Рискнули жизнью ради подарков: В Австралии 17 человек пострадали в торговом центре

В Австралии почти два десятка человек пострадали из-за давки, которая началась в одном из торговых центров Сиднея во время раздачи подарков. С потолка здания Westfield Parramatta стали опускаться воздушные шары. Внутри помещались подарочные сертификаты и призы. Посетители торгового центра стали ловить их. За призами охотились несколько сотен человек.

В результате началась давка, люди сбивали друг друга с ног. Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на телеканал ABC, пострадали 17 человек. Из них самые тяжёлые травмы у пяти. Их доставили в больницу. Ещё 12 врачи оказали медпомощь на месте происшествия.

Одна из посетительниц торгового центра, у которой взяли интервью журналисты, назвала происходящее "сумасшествием". По её словам, в давке оказались и молодые, и пожилые. Люди рисковали жизнью ради незначительных подарков - на 5-10 долларов.