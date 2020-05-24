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«Рисуют какой-то Мордор»: Алиханов ответил на сравнение Калининграда с «кинжалом в сердце Европы»
24 мая 2020, 16:20 • 76 • В России
Роберт О’Брайен назвал самую западную точку нашей страны «кинжалом», да ещё - «в сердце Европы» - «из-за вооружений»... По его словам, Россия якобы разместила их здесь, «вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой».
"Комсомолка" решила узнать мнение о ситуации у губернатора региона Антона Алиханова.
- Во-первых, я хочу поздравить «Комсомольскую правду» с 95-летием, - сразу же заметил Алиханов. - С этого начну. Это важнее, чем заявление О’Брайена.
Я уже раньше говорил, что они, конечно, рисуют постоянно из нас какой-то Мордор. Это стародавняя политика вашингтонских товарищей.
Мне «нравились» Киссинджер, Бжезинский. Они хотя были достойными оппонентами в плане интеллекта. Могли придумывать какие-то интересные конструкции.
А теперь уже, честно говоря, как-то мельчают вашингтонские сотрудники. Я даже не знаю, что сказать.
- Посоветуйте им чего-нибудь.
- Есть ответ один шутливый, но он, боюсь, неприличный. Даже не решаюсь я.
- Перефразируйте. Если что, мы вырежем. У нас бесцензурная газета!
- Не хочу. Они могут обидеться.
А мы не обижаемся, потому что чего на них обижаться. А они могут все-таки обидеться. Когда О’Брайен начал говорить про то, что мы там не развиваемся, - это, конечно, просто смешно.
Американцев нет в списке стран, которые пользуются электронными визами. Мы с большим удовольствием принимали весь прошлый год, в начале этого - гостей из европейских государств. По поручению президента у нас внедрена электронная виза с прошлого года.
И активно к нам едут и поляки, и немцы, и литовцы. Все, кто вокруг нас живет, и не только. Даже из Ватикана приезжали к нам по электронной визе.
- Антон Андреевич, но - вернёмся к заявлению советника...
- Это все, конечно, прискорбно. Потому что они уже сильно перебирают - с этой истерикой и продвижением какого-то совершенно не соответствующего действительности образа нашего.
И это, конечно же, удручает, что столь высокого уровня чиновник трамповской администрации позволяет себе такие заявления в принципе.
Во-вторых, - настолько это не соответствует действительности, что хочется, чтобы уже повысился немножко градус интеллекта и уровень знаний о нас.
- А если - конкретно...
- Мне все-таки кажется, что были советологи, люди, которые разбирались в России.
Но вот теперь такое ощущение, что в последние годы в Белом доме как-то - то ли забыли про то, что нужно с экспертами советоваться и хоть как-то, погружаться в тему.
- Прежде чем выдавать заявления… Да, и спасибо за поздравления.
- Ещё раз с 95-летием.
- Удачи!
Антон Алиханов отреагировал на заявление советника Трампа о том, что Калининград "кинжал в сердце Европы": «Почему у президента США такой глупый советник?».Александр ГАМОВ
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