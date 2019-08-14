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Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали

14 августа 2019, 04:09  •  175 • В мире
Военный эксперт Юрий Антипов во время изучения снимков затонувшей 19 лет назад субмарины "Курск" пришел к неожиданным выводам. В частности, согласно его оценке, можно предположить, что подлодка утонула после удара торпеды, а капитан пытался экстренно увести судно от приближающегося снаряда. Эксперт также обращает внимание на то, что, вероятно, стрельбы торпеды "Шквал" изначально планировались для "рисовки" перед иностранцами – их планировалось запустить во время показательных учений в присутствии представителей из Китая.
Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в своем расследовании о причинах гибели подлодки "Курск" приходит к неожиданным выводам. По его словам, субмарина могла быть подтоплена выпущенной торпедой. Той торпедой "Шквал", которую хотели показать на учениях в присутствии представителей Китая.
На своей странице в Facebook Антипов излагает свои выводы, к которым он пришел, ознакомившись со снимками разрушенной субмарины.
"Основные выводы в моём расследовании, основанный на беспристрастных фактах, были следующие: Первый. "Курск" был потоплен отечественной торпедой "Шквал", показательные стрельбы которой планировалось сделать на учениях в Баренцевом море в присутствии представителей из Китая. И второй вывод. Капитан "Курска" Лячин за несколько минут до ЧП знал о приближении "Шквала" к "Курску" и чтобы увести подлодку от приближающейся торпеды, предпринял, вопреки инструкциям, срочное погружение в условиях мелководья и на предельной скорости движения. Но не успел", – отмечает эксперт.
Антипов скурпулезно описывает, что именно натолкнуло его на такие выводы. По его словам, в данном случае, пока все ориентировались на пробоину, мало кто заметил положение механизмов люков подлодки. Он полагает, что крышка люка над первой и второй шахтами "имеет сильную округлую деформацию, которая могла появится только при её рассогласовании в работе с открытием люка ракетной шахты №1".
Исходя из этого и ряда иных моментов, эксперт убежден, что перед ЧП на "Курске" была сделана попытка активации открытия ракетной шахты, а это, в свою очередь, свидетельствует о некоей конфликтной ситуации.
В ходе этого конфликта "для острастки" капитана "Курска" в сторону субмарины и полетел "Шквал", что и привело к катастрофическим последствиям, убежден Антипов.

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