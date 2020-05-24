Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
США озвучили новые обязанности России
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских...
Главная / В России

«Рисуют какой-то Мордор»: Алиханов ответил на сравнение Калининграда с «кинжалом в сердце Европы»

24 мая 2020, 16:20  •  76 • В России

Роберт О’Брайен назвал самую западную точку нашей страны «кинжалом», да ещё - «в сердце Европы» - «из-за вооружений»... По его словам, Россия якобы разместила их здесь, «вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой».

"Комсомолка" решила узнать мнение о ситуации у губернатора региона Антона Алиханова.

- Во-первых, я хочу поздравить «Комсомольскую правду» с 95-летием, - сразу же заметил Алиханов. - С этого начну. Это важнее, чем заявление О’Брайена.

Я уже раньше говорил, что они, конечно, рисуют постоянно из нас какой-то Мордор. Это стародавняя политика вашингтонских товарищей.

Мне «нравились» Киссинджер, Бжезинский. Они хотя были достойными оппонентами в плане интеллекта. Могли придумывать какие-то интересные конструкции.

А теперь уже, честно говоря, как-то мельчают вашингтонские сотрудники. Я даже не знаю, что сказать.

- Посоветуйте им чего-нибудь.

- Есть ответ один шутливый, но он, боюсь, неприличный. Даже не решаюсь я.

- Перефразируйте. Если что, мы вырежем. У нас бесцензурная газета!

- Не хочу. Они могут обидеться.

А мы не обижаемся, потому что чего на них обижаться. А они могут все-таки обидеться. Когда О’Брайен начал говорить про то, что мы там не развиваемся, - это, конечно, просто смешно.

Американцев нет в списке стран, которые пользуются электронными визами. Мы с большим удовольствием принимали весь прошлый год, в начале этого - гостей из европейских государств. По поручению президента у нас внедрена электронная виза с прошлого года.

И активно к нам едут и поляки, и немцы, и литовцы. Все, кто вокруг нас живет, и не только. Даже из Ватикана приезжали к нам по электронной визе.

- Антон Андреевич, но - вернёмся к заявлению советника...

- Это все, конечно, прискорбно. Потому что они уже сильно перебирают - с этой истерикой и продвижением какого-то совершенно не соответствующего действительности образа нашего.

И это, конечно же, удручает, что столь высокого уровня чиновник трамповской администрации позволяет себе такие заявления в принципе.

Во-вторых, - настолько это не соответствует действительности, что хочется, чтобы уже повысился немножко градус интеллекта и уровень знаний о нас.

- А если - конкретно...

- Мне все-таки кажется, что были советологи, люди, которые разбирались в России.

Но вот теперь такое ощущение, что в последние годы в Белом доме как-то - то ли забыли про то, что нужно с экспертами советоваться и хоть как-то, погружаться в тему.

- Прежде чем выдавать заявления… Да, и спасибо за поздравления.

- Ещё раз с 95-летием.

- Удачи!

Антон Алиханов отреагировал на заявление советника Трампа о том, что Калининград "кинжал в сердце Европы": «Почему у президента США такой глупый советник?».Александр ГАМОВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 11:20
У Трампа истерика: российский истребитель Су-35 обошел американский F-16
23 мая 2020, 19:20
Какой новой супер-торпедой США грозят русским подлодкам
23 мая 2020, 10:20
Зе-команда имеет честь рассмешить
24 мая 2020, 14:20
«Возвести стену вокруг Донбасса и вынудить сдаться»
23 мая 2020, 15:50
Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы
23 мая 2020, 17:50
Выявлены у 12%: более 50 тысяч москвичей прошли обследование на антитела к COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
20 мая 2020, 12:55
Сколько ещё областей потеряет Украина, и что ждёт Донецк и Луганск?
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.