Глава МВД Украины Арсен Аваков представил стратегию «возвращения» Донбасса и Крыма.

Он считает, что утраченные страной регионы можно реинтегрировать за счет жестких мер – а именно сохранение Украиной статуса унитарного государства, признание крымчан и жителей территории Донбасса только гражданами Украины, а также незыблемость курса «незалежной» на членство в НАТО.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отмечает, что Украина в настоящее время одна из самых слабых государств не только в Европе, но и в мире, и все время хочет прильнуть к более сильному союзнику для защиты.

- У Украины давняя страсть - присоединиться к более сильному союзнику. Чтобы он Украину стал защищать. Эти движения были на протяжении всех лет существования так называемого независимого украинского государства. Тут достаточно все понятно, и никакой новой риторики в словах украинских руководителей нет, - рассказал КП-Крым зампредседателя крымского правительства.

Он напомнил, что в 2014 году украинское руководство после государственного переворота в Киеве хотело отдать Крым под военную базу НАТО, несмотря на то, что «незалежная» не являлась членом этого военного альянса.

- Как бы то ни было, Крым является и всегда будет являться неотъемлемой частью Российской Федерации. А те пугалки, которые озвучивают так называемые украинские лидеры, - мы все к ним привыкли, это стандартный набор одних и тех же выражений. Ничего нового, - заключил Дмитрий Полонский.

Напомним, Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации 18 марта 2014 года после референдума, на котором абсолютное большинство крымчан высказались за присоединение к России. Украинские власти не признают Крым и Севастополь частью РФ и считают эти территории «оккупированными Российской Федерацией».