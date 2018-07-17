«Риторика для внутреннего потребителя»: Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что его страна остаётся одним из приоритетов для США и НАТО. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала. По мнению главы государства, прошедший саммит альянса, на котором присутствовала Украина, говорит о внимании западных союзников к Киеву. В последнее время украинский лидер часто подчёркивает тесное сотрудничество с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом. Однако эксперты считают, что Порошенко пытается «выдать желаемое за действительное» и нарастить политический рейтинг перед выборами, в то время как США и НАТО своими действиями довольно отчётливо показывают, что Киев не входит в их список приоритетов.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев является приоритетом для НАТО и США. По мнению главы государства, это подтверждается договорённостями, заключёнными между альянсом и Украиной.

«Основываясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина — НАТО, основываясь на документах саммита, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остаётся среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Также, по мнению украинского лидера, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки поднималась тема Киева. Более того, лидер Соединённых Штатов, как считает Порошенко, свою позицию по Украине не изменил.

«По пресс-конференции (Трампа и Путина. — RT), о том, что там не было Украины, — Украина там точно была. Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине», — сказал глава украинского государства.

Саммит глав России и США прошёл в понедельник 16 июля в столице Финляндии в Хельсинки. Личная встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов. По итогам встречи главы государств устроили пресс-конференцию.

В итоговых заявлениях президентов об Украине почти не говорилось: напрямую о ней сказал лишь Путин, отметив необходимость давления Вашингтона на Киев с целью исполнения Минских соглашений. Трамп же лишь косвенно упомянул об Украине, когда высказывал свою позицию по поводу «Северного потока — 2». Однако накануне саммита в Хельсинки глава Европейского совета Дональд Туск в интервью украинскому телеканалу TVN24 рассказал об отношении Трампа к Киеву. По его словам, глава Соединённых Штатов «испытывает всё меньше энтузиазма» относительно Украины.

«Сказка про Золушку»

Подобными заявлениями Порошенко стремится повысить свой рейтинг перед выборами, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В беседе с RT он призвал с осторожностью относиться к таким словам украинского президента.

«Надо с осторожностью относиться к заявлениям Порошенко, особенно в предвыборный период, когда он пытается заработать очки перед своими избирателями. Украина никак не является приоритетом для Соединённых Штатов Америки. Это могла быть одна из точек обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что сам президент США о чём-то известил Порошенко. Трамп с присущей ему активностью уже давно бы написал об этом в Twitter или публично выступил», — считает эксперт.

Безпалько вспомнил недавнее выступление Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО. По мнению эксперта, «странно, что конференция», где украинского президента проигнорировали представители прессы, является для него основой для заявлений о приоритетной позиции Киева для НАТО и США.

«Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, всё было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты. Порошенко просто выдаёт желаемое за действительное», — заключил эксперт.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT и вовсе сравнил в слова Порошенко с сюжетом сказки.

«Очень похоже на эпизод сказки про Золушку — тот, где про знаки внимания от принца. Политическую риторику надо воспринимать адекватно. Когда встречаются руководители различных стран, они друг другу оказывают различные протокольные любезности. Даже враждующие государства в официально переписке используют фразы «Выражаем вам глубокое уважение...» и подобные. В данном случае Порошенко преувеличивает», — сказал он.

По мнению эксперта, отношение Дональда Трампа к Украине «всем понятно». Она не находится в списке приоритетов для хозяина Белого дома и даже «доставляет ему головную боль и множество проблем».

«Истинное отношение видно по тем минутным встречам (как говорят, не бесплатным со стороны Украины), которые организовывались с Трампом. При контроле за информационным пространством иногда можно выдавать такие вещи, потому что говорить больше не о чем. Это не более чем очередная риторика, рассчитанная на внутреннего потребителя информационного продукта», — заключил Дудчак.

Комическое противостояние

В последние дни украинский президент активно подчёркивает тесное взаимодействие между Украиной и США, а также другими странами — членами НАТО. Выступая в Одессе перед участниками международных военно-морских учений «Морской бриз — 2018», он заявил о необходимости усиления сотрудничества со странами Североатлантического альянса для борьбы с Россией, якобы готовящей «нападение» на Мариуполь. Порошенко также назвал Украину защитницей Европы «на восточном фланге НАТО».

«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», — сказал он.

При этом внутри страны положение президента весьма нестабильно. До главных выборов на Украине осталось менее года, и в данный момент, по результатам исследования украинских социологических агентств, за него готовы проголосовать лишь от 5 до 7,8% населения. Этот показатель значительно ниже, чем у остальных политиков, и даже меньше рейтинга украинского комика Владимира Зеленского, за которого могут проголосовать 9,3% избирателей.