только что освободился из тюрьмы), его приятель Алекс Каримбаккюс, а также мать Яссина Минуба.
Мотив преступления суду установить только предстоит, однако следствие представило доказательства, что убили Мирей Кнолль потому, что та была еврейкой.
Мотив, на котором настаивала защита обвиняемых: грабеж и деньги, которые требовались одному из них на покупку очередной дозы наркотиков, прокуратурой поддержан не был.
Трагедия произошла в марте 2018 года. О случившемся стало известно, когда сын Мирей Кнолль сообщил прессе, что его маме нанесли 11 ножевых ранений, а потом, чтобы скрыть следы преступления, квартиру, в которой проживала пожилая женщина, подожгли.
Если отвлечься от сухих строчек излагаемого в прессе, то получается следующее: во Франции в XXI веке совершаются убийства на почве антисемитизма, с которым, как периодически уверяют с разных высоких, главным образом — брюссельских трибун, в объединенной Европе практически вот-вот будет покончено.
Однако реальность вносит коррективы, что бы там ни говорили политики.
И холокост из современной публичной дискуссии переместился, по сути, исключительно в пространство музеев и архивов.
Причины такого негласного решения объяснить очень просто: депортация и гибель собственных сограждан еврейского происхождения совершались при прямом соучастии и пособничестве самих европейцев.
Это европейцы доносили на своих соседей-евреев. Это европейцы сообщали в гестапо о своих коллегах-евреях (Медицинский орден Франции, объединявший всех врачей страны, предоставил сведения о состоявших в нем евреях в полицию и жандармерию, с фамилиями и адресами). Это европейцы занимались всей, если так можно выразиться, логистикой депортации — от предоставления железнодорожных составов и вплоть до формирования локомотивных бригад, которые везли эти поезда в Освенцим и Майданек, а также в те лагеря смерти, что были организованы на территории прибалтийских стран.
Этой стране потребовалось 43 года, чтобы во время процесса над "лионским мясником", гестаповцем Клаусом Барби, взглянуть, хоть и прикрыв глаза от ужаса, в собственное же прошлое.
Франция, от депортации уцелевшая и кем-то и когда-то спасенная, посмотрела на Францию, которая доносила и которая проходила мимо, когда перед ее носом шли облавы на евреев, шло отправление евреев в пересыльный лагерь в Дранси (пригород Парижа) и слышались выстрелы, когда обреченные стать дымом крематориев люди пытались убежать, а их убивали в упор.
Все это происходило не ночами, а при свете дня. На улицах, по которым шли те же лионцы, или парижане, или жители Бордо, или Ниццы, делая вид, что ничего не замечают и что ничего не происходит.
Формальное признание страной, что действующие во время войны государственные институты несут ответственность за депортацию евреев, нравы социума в отношении холокоста почти не изменило. Мол, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
Сегодня наиболее прозорливые преподаватели в средней школе заявляют, но все равно с осторожностью, так как по статусу госслужащих на них распространяется правило не высказываться о политике, что подчас "невозможно затрагивать на уроках тему уничтожения евреев во время Второй мировой войны".
Еще бы это не было сложно!
Когда еще в 2006-м мать и отец похищенного Илана Халими пытались достучаться до полиции, повторяя, что мотив похищения (и пыток, и последующей гибели) их сына — антисемитизм, правоохранители убеждали их в обратном. Эта версия не была вообще никак отработана теми, кто занимался поисками юноши.
Более того, родителям те же правоохранители рекомендовали этой темы в публичных заявлениях избегать.
И лишь после того, как измученную жертву, которая агонизировала, обнаружить удалось, тогдашний глава МВД Франции Саркози ошибку своих подчиненных признал.
Спустя шесть лет после убийства Илана были расстреляны ученики еврейской школы — но и тогда, поскольку их убийца Мохаммед Мера до этого совершил еще два теракта, эту трагедию специально не выделили как акт антисемитизма.
Тем временем алия (репатриация французских евреев) в Израиль стала расти, ее пик пришелся на 2015-2018 годы.
Но эта ситуация и эти опасения касались и касаются отнюдь не только Франции.
В мае 2019 года высокий правительственный чиновник ФРГ Феликс Кляйн, занимавший пост уполномоченного по борьбе с антисемитизмом, заявил, что "в целях предосторожности не рекомендовал бы носить кипу куда угодно, понимая, что этот жест может быть расценен как сознательная провокация".
Так что, собственно, изменит процесс, который разбирается в мотивах убийства 85-летней французской еврейки?
Когда 10 ноября суд удалится на совещание, что сообщит он обществу — ну, кроме дежурных заявлений о том, что "воздана справедливость"?
А ничего. И ничего в нравах социума, в котором сейчас антисемитизм к тому же плотно сросся с ненавистью к Израилю, не поменяется.
Чтобы изменить общественные настроения, недостаточно проводить "марши поминовения", браться за руки, а президенту надевать время от времени кипу на торжественные мероприятия, которые проводятся руководством совета еврейской общины.
Нужен жесткий разговор, и прежде всего о прошлом. Открыть засекреченные архивы, и тогда потомки тех, кто доносил, найдут в себе (может быть) силы и попросят публично и искренне прощения у выживших потомков тех, на кого доносили их предки.
Это тот самый случай, когда ответственность не только может, но и должна быть коллективной, поскольку она — долг общей памяти нации и государства перед теми гражданами, кого не смогли и не захотели защитить.
Однако взять на себя этот груз памяти и очищения французский социум категорически не в состоянии, потому что это поставит под сомнение, а то и под угрозу уничтожения все те идеи, что пропагандируются в стране сегодня. Кроме того, это также заставит задуматься о снисходительном отношении к росту неонацистских настроений в тех стремящихся в Европу странах, в которых к голосу Парижа пока прислушиваются. И власти которых руководство Франции продолжает поддерживать.
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