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Рискнули жизнью ради подарков: В Австралии 17 человек пострадали в торговом центре
25 декабря 2019, 16:09 • 84 • В мире
В Сиднее 17 человек получили травмы во время предновогодней акции в одном из торговых центров. Люди рисковали жизнью ради незначительных подарков. Во время акции с потолка здания начали падать воздушные шары, в которых находились подарочные карты и призы. Посетители ТЦ стали ловить их, началась давка. Самые тяжёлые травмы у пяти человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.
В Австралии почти два десятка человек пострадали из-за давки, которая началась в одном из торговых центров Сиднея во время раздачи подарков. С потолка здания Westfield Parramatta стали опускаться воздушные шары. Внутри помещались подарочные сертификаты и призы. Посетители торгового центра стали ловить их. За призами охотились несколько сотен человек.
В результате началась давка, люди сбивали друг друга с ног. Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на телеканал ABC, пострадали 17 человек. Из них самые тяжёлые травмы у пяти. Их доставили в больницу. Ещё 12 врачи оказали медпомощь на месте происшествия.
Одна из посетительниц торгового центра, у которой взяли интервью журналисты, назвала происходящее "сумасшествием". По её словам, в давке оказались и молодые, и пожилые. Люди рисковали жизнью ради незначительных подарков - на 5-10 долларов.
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