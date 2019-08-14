Рискнёт ли Кишинёв отказаться от миллионов МВФ

Новое правительство Молдовы, сформированное всего два месяца назад, начало с того, что восстановило отношения с МВФ, который дал согласие на возобновление финансирования страны. При этом все думали только о деньгах, которые получит государственная казна и мало кто тогда задумался о том, что правительство Молдовы взяло на себя определённые обязательства по проведению весьма непопулярных мер. Кстати, эти непопулярные меры (прежде всего, – повышение налогов и урезание расходов на «социалку») ещё даже не обсуждались в парламенте. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение внеочередной сессии парламента уже в конце недели. И только после одобрения в парламенте Совет директоров МВФ на сентябрьском заседании утвердит решение о продлении Программы для Молдовы. Или не утвердит.

Однако премьер-министр Молдовы Майя Санду два месяца назад уверенно заявила, что деньги будут. Вполне вероятно, что в Кабмине Молдовы уже рассчитывают на эти 46 миллионов долларов.

«Как можно, только возглавив Кабинет министров, рассказывать, что страна уже договорилась о предоставлении новых кредитов? Международный валютный фонд – это структура, которая зарабатывает деньги на том, что раздаёт кредиты. Санду может делать красивые заявления, но в экономике она ничего не понимает», – раскритиковал премьера бывший полпред Беларуси в Молдове Валерий Поя в эфире телеканала TVC21, комментируя сотрудничество Молдовы с МВФ.

Однако после первой июньской эйфории прошло время и экономисты и представители бизнеса стали задумываться, чем обернутся для Молдовы западные миллионы. А подумав, пришли к выводу, что ничем хорошим.

Даже президент Игорь Додон пару недель назад признал, что новая парламентская коалиция допустила ошибку, когда приняла все требования МВФ, не попытавшись даже возразить или поторговаться. Он выразил надежду, что можно будет провести повторные переговоры с МВФ, на которых будут учтены все пожелания молдавских экономистов.

Проблема в том, что, как оказалось, МВФ не собирается пересматривать соглашение о финансировании с Молдовой.

«Соглашение нельзя пересмотреть, поскольку срок его действия истекает в ноябре этого года. Поэтому поправки в Налоговый кодекс, о которых договорилось нынешнее правительство в период с 6 по 10 июля, останутся в силе. 20 сентября их должен утвердить Совет директоров МВФ, и только после этого будет принято решение, получит ли Молдова кредит. Следующие же переговоры могут состояться лишь в следующем году в рамках нового соглашения о финансировании», – рассказали представители Фонда в интервью молдавскому телеканалу Publika.

Молдавский экономист Александр Муравский выступил с предложением созвать Высший совет безопасности, на который и вынести обсуждение возможных действий в том случае, если страна не получит деньги МВФ. По мнению экономиста, возникшую бюджетную дыру можно будет закрыть из других средств.

«Для этого следует максимально мобилизовать работу налоговой и таможенных служб, рассмотреть возможность замораживания части программ инвестиционного и социального характера... Если расчёты покажут, что дыру закрыть можно, то надо идти на разрыв отношений с МВФ. Через три-четыре года он сам вернётся», – уверен Муравский.

Высказал своё мнение и советник президента Молдавии, бывший министр финансов Ион Кику. Он также считает, что «бюджетный апокалипсис не наступит в случае разрыва соглашения с МВФ».

«На следующий год можно спокойно утвердить бюджет по расходам на уровне нынешнего, с маленьким приростом даже. Притом, уровень доходов позволит ограничить дефицит бюджета в 2-3 миллиарда леев (около 200 млн долларов). Это вместе с инвестпроектами. Что касается соглашения с МВФ, которое предусматривает увеличение некоторых налогов, то оно может быть пересмотрено (при желании и умении)», – написал Кику на своей странице в социальной сети Facebook.

И только депутат от блока ACUM Думитру Алайба уверен, что торговаться с МВФ по поводу повышения налогов не нужно, поскольку без западных миллионов Молдова не проживёт.

«Предположим, мы отказались от повышения НДС для HoReCa. Из-за этого деньги от МВФ не приходят, это углубляет кризис, в котором мы находимся, у нас нет денег на зарплату, доходы людей падают, а HoReCa теряет прибыль. Когда у вас меньше денег, вы отказываетесь от посещения ресторанов. Чтобы защитить нашу экономику, в том числе (прежде всего) сектор HoReCa, мы должны повысить некоторые налоги. Нам чётко сказали – деньги от МВФ не придут. И от этого последствия для экономики будут гораздо серьёзнее», – пугает депутат.

Напомним, МВФ требует от правительства Молдовы с января 2020 года увеличения в два раза (с 10 до 20%) НДС в сегменте HoReCa (гостиницы и рестораны), налогообложения талонов на питание и отмену «личного освобождения от налогов для тех, чей доход превышает 30 тысяч леев ежемесячно».

Пока экономисты и политики думают, предприниматели начинают протестовать. Так 13 августа по всей стране на полчаса закрылось большинство кафе и ресторанов в знак протеста. Акция протеста также прошла перед зданием парламента.

Хватит ли у Молдовы сил и разума справиться с искушением и отказаться от лёгких кредитных денег, покажет время…