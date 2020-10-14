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Риторический вопрос о Горбачёве: Жириновский не сдержался

14 октября 2020, 06:35  •  118 • Политика
Премьера нового спектакля "Горбачёв" состоялась в московском Театре наций. Жириновский не сдержался и задал театралам риторический вопрос: зачем романтизировать того, кто разрушил страну?
Глава Либерально-демократической партии России обрушился с критикой на Театр наций, который решил сделать последнего советского лидера главным героем пьесы. Владимир Жириновский напомнил, что именно с именем Горбачёва связывают крах Советского Союза.
Зачем делать постановку о человеке, результатом деятельности которого стало разрушение страны? Зачем романтизировать это? - пишет он в Telegram.
Жириновский предложил увековечить на сцене руководителей Белого движения - генералов Врангеля, Корнилова и Деникина. По его словам, они хотя бы пытались защитить свою страну, а не разрушить её.
Скриншот: Telegram/Жириновский
Отметим, что интерес к фигуре первого и последнего президента СССР проявляют не только в российских либеральных кругах, но и в Европе. В начале октября в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник Горбачёву. Присутствующий на церемонии открытия изваяния обер-бургомистр города Петер Курас отметил, что Горбачёв создал условия для перестройки и гласности, что в конечном итоге привело к разрушению Берлинской стены.

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