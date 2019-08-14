Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали

Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в своем расследовании о причинах гибели подлодки "Курск" приходит к неожиданным выводам. По его словам, субмарина могла быть подтоплена выпущенной торпедой. Той торпедой "Шквал", которую хотели показать на учениях в присутствии представителей Китая.

На своей странице в Facebook Антипов излагает свои выводы, к которым он пришел, ознакомившись со снимками разрушенной субмарины.

"Основные выводы в моём расследовании, основанный на беспристрастных фактах, были следующие: Первый. "Курск" был потоплен отечественной торпедой "Шквал", показательные стрельбы которой планировалось сделать на учениях в Баренцевом море в присутствии представителей из Китая. И второй вывод. Капитан "Курска" Лячин за несколько минут до ЧП знал о приближении "Шквала" к "Курску" и чтобы увести подлодку от приближающейся торпеды, предпринял, вопреки инструкциям, срочное погружение в условиях мелководья и на предельной скорости движения. Но не успел", – отмечает эксперт.

Антипов скурпулезно описывает, что именно натолкнуло его на такие выводы. По его словам, в данном случае, пока все ориентировались на пробоину, мало кто заметил положение механизмов люков подлодки. Он полагает, что крышка люка над первой и второй шахтами "имеет сильную округлую деформацию, которая могла появится только при её рассогласовании в работе с открытием люка ракетной шахты №1".

Исходя из этого и ряда иных моментов, эксперт убежден, что перед ЧП на "Курске" была сделана попытка активации открытия ракетной шахты, а это, в свою очередь, свидетельствует о некоей конфликтной ситуации.

В ходе этого конфликта "для острастки" капитана "Курска" в сторону субмарины и полетел "Шквал", что и привело к катастрофическим последствиям, убежден Антипов.