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Риски слишком высоки: встреча Байдена с Путиным ударит по США - эксперт
28 апреля 2021, 17:05 • 193 • Политика
Вероятнее всего, лидеры почти сразу перейдут к обсуждению актуальных проблем
В середине апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину провести официальную встречу. Заявление американского лидера было настолько неожиданным, что обсуждения не утихают до сих пор. И пока одни эксперты называют вероятную встречу "историческим событием", другие советуют Вашингтону быть готовым ко всему.
Так, Уильям Кортни в своей колонке для The Hill предупредил 46-го американского президента о всевозможных последствиях саммита. В том числе и не своем приятных. При этом аналитик не отрицает, что переговоры могут привести к огромному прогрессу, но риски слишком высоки.
В том случае, если Байден выберет жесткую стратегию ведения переговоров с российским президентом, он может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе и с риском ухудшения ситуации.
В случае положительного исхода президентам удастся улучшить дипломатические отношения, лучше узнать и, возможно, понять друг друга, считает Кортни. При этом эксперт провел параллель с переговорами Рейгана и Горбачева, состоявшимися в Женеве.
Кортни уверен, что диалог Байдена и Путина будет не таким теплым и дружеским, но все-таки станет символом нового этапа в российско-американских отношениях. Вероятнее всего, президенты сразу перейдут к делу и начнут обсуждать актуальные мировые проблемы.
Ранее стал известен примерный срок встречи Путина и Байдена. Саммит может состояться в ближайшее время.
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