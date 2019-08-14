|
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали
14 августа 2019, 04:09 • 175 • В мире
Военный эксперт Юрий Антипов во время изучения снимков затонувшей 19 лет назад субмарины "Курск" пришел к неожиданным выводам. В частности, согласно его оценке, можно предположить, что подлодка утонула после удара торпеды, а капитан пытался экстренно увести судно от приближающегося снаряда. Эксперт также обращает внимание на то, что, вероятно, стрельбы торпеды "Шквал" изначально планировались для "рисовки" перед иностранцами – их планировалось запустить во время показательных учений в присутствии представителей из Китая.
Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в своем расследовании о причинах гибели подлодки "Курск" приходит к неожиданным выводам. По его словам, субмарина могла быть подтоплена выпущенной торпедой. Той торпедой "Шквал", которую хотели показать на учениях в присутствии представителей Китая.
На своей странице в Facebook Антипов излагает свои выводы, к которым он пришел, ознакомившись со снимками разрушенной субмарины.
Антипов скурпулезно описывает, что именно натолкнуло его на такие выводы. По его словам, в данном случае, пока все ориентировались на пробоину, мало кто заметил положение механизмов люков подлодки. Он полагает, что крышка люка над первой и второй шахтами "имеет сильную округлую деформацию, которая могла появится только при её рассогласовании в работе с открытием люка ракетной шахты №1".
Исходя из этого и ряда иных моментов, эксперт убежден, что перед ЧП на "Курске" была сделана попытка активации открытия ракетной шахты, а это, в свою очередь, свидетельствует о некоей конфликтной ситуации.
В ходе этого конфликта "для острастки" капитана "Курска" в сторону субмарины и полетел "Шквал", что и привело к катастрофическим последствиям, убежден Антипов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
175
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2019, 21:09
|
10 августа 2019, 05:54
|
07 августа 2019, 09:39
|
08 августа 2019, 14:54
|
11 августа 2019, 07:54
|
08 августа 2019, 08:24
|
13 августа 2019, 05:24