«Рискованная стратегия»: почему в Европе отговаривают Польшу от размещения американской военной базы

Правительство Польши совершает ошибку, добиваясь размещения на своей территории военной базы США (Форт Трамп). Об этом говорится в докладе международного аналитического центра «Друзья Европы». В документе утверждается, что Варшава руководствуется историческими обидами, преувеличивая масштаб военных угроз, в том числе со стороны России. Тем не менее Польша готова заплатить за строительство американской военной базы на своей территории $2 млрд. Однако глава Белого дома медлит с окончательным ответом, и, как полагают эксперты, шансы на реализацию проекта близки к нулю.

Международный аналитический центр «Друзья Европы» (Friends of Europe, Брюссель) опубликовал доклад, посвящённый стремлению Варшавы добиться постоянного размещения на своей территории американской бронетанковой дивизии для защиты от «российской агрессии». В сентябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда предложил назвать будущую военную базу США Фортом Трамп (Fort Trump).

«Американская корзина»

В документе отмечается, что идея разместить базу США принадлежит руководству правящей консервативной партии «Право и справедливость». Лидер этой политической силы Ярослав Качиньский, по мнению экспертов, руководствуется историческими обидами и преувеличивает масштабы военных угроз.

Как полагают авторы доклада, нынешнее польское правительство фактически раскалывает европейское единство. В частности, в отчёте указывается, что основой национальной безопасности Варшава считает глубокие двусторонние отношения с Соединёнными Штатами, а не коллективную оборону, предусмотренную механизмами НАТО. «Складывать так много яиц в американскую корзину — это рискованная стратегия», — утверждается в докладе.

«Друзья Европы» упрекают польских консерваторов в «недемократичности» и конфронтационных отношениях с ЕС. Как пишут эксперты, у Варшавы нет иной альтернативы, кроме укрепления отношений с ведущими европейскими державами — Францией и Германией.

В комментарии американскому изданию Defense News один из составителей доклада Пол Тейлор (Paul Taylor) назвал бессмысленными настойчивые просьбы Варшавы создать Форт Трамп. Как отметил аналитик, из-за неясной ситуации с выводом войск из Сирии и Афганистана у США нет возможности разместить в Восточной Европе даже бригаду, «не говоря уже о бронетанковой дивизии».

С ним не согласен военный эксперт Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, у Вашингтона достаточно ресурсов для создания бригады или дивизии в Польше. Правда, с выводом войск с Ближнего Востока это никак не связано. Более того, во время учений американцы уже отработали схему переброски и последующего развёртывания подразделений, вооружённых тяжёлой военной техникой», — рассказал Кнутов в беседе с RT.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев уверен, что доклад «Друзей Европы» отражает негативную оценку Францией и Германией планов Польши по Форту Трамп. По его мнению, Западная Европа очень недовольна проамериканской политикой партии «Право и справедливость».

Reuters

© Kacper Pempel

«В поведении польских консерваторов ЕС усматривает диктаторские замашки. Особое возмущение вызвало подчинение Минюсту Верховного суда и Конституционного трибунала. Варшаве пригрозили санкциями, а поляки в ответ заявили о дружбе с американцами. В целом доклад «Друзей Европы» отражает реальность, но в то же время он отчасти призван морально воздействовать на польское правительство», — сказал в беседе с RT Волобуев.

«Это очень опасная вещь»

В мае 2018 года Минобороны Польши опубликовало документы, в которых выражается готовность Варшавы вложить в строительство военной базы Соединённых Штатов от $1,5 млрд до $2 млрд. Как пояснили в военном ведомстве, «это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США».

«Национальная стратегия США от 2017 года, обнародованная администрацией Трампа, определяет российскую агрессию как главную угрозу Соединённым Штатам и глобальной стабильности... Возросшее постоянное присутствие в Польше предоставит Америке стратегическую гибкость, которая ей необходима для противостояния и сдерживания этих угроз», — говорится в материалах Минобороны Польши.

В Москве предупредили Варшаву, Вашингтон и Североатлантический альянс о недопустимости создания военного объекта в Польше. Подобный шаг, как отметили в МИД РФ, может стать «очень серьёзным нарушением» Основополагающего акта Россия — НАТО, который ограничивает размещение западных войск вблизи границы РФ.

Однако Польша не оставляет попыток убедить США в необходимости появления на её территории Форта Трамп. В октябре 2018 года глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что до конца года в Вашингтоне примут положительное решение. Однако Соединённые Штаты до сих пор не дали окончательного ответа, хотя, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, Варшава готова заплатить за строительство базы намного больше, чем $2 млрд.

Переброска бронетехники США и танков M1 Abrams для участия в учениях на северо-западе Польши

Reuters

© Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

В отсутствие решения США Польша самостоятельно наращивает группировку на восточных рубежах. Минобороны страны приступило к созданию 18-й «Железной» дивизии («Żelazna» Dywizji Zmechanizowanej) в составе трёх механизированных бригад, а также к восстановлению 14-го Сувалкского полка противотанковой артиллерии.

Укрепление «восточного фланга» и призывы разместить военную базу США вызывают недоумение не только в Москве. Так, в начале ноября 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг Варшаву от создания «лишних баз». По его словам, «в противном случае мы с россиянами вынуждены будем отвечать».

«Абсурдные страхи»

В декабре 2018 года руководитель «Друзей Европы» Джайлс Меррит в статье для Defense News заявил, что Россия не представляет реальной военной угрозы для Европы. В связи с этим он призвал страны ЕС укреплять южные рубежи и сосредоточить усилия на решении миграционного кризиса.

С такой точкой зрения согласен и Юрий Кнутов. Эксперт подчеркнул, что планы Польши не имеют ничего общего с представлениями о безопасности Европы. По его словам, «абсурдные страхи Польши относительно российской агрессии» лишь обостряют и без того напряжённые отношения между Москвой и НАТО.

«На текущий момент непонятно, где конкретно будет размещён Форт Трамп. Если он появится на северо-востоке Польши, то американские войска могут войти в непосредственное соприкосновение с российскими. Это очень серьёзные вещи, ведь Москва беспокоится за безопасность Калининградской области. К тому же последние годы НАТО проводит крупные учения, где постоянно отрабатывается высадка десанта на побережье противника», — напомнил Кнутов.

В свою очередь, Вадим Волобуев полагает, что идея Форта Трамп с большой долей вероятности обречена на провал. Эксперт сообщил, что она не нашла широкой поддержки среди правящей элиты и польского общества. Кроме того, ситуацию усугубляет молчание США и постоянные «окрики» из ЕС.

«В Польше эта идея не находит большой популярности даже среди правящей элиты. Замысел польского руководства состоял в том, чтобы преподнести идею Форта Трамп вкупе с согласием на размещение объектов ПРО. Но сейчас становится понятным, что шансы на реализацию проекта военной базы США весьма невысоки», — подчеркнул Волобуев.