«Риски в отношении гражданских судов»: в России инициируют протест по инциденту с самолётом НАТО над Чёрным морем

Российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам, заявили в Росавиации. В ведомстве отметили, что возросшая разведывательная активность НАТО у границ России создаёт риски возникновения подобных ситуаций. Таким образом российская сторона отреагировала на пересечение самолётом-разведчиком НАТО CL-600 маршрутов гражданских воздушных судов над открытыми водами Чёрного моря. Для сопровождения иностранного судна в воздух поднимались истребители Су-27 и Су-30.

В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

«Увеличившаяся интенсивность полётов самолётов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Чёрным морем, создаёт риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», — приводит ТАСС фрагмент заявления Росавиации.

В сообщении говорится, что «российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам».

Таким образом в ведомстве прокомментировали инцидент с пересечением самолётом-разведчиком НАТО CL-600 маршрутов гражданских воздушных судов над открытыми водами Чёрного моря. Как говорится в заявлении, это произошло 3 декабря около 09:50.

Отмечается, что самолёт НАТО выполнял полёт «с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9 200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения».

Наряду с этим экипаж самолёта-разведчика не отвечал на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения.

Ранее об этих событиях рассказали в «Аэрофлоте». В компании также заявили, что самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва, сменил эшелон по указанию диспетчера, так как траекторию движения пересекал другой борт.

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«3 декабря экипаж самолёта «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и наблюдал момент расхождения с другим самолётом. Отмечается, что на борту самолёта находились 142 пассажира.

Кроме того, об инциденте также рассказали в пресс-службе Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что в целях опознания объектов и недопущения нарушения границы в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30. Экипажам удалось опознать воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США.

Комментируя инцидент над Чёрным морем, военный эксперт Александр Жилин отметил опасность сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что полёты разведывательной авиации регламентируются международными договорённостями, которые необходимо соблюдать.

«Насколько можно судить из той информации, которая появилась, они (экипаж самолёта НАТО. — RT) не входили в контакт с диспетчерскими службами. Они вообще никак себя не обозначали, рассчитывая на то, что истребители сопровождения России их сами обнаружат и, так сказать, будут сопровождать», — сказал эксперт в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что управление воздушным движением не могло допустить, чтобы два летательных аппарата шли на одном эшелоне. Как отметил Жилин, в случае катастрофы последствия могли бы быть ужасающими для международной обстановки.

«Концентрация в Чёрном море военно-морских сил США, интенсивность полётов в воздушном пространстве — это всё создаёт определённые угрозы. Человеческий фактор никто не отменял. Значит возможные ошибки. Ошибки могут привести либо к катастрофам, либо к серьёзным авариям, а дальше включается фактор так сказать противодействия, который потом остановить невозможно», — констатировал Жилин.

Угроза региональной безопасности

Ранее в Минобороны высказались о росте активности разведки стран НАТО в районе Чёрного моря. Заявление ведомства было приурочено к прибытию нескольких американских военных кораблей в черноморские воды в конце октября. Наряду с появлением кораблей в регионе фиксировались разведывательные полёты патрульных самолётов ВМС и ВВС США.

«Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Истинной целью не спровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке», — заявили в ведомстве.

Впоследствии о присутствии сил НАТО в Чёрном море также высказался Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря, в которых участвует «мощная корабельная группировка», а также стратегическая авиация.

Комментируя сам факт проведения Западом незапланированных учений, президент сказал, что России «просто не дают расслабиться». «Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — отметил он.