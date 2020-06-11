«Риски заболеваемости — высокие»: Собянин призвал москвичей оставаться дома в ближайшие праздники

Жителям Москвы лучше остаться дома в предстоящие праздничные дни. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что в городе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Градоначальник также рекомендовал работодателям сохранять наибольшее число сотрудников на удалёнке. При этом, по его словам, с начала мая в Москве снижаются все показатели по COVID-19, но расслабляться не стоит, поскольку риски заболеваемости по-прежнему высоки.

Власти Москвы по-прежнему рекомендуют работодателям и руководителям предприятий сохранять максимально возможный уровень сотрудников на удалёнке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если можно, то лучше делать это (работать. — RT) дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях», — сказал Собянин.

По его словам, если на предприятиях нет возможности продолжать работу сотрудников в дистанционном формате, нужно соблюдать санитарный режим.

Градоначальник также рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайший праздник — День России (12 июня) — и в выходной день в честь проведения парада Победы (24 июня).

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр Москвы заметил, что в городе нет карантина для приезжающих из российских регионов, однако призвал ограничить поездки, если в этом нет необходимости.

Снижение показателей COVID-19, но сохранение рисков

С 7 мая в Москве идёт постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Сергей Собянин. По его словам, речь идёт о выявленных больных, ковидных пнемониях, случаях ОРВИ с подозрением на коронавирус, а также общим количеством госпитализаций и смертей.

Как пояснил глава города, такая позитивная картина позволяет принимать решения о снятии ограничительных мер.

«Всё это (снятие ограничений. — RT) растянуто как минимум на два месяца, не одномоментно», — сказал Собянин.

Он указал, что первое большое решение в этом направлении было принято 12 мая, когда разрешили возобновить работу строительным и промышленным предприятиям, затем на фоне положительной динамики были открыты ТЦ и объекты торговли, с 9 июня отменены система пропусков и режим повышенной готовности.

Добавим, что с 16 июня откроются музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды объектов питания. Спустя неделю, 23 июня, возобновят работу спортивные клубы и можно будет использовать объекты городской инфраструктуры.

«Надо пользоваться той свободой, которая сегодня у нас есть, осторожно, аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких людей. Если в парке много людей, не протолкнуться, не надо туда ходить. Выберете другое время и место для чувства собственного самосохранения», — заявил Собянин.

Вместе с тем градоначальник указал, что угроза коронавируса ещё не исчезла, риск распространения инфекции по-прежнему высок.

«Вирус еще не побеждён, риски заболеваемости все равно остаются высокими, нужно беречь себя и родных, делать всё, чтобы не провоцировать ситуации, которые бы подвергали вас опасности: не ходить в места массового скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт и магазин надевать маску и перчатки», — сказал он.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

По его словам, соблюдение санитарных правил (социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток) позволит и дальше продолжать возвращение к «новой нормальной реальности».

«Конечно, не надо расслабляться. И говорить о том, что у нас ничего не снижается, совершенно неверно», — подчеркнул мэр Москвы.

Градоначальник также рассказал об огромной работе по разработке вакцины, которую проводят отечественные специалисты: как минимум три находятся на стадии клинических испытаний.

«Думаю, что в ближайшие месяцы будет появляться всё больше позитивных новостей о создании вакцины… Коллеги говорят, что первая вакцина может появиться в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме», — сказал Собянин.

11 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о поставке первой партии препарата для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» в российские больницы. Лекарство будет бесплатным для россиян по программе ОМС.

Кроме того, продолжается подготовка к проведению клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, совместно разработанной специалистами Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам полковника медицинской службы Сергея Борисевича, начальника 48-го ЦНИИ Минобороны России, клинические испытания должны завершиться к концу июля.

Согласно последним данным, в России в общей сложности коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 502 436 человек. Зафиксировано 6532 случая смерти от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний (1,3%). Вместе с тем уже 261 150 человек (почти 52%) выздоровели, в том числе 8367 — за последние сутки.

При этом Москва является лидером в РФ по числу подтверждённых случаев COVID-19 — 201 221. Выздоровели 115 769 пациентов. Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 3138 человек.