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«Рисунки на бумаге»: В Крыму оценили обвинения суда ООН по нарушениям прав человека
09 декабря 2019, 21:24 • 58 • В России
Данные, опубликованные Международным уголовным судом ООН о нарушениях, которые якобы имели место в Крыму, сфабрикованы.
Такое мнение «Комсомольской правде - Крым» высказал политолог Владислав Ганжара.
Ранее Международный уголовный суд ООН опубликовал отчет о предварительных расследованиях нарушений прав человека, которые якобы были совершены в Крыму и на Донбассе.
Согласно документу, с 26 февраля 2014 года в Крыму были совершены «умышленное убийство, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, принуждение охраняемых лиц к службе в силах враждебной державы».
- Мы понимаем, что подобные отчеты основываются на ложных фактах, которые не имеют никакого отношения к действительности. Скорее всего, данные сфабрикованы. Подобные резолюции и отчеты ООН относительно Крыма базируются на том, что предоставляет Украина. А Киев с февраля 2014 года уже фактически никакой деятельности в Крыму не вел, - отмечает политолог Ганжара.
Он отмечает, что украинская сторона уже на протяжении пяти лет «рисует на бумаге несуществующие вещи».
- Кроме того, нужно учитывать, что ни Генассамблея, ни уголовный суд ООН не слышит и не воспринимает российскую сторону, которая реально может рассказать, как на самом деле соблюдаются права человека в Крыму, - добавил Ганжара.
По мнению политолога, отчет Международного уголовного суда ООН носит декларативный рекомендательный характер без последствий для российского Крыма.
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