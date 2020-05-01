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Риск смерти повышается на 37%: Британские учёные раскрыли опасных "спутников" COVID-19

01 мая 2020, 19:10  •  100 • В мире
Британские учёные из ISARIC раскрыли список заболеваний, которые считаются смертельно опасными "спутниками" COVID-19. Это те "болячки", что увеличивают риск летального исхода у заражённого коронавирусом. Например, ожирение повышает риск смерти от коронавируса на 37%.
Мрачные реалии были раскрыты в докладе Международной ассоциации по острым респираторным и новым инфекциям (ISARIC). Об этом пишет Daily Mail. Британские учёные-инфекционисты обнародовали список заболеваний, которые считаются смертельно опасными "спутниками" COVID-19.
Это те самые заболевания, которые повышают уровень смертности у подхватившего коронавирусную инфекцию.
Так, например, выявлено, что ожирение повышает риск смерти от коронавируса на 37%. Ещё больше (39%) летальных исходов среди заражённых, страдающих деменцией. Примерно треть (31%) приходится на "сердечников".
Умерших диабетиков примерно одна пятая часть (19%). Столько же случаев летального исхода приходится на тех, у кого были заболевания, связанные с лёгкими. 15% - это те, кто страдал заболеванием почек, 14% - астмой.
Как пишут журналисты, исследование, основанное на 17 000 случаев COVID-19, показало, что "в целом треть британцев", госпитализированных со смертельно опасным вирусом, умирает.
Профессор, почётный консультант в области сердечно-сосудистых и медицинских наук Навид Саттар отметил, что если человек был здоров, то у него будет "хорошая буферная ёмкость" на случай заражения коронавирусом и "остальная часть тела может справиться со стрессом".
Но если у вас начались нарушения, ваши системы выходят из строя, - отметил эксперт.

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