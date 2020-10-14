Риторический вопрос о Горбачёве: Жириновский не сдержался

Глава Либерально-демократической партии России обрушился с критикой на Театр наций, который решил сделать последнего советского лидера главным героем пьесы. Владимир Жириновский напомнил, что именно с именем Горбачёва связывают крах Советского Союза.

Зачем делать постановку о человеке, результатом деятельности которого стало разрушение страны? Зачем романтизировать это? - пишет он в Telegram.

Жириновский предложил увековечить на сцене руководителей Белого движения - генералов Врангеля, Корнилова и Деникина. По его словам, они хотя бы пытались защитить свою страну, а не разрушить её.

Скриншот: Telegram/Жириновский

Отметим, что интерес к фигуре первого и последнего президента СССР проявляют не только в российских либеральных кругах, но и в Европе. В начале октября в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник Горбачёву. Присутствующий на церемонии открытия изваяния обер-бургомистр города Петер Курас отметил, что Горбачёв создал условия для перестройки и гласности, что в конечном итоге привело к разрушению Берлинской стены.