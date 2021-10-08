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«Рискуя собой»: Бастрыкин поручил наградить девушку, которая вызвала полицию на место избиения парня в метро
08 октября 2021, 12:35 • 109 • В России
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью «За содействие» девушку, которая вызвала полицию на место избиения молодого человека в метро. В ведомстве пояснили, что она нажала тревожную кнопку в поезде, а затем, не боясь пострадать от нападавших, бросилась вслед за ними и указала на них полиции. Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время задержания они угрожали полицейским.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении медалью «За содействие» женщины, которая помогла задержать злоумышленников, избивших 4 октября в столичном метро 25-летнего Романа Ковалёва.
«Женщина не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку в поезде. Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Отмечается также, что действия женщины помогли найти преступников по горячим следам.
Имя и фамилию женщины правоохранители пока не раскрывают. Идёт следствие.
Жестокое нападение
Как ранее рассказывал RT, 6 октября в сети появилось видео, снятое в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская».
При этом на видео слышно, как один из нападавших выкрикивает угрозы в адрес пассажиров, требуя не вмешиваться.
После публикации записи выяснилось, что ЧП произошло 4 октября. Одна из пассажирок сделала мужчинам замечание за слишком шумное поведение. В ответ мужчины начали её оскорблять. За девушку заступился 25-летний Роман Ковалёв, и тогда хулиганы напали на него.
В столичном главке МВД сообщили, что дебоширы были задержаны менее чем через десять минут после того, как очевидцы сообщили полиции о происшествии.
По данным СМИ, нападавшие — уроженцы Дагестана: 22-летний Магамаали Хангомедов, 21-летний Ибрагим Мусалаев и 26-летний Гасан Залибеков.
Сейчас они находятся в СИЗО. 6 октября Черёмушкинский суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
«После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, при задержании нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции.
«В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)»,— отмечается в сообщении
СК России направило ходатайство о передаче уголовного дела, возбуждённого органами полиции по статье УК РФ о хулиганстве, в органы Следственного комитета.
«За доблесть и отвагу»
После драки Романа Ковалёва доставили в больницу. Он рассказал журналистам, что в тот вечер ездил знакомиться с родителями своей невесты Анны. Она рассказала RT, что у Романа «сломан нос и кость под глазом».
Как отмечал сам Ковалёв в беседе с журналистами, когда спадут отёки, ему предстоит операция — будут вправлять нос. Также есть вероятность, что придётся корректировать зрение.
Анна рассказала RT, что Роман приехал в столицу из Воронежской области и работает в Москве барменом. Коллега Романа, Александр, рассказал, что пострадавший молодой человек — «хороший парень, добрый и отзывчивый».
«На него это похоже, что он заступился за девушку, он из тех, кто не остался бы в стороне. Не знаю, связывалась ли девушка с ним, но я думаю, что эта ситуация афишируется, она попробует с ним связаться», — сказал он RT.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалёва ведомственной медалью «Доблесть и отвага». 7 октября он поручил подготовить соответствующие документы.
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