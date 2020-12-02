Рискует ли Запад развязать ядерную войну после провокаций у границ России: мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com

Больше всего подобный сценарий применим к Ближнему Востоку

При всех провокациях Запада у границ России никакой ядерной войны не случится. Такой прогноз дал президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов.

"На сегодняшний день не может быть мировой ядерной войны, подобное оружие может применяться только в региональном масштабе. Наиболее расположен к этому Ближний Восток", – цитирует РИА ФАН эксперта.

Профессор считает, что именно США больше всех в мире боятся глобальной войны. Они понимают, что ядерный потенциал России и КНР легко подорвут преимущество американцев.

По мнению эксперта, публикуемые в последние годы в штатовских медиа статьи о ядерной зиме совсем не предназначены для подготовки населения к войне. Просто производители вооружения хотят привлечь внимание к себе, считает Ивашов.

Он напомнил, как долго ядерная тематика присутствовала на первых полосах изданий в эпоху генсека ЦК КПСС, а потом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Но Советский Союз уже давно развалился, а провокации у наших границ все продолжаются.

Эксперт предполагает, что они не имеют цели выявить места для потенциального удара по нашей стране, однако необходимо установить их стратегическое направление, чтобы понять причину таких действий Запада.

"События на Украине, в районе Прибалтики и в Белоруссии – это все можно связать с регионами, через которые идет российский газ в Европу", – подытожил профессор.

Напомним, утром 24 ноября противолодочный корабль ТОФ России "Адмирал Виноградов" в заливе Петра Великого выгнал американский эсминец "Джон Маккейн", который на два километра вошел в пределы российских границ в Японском море.

МИД РФ призвал Вашингтон прекратить "бряцать оружием" у наших рубежей и предупредил об ответных действиях Москвы при повторной подобной авантюре.

