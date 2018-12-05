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«Риторика обезумевшего доктора»: Захарова сравнила угрозы США за Керчь с «хирургом-зло»

05 декабря 2018, 14:54  •  218 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы, прозвучавшие из США в адрес России в связи с украинской провокацией в Керченском проливе, «риторикой обезумевшего доктора». «Такой хирург-зло: последствия, боль», - сравнила высказывания Захарова, уточнив, что это больше напоминает сценарий для фильма ужасов.
Ранее один из представителей Госдепартамента США пообещал России «боль и последствия», если украинские моряки, устроившие провокацию в Керченском проливе, а после арестованные на два месяца за нарушение государственной границы РФ, не будут отпущены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя американские угрозы США, заявила, что они больше напоминают «риторику обезумевшего доктора», отметив, что это похоже на такие же заявления, которые уже ранее звучали из Вашингтона.
«Они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль», - пояснила Захарова во время брифинга, отметив, что охарактеризовала бы подобные заявления как «сценарий для фильма ужасов».
Напомним, 25 ноября сразу три украинских судна грубо нарушили границу РФ, опасно маневрировали и в конце концов были задержаны российским пограничниками. Экипажи украинских судов взяты под арест, корабли задержаны. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело. Подробности провокации в Керченском проливе читайте здесь.

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