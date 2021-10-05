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Рискнул и проиграл: провал Саакашвили наглядно объяснил эксперт

05 октября 2021, 10:35  •  249 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look/GLOBAL LOOK press
Политик переоценил силы своих сторонников в Грузии и потерял поддержку за рубежом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переоценил влияние своих сторонников внутри республики и за ее пределами. Его неожиданное появление в Батуми стало неприятным сюрпризом для всех. Оказавшийся на задворках политики, Саакашвили рискнул вновь вскочить на коня – и проиграл.
Саакашвили приехал в Грузию перед выборами не только для того, чтобы поддержать свою партию "Единое национальное движение". Судя по его призывам собраться на площади Свободы в Тбилиси, он планировал местный майдан. В 2017 году у него почти получилось сместить Петра Порошенко на Украине. Но при Владимире Зеленском Саакашвили потерялся на политической арене, что совсем не отвечало его амбициям. Возвращение в Грузию могло стать его триумфом. Но расчет не оправдался.
"Саакашвили явно переоценил возможность своей партии мобилизовать протестный электорат",
– пишет обозреватель РИА ФАН Андрей Союстов, отмечая, что задержание Саакашвили не вызвало в Грузии ни массовых уличных акций, ни протестов в парламенте.
Можно предположить, что опального политика вводили в заблуждение собственные же соратники. Когда ликования народных масс не случилось, Саакашвили понял, что придется сдаться правоохранителям. Но и тут он не унывал, рассчитывая выйти на свободу через пару дней после победы "Единого национального движения" на муниципальных выборах.
Ошибся и тут: "ЕНД" набрала чуть более 31% голосов, тогда как правящая "Грузинская мечта" – более 48,5%. Так что и с этой стороны помощи ждать не приходится.
А Западу Саакашвили сегодня просто не нужен. За время его отсутствия в Грузии и так сложилась прозападная политическая элита, которая соответствует интересам США и ЕС.
"Ничего ценного американцам или европейцам Саакашвили предложить не может, тем более, что усиление конфронтации с Россией коллективному Западу сейчас совершенно не ко двору. Именно поэтому пламенное воззвание Саакашвили (где он в очередной раз обвинил во всех своих бедах Владимира Путина), равно как и его задержание, западные державы встретили оглушающим молчанием",
– делает вывод обозреватель.
Так что придется Саакашвили сидеть в тюрьме, причем на родине – на Украину, вопреки заявлениям Киева, его не отпустят. У него уже есть приговоры на три года лишения свободы и на шесть лет. Еще несколько уголовных дел рассматриваются. Плюс за последний призыв к майдану ему грозит обвинение в попытке устроить госпереворот. Сколько бы ему не дали в итоге лет тюрьмы, о политической карьере можно забыть – политика уже списали со счетов и дома, и за рубежом.
Ранее стало известно, что Саакашвили добирался в Грузию в продуктовом контейнере.

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