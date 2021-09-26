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Риторика Эрдогана вызвала сомнения: Иностранный политолог указал на риски для Москвы

26 сентября 2021, 20:50  •  125 • Политика
Политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics предупреждает, что взгляды Турции могут быть весьма изменчивыми, Анкара может отвернуться от Москвы.
В издании InfoBrics политолог Пол Антонопулос высказал мнение о том, возможно ли укрепление сотрудничества между Россией и Турцией. В преддверии встречи лидеров двух государств 29 сентября эксперт отмечает, что от Анкары можно ждать изменчивости.
Так, указывает Антонопулос, нередко риторика Эрдогана с дружественной меняется на враждебную. В таком случае, уточняет он, возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре.
К тому же интересы России и Турции в нескольких регионах планеты сталкиваются, что также усиливает опасения.
При этом, убеждён политолог, несмотря на ряд противоречий между Турцией и Россией, у стран есть реальная возможность для углубления связей и сотрудничества.
Ранее Эрдоган объявил, что Анкара в ближайшее время предпримет шаги по созданию платформы из шести стран для решения региональных проблем. Можно предположить, что эти шесть стран - Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения, пишет эксперт.
"Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу", - подытожил специалист.

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