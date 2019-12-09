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«Рисунки на бумаге»: В Крыму оценили обвинения суда ООН по нарушениям прав человека

09 декабря 2019, 21:24  •  58 • В России

Данные, опубликованные Международным уголовным судом ООН о нарушениях, которые якобы имели место в Крыму, сфабрикованы.

Такое мнение «Комсомольской правде - Крым» высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее Международный уголовный суд ООН опубликовал отчет о предварительных расследованиях нарушений прав человека, которые якобы были совершены в Крыму и на Донбассе.

Согласно документу, с 26 февраля 2014 года в Крыму были совершены «умышленное убийство, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, принуждение охраняемых лиц к службе в силах враждебной державы».

- Мы понимаем, что подобные отчеты основываются на ложных фактах, которые не имеют никакого отношения к действительности. Скорее всего, данные сфабрикованы. Подобные резолюции и отчеты ООН относительно Крыма базируются на том, что предоставляет Украина. А Киев с февраля 2014 года уже фактически никакой деятельности в Крыму не вел, - отмечает политолог Ганжара.

Он отмечает, что украинская сторона уже на протяжении пяти лет «рисует на бумаге несуществующие вещи».

- Кроме того, нужно учитывать, что ни Генассамблея, ни уголовный суд ООН не слышит и не воспринимает российскую сторону, которая реально может рассказать, как на самом деле соблюдаются права человека в Крыму, - добавил Ганжара.

По мнению политолога, отчет Международного уголовного суда ООН носит декларативный рекомендательный характер без последствий для российского Крыма.

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