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Рискнёт ли Владимир Зеленский запустить часовой механизм бомбы, которая взорвёт его фракцию в Раде?

26 января 2021, 13:20  •  159 • Украина
Взорвать президентскую фракцию, а, точнее, разорвать её надвое, может исключение из неё популярного депутата мажоритарщика Александра Дубинского. На этом настаивает временная поверенная США на Украине Кристина Квин и проамериканское лобби в «Слуге народа» - Давид Арахамия, Владлен Неклюдов и Егор Чернев. Последний получил от Квин соответствующие указания – дожимать «дело Дубинского», вынуждая депутата покинуть фракцию якобы по личной инициативе. Однако Дубинский покидать фракцию не желает.
Дубинский крепко зацепил американцев тем, что потребовал создать комиссию по расследованию последствий деятельности на Украине международной аферистки Натальи Яресько, которая при Порошенко приглядывала за правительством страны. Дубинский считает, что именно Яресько спровоцировала «банкопад», повлёкший необратимые экономические последствия. Американцы же сочли это личным оскорблением – тем паче, что за Яресько стоял нынешний президент Джо Байден (он же и лоббировал её назначение в правительство Украины). «Слуги» дрогнули – ведь на кону стоят отношения Киева и Вашингтона. И часть фракции решили Дубинского «слить» – в угоду Байдену. Вчера на внеплановых посиделках фракции присутствовал сам Зеленский – решали, что же всё-таки делать с Дубинским. Сам же Дубинский держался молодцом, хотя и немного нервничал.
Говорят, что присутствующие разделились примерно 50 на 50. Соросята во главе с одиозной Анастасией Радиной требовали изгнания Дубинского, а более-менее внятные «слуги» (Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк) убеждали, что изгнание повлечёт необратимые последствия – распад президентской фракции. Нет сомнений, что Дубинский уйдёт не один, и что Максим Бужанский уведёт вслед, как минимум, ещё три десятка штыков. Зеленский так и не принял никакого решения, заявив, что ему нужно «подумать». Что важно знать и понимать – за Дубинским стоит Игорь Коломойский. Сегодня Коломойский выстраивает отношения с Виктором Медведчуком, можно даже сказать, уже выстроил. И сколачивает достаточно мощный альянс против Зеленского. Так ли нужно Зеленскому выплёскивать из купели, фактически, уже расколотой фракции, популярных народных избранников (а Дубинский с Бужанским – чуть ли не самые популярные на сегодняшний день депутаты Верховной Рады). Говорят, что окончательное решение по Дубинскому Зеленский может принять сегодня. Ждём.

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