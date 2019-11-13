«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей системы ПРО

Совет Евросоюза утвердил 13 новых программ в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Среди них есть проект TWISTER, направленный на создание системы обнаружения и отслеживания угрозы, которая должна укрепить потенциал Европы в сфере противоракетной обороны. Аналитики отмечают, что европейские страны могли озаботиться вопросом собственной ПРО из-за выхода США из ДРСМД. Впрочем, эксперты отмечают, что о создании государствами Евросоюза полноценных систем таких вооружений речь пока не идёт.

Совет Евросоюза утвердил ряд совместных европейских проектов в сфере обороны. Как сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте Совета, в 2019 году к 34 действовавшим ранее проектам добавилось тринадцать новых направлений.

«Совет утвердил обновленный перечень из 13 проектов, которые будут осуществляться в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности PESCO. Сегодняшнее решение увеличивает до 47 число осуществляемых проектов», — уточняется в пресс-релизе.

Часть новых направлений работы связана с вопросами кадровой подготовки в таких сферах, как кибербезопасность, медицина, а также химическая, биологическая, радиологическая и ядерная безопасность.

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

Другие проекты направлены на улучшение координации действий европейских стран и укрепление коллективного оборонного потенциала ЕС в морском, воздушном и космическом пространстве.

В числе новых оборонных проектов значится инициатива TWISTER («Своевременное предупреждение и перехват при помощи космического наблюдения за театром военных действий»), в реализации проекта намерены принять участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия. Как уточняется в документе, «спектр угроз на европейской территории эволюционирует в сторону более сложных и постоянно развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере».

Инициатива TWISTER призвана помочь европейским странам «оперативно обнаруживать и отслеживать эти угрозы, а также эффективно им противодействовать». Это станет возможным благодаря развитию космических систем раннего предупреждения и внутриатмосферных перехватчиков.

«Данный проект будет способствовать развитию устойчивого потенциала Европы вносить собственный вклад в противоракетную оборону НАТО», — говорится в документе.

Эксперты отмечают, что страны Европы уже обладают средствами ПРО, однако они интегрированы в общую систему НАТО. При этом создать собственные системы слежения европейцы могут, однако сделать следующий шаг и разработать полноценный комплекс ПРО им вряд ли удастся в ближайшее время, считают аналитики.

«В принципе особенной трудности для ЕС не составляет выделить этот компонент как свой, но об этом вряд ли будет идти речь. Что же касается создания ПРО и противоспутниковой обороны, то здесь у европейцев пока нет нужных технологий, таких, которые позволили бы бороться с ракетами средней дальности, а также МБР (межконтинентальными баллистическими ракетами). Чтобы создать такие вооружения, ЕС потребуются гигантские финансовые вложения и научно-технические ресурсы», — отметил военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сегодня ни у одной европейской страны систем противоракетной обороны нет, а на разработку такого комплекса уйдёт не менее 10 лет», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Уроки силы

Напомним, программа Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) была учреждена странами Евросоюза в ноябре 2017 года. К проекту присоединились 25 государств — членов ЕС.

Но совместные оборонные проекты ЕС не исчерпываются PESCО. Идея создания общеевропейской армии обсуждается руководством Евросоюза уже несколько десятилетий. В начале 1990-х годов был создан «Европейский корпус» (Eurocorps), а в июне 2017 года было объявлено о создании Европейского оборонного фонда.

Наиболее деятельным сторонником идеи формирования общеевропейской армии является избранный в 2017 году на пост президента Франции Эммануэль Макрон. Политик неоднократно призывал партнёров по ЕС к созданию европейских оборонных структур, обособленных от НАТО.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Ludovic Marin/Pool

«У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — заявлял ранее Макрон. А в своём недавнем интервью изданию The Economist глава Франции подчеркнул, что обретение автономности от НАТО в сфере безопасности является приоритетной задачей для Европы.

Партнёры Франции по ЕС на практике поддерживают инициативы Парижа, но не готовы открыто критиковать НАТО. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, избранная недавно на пост председателя Еврокомиссии, Европа должна «выучить язык силы», чтобы более эффективно отстаивать свои интересы.

«Европейцам не занять уверенных позиций в мире одной лишь «мягкой силой». Европа должна учиться также языку силы», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Однако, глава ЕК не поддержала критику, с которой ранее на Североатлантический альянс обрушился Эммануэль Макрон. По словам Урсулы фон дер Ляйен, альянс хорошо зарекомендовал себя, несмотря на определённую «турбулентность».

Напомним, сегодня на территории Центральной и Восточной Европы свои системы противоракетной обороны развёртывают Соединённые Штаты. В 2001 году администрация Джорджа Буша-младшего объявила о выходе США из договора о ПРО, объяснив это решение необходимостью противостоять «странам-изгоям» и террористам.

Однако размещать системы противоракетной обороны Штаты начали, в первую очередь, у российских рубежей в Европе. В 2016 году Пентагон открыл первую в Восточной Европе наземную базу ПРО. Как утверждают в Вашингтоне, она якобы предназначена для перехвата иранских и северокорейских баллистических ракет. Однако за год до этого Иран подписал СВПД, согласно которому отказался от планов по развитию собственной ядерной программы.

В обозримом будущем ещё одна наземная база ПРО США должна появиться в Польше — речь идёт о системе ПРО Aegis Ashore.

«Зонтик» Пентагона

В Москве не раз заявляли, что система Aegis Ashore способна выполнять не только оборонительные, но и наступательные функции — пусковые установки Mk 41, используемые в системе Aegis Ashore, могут применяться для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк» среднего радиуса действия.

До недавнего времени развёртывание наземных пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности запрещалось Договором РСМД. Однако в августе 2019 года договор утратил силу, поскольку США в одностороннем порядке вышли из него.

Распад ДРСМД встревожил Евросоюз, который рискует теперь превратиться в мишень для российских вооружений из-за развёртывания на своей территории ракет США. Как заявила в интервью газете Le Monde министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли, вопросы контроля над вооружениями должны решаться при участии Европы.

Наземная версия ПРО Aegis Ashore

Reuters

© Inquam Photos/Adel Al-Haddad

«Мы, европейцы, не можем оставаться в стороне и нести потери от разрыва (соглашений, которые заключались между США и Советским Союзом, а затем — с Россией. — RT). Не очень-то комфортно находиться в зоне досягаемости ракет», — сказала министр.

Хотя ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать в Европе новые ракетные системы наземного базирования, никаких гарантий, что это не произойдёт, нет. Такую точку зрения в октябре 2019 года высказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Нет никаких гарантий, что следующий шаг США не будет связан с размещением аналогичных систем в Европе», — отметил дипломат в своей статье для National Interest.

По мнению экспертов, стремление стран Европы к созданию собственной системы ПРО связано именно с ликвидацией ДРСМД.

Как напомнил Виктор Мураховский, Москва неоднократно заявляла, что не собирается развёртывать системы ракет средней дальности у границ Европы, если США не станут размещать в регионе свои аналогичные системы.

«Скорее всего, европейские страны сами не могут понять, чего они ожидают от Вашингтона. Если США развернут свои системы, европейцы не могут надеяться на то, что они смогут защититься от российских ракет средней дальности развёрнутыми системами ПРО. Эта зыбкая ситуация во многом демонстрирует, что Европа до сих пор не обладает самостоятельностью и даже не способна предположить, будут ли американцы развёртывать свои ракеты на её же собственной территории», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов. Как пояснил эксперт, инициатива TWISTER с одной стороны связана с распадом ДРСМД, а с другой показывает опасения европейцев остаться без ПРО в том случае, если Штаты откажутся прикрывать Европу своим «зонтиком».

«Кроме того, создание собственных ПРО неразрывно связано с созданием полноценной общеевропейской армии. Европейские страны наращивают военные расходы, хотя пока что риторики всё равно больше, чем реальных мер. Какие-то из европейских стран готовы уже сейчас включиться в гонку вооружений, а другие оттягивают это. Очевидно одно: развёртывание европейских ПРО вряд ли хорошо скажется на отношениях Европы и России», — подытожил эксперт.